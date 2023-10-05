Сокращение государственных субсидий приведет к удорожанию электроэнергии в Чехии на 3 000 крон

Возврат платежей за «зеленую» энергию, производимую из солнца, воды, ветра или биомассы, составляющих 599 крон с НДС за каждый потребленный мегаватт-час, означает для домохозяйств примерно 1 800 крон в год дополнительно, исходя из среднего потребления по счетам за электроэнергию. Предприятиям теперь придется платить такие же суммы, хотя до сих пор они платили меньше.

«Примерно такого же порядка величина, как и сокращение поддержки возобновляемых источников энергии, то есть 600 крон за мегаватт-час или чуть ниже — около 500 крон, будет приходиться на электроэнергию, потребляемую в рамках распределительных платежей», — сказал Právo Йиржи Гавор, аналитик ENA и исполнительный директор Ассоциации независимых поставщиков энергии.

«Предложения поставщиков на электроэнергию в настоящее время примерно на 1000 крон ниже предельной цены, установленной государством, однако регулируемая часть увеличится», — добавил он.

Он отметил, что плата за распределение электроэнергии зависит от величины потребления, автоматического выключателя и т.д.

Министр промышленности и торговли Юзеф Сикель (STAN) также признал, что с января электроэнергия подорожает на 10%.

Министерство финансов опубликовало расчеты экономии в размере 84 млрд крон, которую правительство хочет получить в следующем году на национальных субсидиях. Правительство, утвердившее на прошлой неделе бюджет на следующий год с дефицитом в 252 млрд крон, больше всего денег — почти 55 млрд — заберет у Министерства промышленности и торговли. Из его бюджета также выплачиваются субсидии на «зеленую» энергетику и дистрибуцию.

Министерство сельского хозяйства сократит свои субсидии на 10,4 млрд крон, а в транспортном министерстве не будет выплачено почти 9 млрд крон. Это коснется также средств, выделяемых регионам на дороги второго и третьего класса, и некоторых субсидий для Государственного фонда транспортной инфраструктуры.

Более 7,7 млрд будет урезано в Министерстве образования, где 6 млрд должны были пойти на реформу регионального образования. Министерство регионального развития сократит субсидии на 1,27 млрд крон, например, на 200 млн по программе «Доступное жилье».

По словам главы государственного казначейства Збынека Станюры (ODS), министры с мая ищут возможности экономии в своих ведомствах. «Некоторые наименования субсидий отменяются совсем, некоторые сокращаются в объеме, некоторые увеличивают софинансирование или комбинируют эти подходы», — сказал он Právo на прошлой неделе.











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