ФОТО: на площади перед университетом в Брно появился Назгул из «Властелина колец»



Ардо — не просто лошадь. Это благородный конь князя Вацлава. Конная скульптура работы Йозефа В. Мыслбека украшает Вацлавскую площадь Праги. Хотя многие этого не знают, у статуи коня есть уменьшенная копия. Она уже много лет стоит на территории Ветеринарного университета в Брно.









«Существует традиция, что перед окончанием первого семестра студенты в шутку превращают Ардо на несколько дней в сказочного персонажа. Конечно, Ардо терпеливо это переносит, и во время таких неожиданных превращений он становится большой достопримечательностью», — рассказала Právo пресс-секретарь университета Соня Шмаелова.





Во время нынешнего превращения на коня надели «костюм», изображающий одного из девяти Назгулов, которые пытаются помешать экспедиции хоббита Фродо Бэггинса к горе Судьбы, где должно быть уничтожено кольцо власти.







Если бы Ардо мог рассказать о своих перевоплощениях, то это была бы длинная и драматичная история. В прошлом он играл потомка осла и дракона из сказки «Шрек», мифического орка Клофана из истории о Гарри Поттере, а также единорогов, пегасов и лошадей, знакомых по детскому мультсериалу «Мой маленький пони».

Для перевоплощения студентам обычно нужны лишь скотч, креповая бумага, полиэтиленовая пленка и смелость. После этого благородный Ардо преображается до неузнаваемости.

















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