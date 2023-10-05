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ФОТО: на площади перед университетом в Брно появился Назгул из «Властелина колец»
6 октября 2023
13:00
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Один из слуг темного властелина Саурона — Назгул — поселился в Ветеринарном университете в Брно. Каждый любитель легендарной саги «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиена знает, что это один из падших человеческих королей. Кольцо власти Саурона настолько им овладело, что он превратился в фантом. Необычная скульптура была создана в качестве студенческой забавы из статуи коня Арды.
Ардо — не просто лошадь. Это благородный конь князя Вацлава. Конная скульптура работы Йозефа В. Мыслбека украшает Вацлавскую площадь Праги. Хотя многие этого не знают, у статуи коня есть уменьшенная копия. Она уже много лет стоит на территории Ветеринарного университета в Брно.
«Существует традиция, что перед окончанием первого семестра студенты в шутку превращают Ардо на несколько дней в сказочного персонажа. Конечно, Ардо терпеливо это переносит, и во время таких неожиданных превращений он становится большой достопримечательностью», — рассказала Právo пресс-секретарь университета Соня Шмаелова.
Во время нынешнего превращения на коня надели «костюм», изображающий одного из девяти Назгулов, которые пытаются помешать экспедиции хоббита Фродо Бэггинса к горе Судьбы, где должно быть уничтожено кольцо власти.
Если бы Ардо мог рассказать о своих перевоплощениях, то это была бы длинная и драматичная история. В прошлом он играл потомка осла и дракона из сказки «Шрек», мифического орка Клофана из истории о Гарри Поттере, а также единорогов, пегасов и лошадей, знакомых по детскому мультсериалу «Мой маленький пони».
Для перевоплощения студентам обычно нужны лишь скотч, креповая бумага, полиэтиленовая пленка и смелость. После этого благородный Ардо преображается до неузнаваемости.
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