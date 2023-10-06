Чешские авиалинии отмечают 100-летний юбилей

Новости 420on 8 октября 2023 08:45 314

Компания ČSA была основана 100 лет назад. В бывшей Чехословакии она перевозила пассажиров и почту через континенты. Сегодня регулярные рейсы выполняются только по трем направлениям. Тем не менее, многие вспоминают о государственном перевозчике с ностальгией.