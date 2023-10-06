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Чешские авиалинии отмечают 100-летний юбилей
8 октября 2023
08:45
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Компания ČSA была основана 100 лет назад. В бывшей Чехословакии она перевозила пассажиров и почту через континенты. Сегодня регулярные рейсы выполняются только по трем направлениям. Тем не менее, многие вспоминают о государственном перевозчике с ностальгией.
Чешская (бывшая Чехословацкая) государственная авиакомпания (ČSA), входящая в пятерку старейших авиакомпаний мира, в пятницу отметила свое 100-летие. Еще до основания компании ее первый президент Т.Г. Масарик предполагал, что она поможет перевозить пассажиров и почту из Чехии в Словакию и Рутению, а именно — в Ужгород.
Первоначально частная компания в 1923 г. перешла под контроль правительства Чехословакии, и 6 октября постановлением Министерства общественных работ была создана авиакомпания Československé aerolinie — ČSA. В пятую годовщину образования республики первый самолет взлетел с аэродрома Кбелы под флагом перевозчика. Через день начинается первое регулярное сообщение между Прагой и Братиславой. Через год ČSA также выполняет регулярные рейсы в Кошице, затем в Брно, Марианские Лазне.
В 1930 году перевозчик открывает свой первый международный маршрут в Загреб, а затем — маршрут «Румынский экспресс» в Бухарест, Вену, Сплит, Дубровник, Киев и Москву.
В 1937 году авиакомпания переезжает из Кбел в новый пражский аэропорт Рузине и расширяет полеты в Пиештяны, Брюссель, Венецию и итальянский Триест. В том же году были приняты на работу первые три стюардессы — Ханна Фуксова, Мария Мюллерова и Мария Стара. С появлением стюардесс пассажиры могут заказывать прохладительные напитки прямо на борту самолета.
До насильственного прекращения полетов в 1939 г. в результате Мюнхенского соглашения ČSA расширила полеты в Париж и Рим. 15 марта 1939 г. компания прекращает свою деятельность, а ее самолеты либо разбираются, либо переходят в собственность Deutsche Lufthansa, а маркировка OK на них перекрашивается в D.
Чехословацкие авиалинии возобновляют свою деятельность в 1945 году. Компания национализируется и становится государственным предприятием. ’В результате внутриполитических событий после февраля 1948 г. прекращается работа многих международных и внутренних маршрутов. В ČSA происходит чистка, и многие опытные сотрудники и пилоты вынуждены покинуть компанию. Интерес к Праге, количество пассажиров и доходы снижаются«, — пишет он на страницах, посвященных юбилею ČSA.
Наступает эра советских технологий
В результате политической и экономической ориентации на СССР (Союз Советских Социалистических Республик) ČSA пополняет свой парк первыми двумя самолетами ИЛ вместо первоначально рассматривавшихся новых американских самолетов Douglas или Lockheed Constellation, что начинает долгую эру советской техники в компании.
В 50-е годы все международные полеты были сосредоточены на внутренних маршрутах и маршрутах в некоторые социалистические страны. Только в конце этого десятилетия ситуация облегчается, увеличивается количество международных маршрутов, перевозчик модернизирует свой парк. Так, на маршруте Прага-Москва был установлен первый реактивный самолет Ту-104А (Туполев), что сделало авиакомпанию вторым в мире перевозчиком, эксплуатирующим реактивные самолеты на регулярных маршрутах.
В августе 1960 года самолет ČSA впервые пересекает экватор во время полета в Джакарту (Индонезия) и приземляется в Южном полушарии. Менее чем через два года перевозчик пересек Атлантику, совершив рейс в Гавану, и тем самым увеличил свое влияние. В 1967 году он владеет самым большим количеством самолетов за всю свою историю — 75. Бум на 20 лет заглушается вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию, а главный переломный момент в развитии авиакомпании наступает с «бархатной революцией» и переходом от централизованной экономики к рыночной.
ČSA кардинально обновляет свой парк и переориентируется на западные современные самолеты. В 1991 году компания приобрела первый дальнемагистральный Airbus, годом позже — Boeings и ближнемагистральные турбовинтовые ATR. Она превращается в открытое акционерное общество. В 2001 году авиакомпания становится членом альянса SkyTeam и в последующие годы входит в число лучших авиакомпаний Центральной и Восточной Европы.
В 2004 году ČSA заказывает у Airbus 12 новых самолетов, а позже покупает еще больше. И именно этот момент, по мнению бывшего вице-президента CSA Иржи Прушы, привел некогда успешную компанию на дно. «Я убежден, что ČSA оказалась на дне из-за непрофессионального вмешательства руководства, которое закупило гораздо большее количество самолетов, чем требовалось компании», — говорит Пруша.
В апреле 2008 года чешское правительство начало процесс приватизации ČSA, и в том году авиакомпания перевезла рекордное количество пассажиров — 5,6 млн. человек, что составило почти половину от 12,6 млн. пассажиров, обслуженных в аэропорту Праги. Через год разразился экономический кризис, и ČSA пришлось пойти на радикальные сокращения. Ей предстоит трансформация флота и транспортной сети.
В марте 2013 года в ČSA входит стратегический партнер и продает 44% акций компании Korean Air. В 2017 году Korean Air выкупает компанию Travel Service (теперь SmartWings) и становится ее мажоритарным владельцем. Таким образом, национальный перевозчик становится частной компанией.
В 2018 г. ČSA отмечает 95-летие, и из-за долгов и ухудшения результатов есть предположения, доживет ли она до 100-летия. Наступает ковид, который углубляет экономическое падение. В 2021 году ČSA становится банкротом, а Smartwings подает заявление на реорганизацию, которое утверждается судом. По словам пресс-секретаря Smartwings Владимира Дуфкова, она завершилась в июне прошлого года и прошла «успешно».
«Сегодня ČSA работает по бизнес-модели, которая обеспечит прибыльную деятельность компании. Все дальнейшие планы сегодня зависят от поставок новых самолетов. К сожалению, производители самолетов испытывают серьезные проблемы, и поставки постоянно откладываются», — сказала пресс-секретарь.
По ее словам, авиакомпания пополнит свой парк четырьмя новыми самолетами Airbus A220-300. Два новых самолета А220 должны быть поставлены в конце 2024 года, а два других самолета этого типа — в первой половине 2025 года. По словам Дуфковой, если бы не пандемия коронавируса, ČSA сейчас была бы в гораздо лучшем положении.
«Если бы не пандемия ковида-19, то с 2020 года ČSA имела бы в своем парке самые современные самолеты нового поколения, а стратегия компании предусматривала развитие направлений и маршрутной сети, в том числе дальнемагистральных маршрутов. Вместо этого прибыльная компания начала бороться за свое выживание. ČSA была вынуждена пойти на болезненные, но необходимые меры по сокращению расходов для обеспечения долгосрочной стабильности», — поясняет представитель Smartwings.
Война на Украине еще больше подкосила компанию на двух ключевых рынках — в России и на Украине. «Все это поставило перед ČSA беспрецедентные задачи. В результате проведенной реорганизации бизнес-модель компании теперь базируется на регулярных и внеплановых пассажирских и грузовых перевозках, а часть воздушных судов предоставляется в аренду другим авиакомпаниям для обеспечения оптимальной загрузки парка», — сказала Дуфкова.
В настоящее время авиакомпания имеет в лизинге только два самолета — Airbus A320 и Boeing 737. С пика своего развития в 1965 году, когда авиакомпания имела 75 самолетов, парк сократился почти в 40 раз. Десятки регулярных рейсов, которые были в прошлом, сегодня представлены тремя — в Париж, Мадрид и Ереван.
Источник: seznamzpravy.cz
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Первоначально частная компания в 1923 г. перешла под контроль правительства Чехословакии, и 6 октября постановлением Министерства общественных работ была создана авиакомпания Československé aerolinie — ČSA. В пятую годовщину образования республики первый самолет взлетел с аэродрома Кбелы под флагом перевозчика. Через день начинается первое регулярное сообщение между Прагой и Братиславой. Через год ČSA также выполняет регулярные рейсы в Кошице, затем в Брно, Марианские Лазне.
В 1930 году перевозчик открывает свой первый международный маршрут в Загреб, а затем — маршрут «Румынский экспресс» в Бухарест, Вену, Сплит, Дубровник, Киев и Москву.
В 1937 году авиакомпания переезжает из Кбел в новый пражский аэропорт Рузине и расширяет полеты в Пиештяны, Брюссель, Венецию и итальянский Триест. В том же году были приняты на работу первые три стюардессы — Ханна Фуксова, Мария Мюллерова и Мария Стара. С появлением стюардесс пассажиры могут заказывать прохладительные напитки прямо на борту самолета.
До насильственного прекращения полетов в 1939 г. в результате Мюнхенского соглашения ČSA расширила полеты в Париж и Рим. 15 марта 1939 г. компания прекращает свою деятельность, а ее самолеты либо разбираются, либо переходят в собственность Deutsche Lufthansa, а маркировка OK на них перекрашивается в D.
Чехословацкие авиалинии возобновляют свою деятельность в 1945 году. Компания национализируется и становится государственным предприятием. ’В результате внутриполитических событий после февраля 1948 г. прекращается работа многих международных и внутренних маршрутов. В ČSA происходит чистка, и многие опытные сотрудники и пилоты вынуждены покинуть компанию. Интерес к Праге, количество пассажиров и доходы снижаются«, — пишет он на страницах, посвященных юбилею ČSA.
Наступает эра советских технологий
В результате политической и экономической ориентации на СССР (Союз Советских Социалистических Республик) ČSA пополняет свой парк первыми двумя самолетами ИЛ вместо первоначально рассматривавшихся новых американских самолетов Douglas или Lockheed Constellation, что начинает долгую эру советской техники в компании.
В 50-е годы все международные полеты были сосредоточены на внутренних маршрутах и маршрутах в некоторые социалистические страны. Только в конце этого десятилетия ситуация облегчается, увеличивается количество международных маршрутов, перевозчик модернизирует свой парк. Так, на маршруте Прага-Москва был установлен первый реактивный самолет Ту-104А (Туполев), что сделало авиакомпанию вторым в мире перевозчиком, эксплуатирующим реактивные самолеты на регулярных маршрутах.
В августе 1960 года самолет ČSA впервые пересекает экватор во время полета в Джакарту (Индонезия) и приземляется в Южном полушарии. Менее чем через два года перевозчик пересек Атлантику, совершив рейс в Гавану, и тем самым увеличил свое влияние. В 1967 году он владеет самым большим количеством самолетов за всю свою историю — 75. Бум на 20 лет заглушается вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию, а главный переломный момент в развитии авиакомпании наступает с «бархатной революцией» и переходом от централизованной экономики к рыночной.
ČSA кардинально обновляет свой парк и переориентируется на западные современные самолеты. В 1991 году компания приобрела первый дальнемагистральный Airbus, годом позже — Boeings и ближнемагистральные турбовинтовые ATR. Она превращается в открытое акционерное общество. В 2001 году авиакомпания становится членом альянса SkyTeam и в последующие годы входит в число лучших авиакомпаний Центральной и Восточной Европы.
В 2004 году ČSA заказывает у Airbus 12 новых самолетов, а позже покупает еще больше. И именно этот момент, по мнению бывшего вице-президента CSA Иржи Прушы, привел некогда успешную компанию на дно. «Я убежден, что ČSA оказалась на дне из-за непрофессионального вмешательства руководства, которое закупило гораздо большее количество самолетов, чем требовалось компании», — говорит Пруша.
В апреле 2008 года чешское правительство начало процесс приватизации ČSA, и в том году авиакомпания перевезла рекордное количество пассажиров — 5,6 млн. человек, что составило почти половину от 12,6 млн. пассажиров, обслуженных в аэропорту Праги. Через год разразился экономический кризис, и ČSA пришлось пойти на радикальные сокращения. Ей предстоит трансформация флота и транспортной сети.
В марте 2013 года в ČSA входит стратегический партнер и продает 44% акций компании Korean Air. В 2017 году Korean Air выкупает компанию Travel Service (теперь SmartWings) и становится ее мажоритарным владельцем. Таким образом, национальный перевозчик становится частной компанией.
В 2018 г. ČSA отмечает 95-летие, и из-за долгов и ухудшения результатов есть предположения, доживет ли она до 100-летия. Наступает ковид, который углубляет экономическое падение. В 2021 году ČSA становится банкротом, а Smartwings подает заявление на реорганизацию, которое утверждается судом. По словам пресс-секретаря Smartwings Владимира Дуфкова, она завершилась в июне прошлого года и прошла «успешно».
«Сегодня ČSA работает по бизнес-модели, которая обеспечит прибыльную деятельность компании. Все дальнейшие планы сегодня зависят от поставок новых самолетов. К сожалению, производители самолетов испытывают серьезные проблемы, и поставки постоянно откладываются», — сказала пресс-секретарь.
По ее словам, авиакомпания пополнит свой парк четырьмя новыми самолетами Airbus A220-300. Два новых самолета А220 должны быть поставлены в конце 2024 года, а два других самолета этого типа — в первой половине 2025 года. По словам Дуфковой, если бы не пандемия коронавируса, ČSA сейчас была бы в гораздо лучшем положении.
«Если бы не пандемия ковида-19, то с 2020 года ČSA имела бы в своем парке самые современные самолеты нового поколения, а стратегия компании предусматривала развитие направлений и маршрутной сети, в том числе дальнемагистральных маршрутов. Вместо этого прибыльная компания начала бороться за свое выживание. ČSA была вынуждена пойти на болезненные, но необходимые меры по сокращению расходов для обеспечения долгосрочной стабильности», — поясняет представитель Smartwings.
Война на Украине еще больше подкосила компанию на двух ключевых рынках — в России и на Украине. «Все это поставило перед ČSA беспрецедентные задачи. В результате проведенной реорганизации бизнес-модель компании теперь базируется на регулярных и внеплановых пассажирских и грузовых перевозках, а часть воздушных судов предоставляется в аренду другим авиакомпаниям для обеспечения оптимальной загрузки парка», — сказала Дуфкова.
В настоящее время авиакомпания имеет в лизинге только два самолета — Airbus A320 и Boeing 737. С пика своего развития в 1965 году, когда авиакомпания имела 75 самолетов, парк сократился почти в 40 раз. Десятки регулярных рейсов, которые были в прошлом, сегодня представлены тремя — в Париж, Мадрид и Ереван.
Источник: seznamzpravy.cz
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
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