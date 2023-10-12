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Изменение НДС, повышение взносов для предпринимателей, удорожание виньетки: правительство Чехии утвердило пакет мер жесткой экономии
13 октября 2023
14:11
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Правительство Чехии 13 октября утвердило пакет мер жесткой экономии, благодаря которому в бюджет поступят дополнительно 97 млрд крон. Оппозиция уже назвала это решение «черной пятницей для чешской экономики». Представляем обзор наиболее важных изменений, которые ждут нас в следующем году.
Проект изменений был разработан правительством, 13 октября его утвердил парламент, и теперь закон направляется в Сенат. Хотя в пятницу утром депутаты фактически не обсуждали его, поскольку были заняты личными конфликтами, спорили об истребителях F-35, замораживании зарплат политиков или репатриации чехов из Израиля, голосование было назначено на 11 часов утра.
В итоге 70 депутатов, зарегистрированных для участия в дебатах, не получили возможности выступить, что не понравилось оппозиции, и она рассматривает возможность подачи конституционной жалобы.
После этого законодатели прошли долгую процедуру с голосованиями по поправкам, но, как и ожидалось, была принята лишь часть из них.
Представляем обзор изменений, которые, как ожидается, позволят сократить дефицит бюджета на 97 млрд крон в следующем году и на 150 млрд крон в 2025 году.
Изменения в ставках НДС
Вместо двух пониженных ставок НДС в размере 10 и 15% будет введена одна — 12-процентная. Некоторые товары, по которым ранее действовала пониженная ставка, переводятся на стандартную ставку 21%, а именно: срезанные цветы, парикмахерские услуги, разливное пиво, ремонт обуви, дрова и вывоз мусора.
Некоторые депутаты также боролись за включение в пониженную ставку несладкой минеральной воды, подгузников и гигиенических товаров для женщин, но в итоге поправка не прошла, так как в коалиции не было единого мнения.
Газеты и журналы в итоге будут облагаться по сниженной ставке 12%. Книги теперь будут облагаться нулевым НДС.
Пчеловодство по-прежнему будет освобождено от подоходного налога.
Алкоголь будет облагаться налогами быстрее. В следующем году акцизы на него вырастут на 10%, в 2025 году — еще на 10%, а в 2026 году — на 5%.
В отличие от этого электронные сигареты и никотиновые пакетики будут облагаться налогом медленнее. Для электронных сигарет он составит 2,5 кроны за мл заправки в первый год, 5 крон за мл в следующий год, 7,5 крон за мл в третий год и 10 крон за мл заправки в последний год.
Изменения в налоговых льготах
Отменяется налоговая скидка на оплату пребывания ребенка в детском саду, студенческая скидка и скидка за членский взнос в профсоюз. Денежное пособие на неработающего супруга можно будет получить только в том случае, если он ухаживает за ребенком до трех лет.
Государственная поддержка строительных сбережений также будет сокращена до 1 000 крон на одного участника.
Изменения для индивидуальных предпринимателей
Налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей увеличится с 25 до 40% от средней заработной платы. При этом самозанятые должны платить не менее 55% вместо нынешних 50% от налоговой базы.
Принято также ограничение на налоговые льготы по договорам о выполнении работ.
Налог на имущество
Ставка налога на недвижимость увеличится до 1,8 раза по сравнению с нынешней ставкой, при этом налог не будет полностью собираться государством. Согласно предложению, 100% налоговых поступлений в итоге останется за муниципалитетами. Государство не будет иметь в нем никакой доли.
Более дорогие виньетки
Стоимость годовой виньетки для проезда по платным автомагистралям в Чехии увеличится на 800 чешских крон — с 1 500 до 2 300 крон. Также утверждена ее регулярная валоризация.
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