Сексуализация, токсичные отношения и бодишейминг. Выставка в Чехии обнажает правду об объективации женщин

Шутки, насмешки, оскорбления, свист на улице, а также агрессивные высказывания. Объективация женщин принимает различные формы, и ни одна из них не является невинной. Будь то сексистская реклама, конкурсы красоты, сексуализация юных девушек в различных контекстах или неуместный совет, данный в семейном кругу, например «Лучше бы ты надела платье». На этой теме основана выставка, организованная некоммерческой организацией Beat Sexism под названием « Женщина как объект », которая проходит до конца ноября в Скаутском институте на Староместской площади. Семь современных чешских художниц рассказывают, что для них лично означает объективация женщин.

По мнению психологов Барбары Л. Фредериксон и Томми-Анн Робертс, сексуальная объективация происходит, когда тело женщины, его части или сексуальные функции отделяются от ее сущности и рассматриваются как объекты, на которые можно только смотреть, желать или прикасаться. О ценности женщины судят по ее внешнему виду и относятся к ней так, будто она предназначена только для «потребления» другими людьми.

Лишь сравнительно недавно психологи начали рассматривать вопрос о влиянии объективации на психику женщин. Оказывается, женщины подвергаются ей не только активно, но и пассивно посредством различных мультимедиа, но при этом объективируют себя в контексте того, что такое поведение является обычным в обществе. Объективация может привести к чувству стыда и тревоги, а в худших случаях — к депрессии, глубоким травмам и расстройствам пищевого поведения. Художницы, чьи работы можно увидеть в Скаутском институте, также работают с этими эффектами объективации женщин. «Каждая из выбранных художниц работает с этой темой немного по-своему. Одни затрагивают ее лишь подсознательно, другие — более явно. Я попыталась собрать работы, которые затрагивают большинство сфер объективации женщин, будь то чрезмерная сексуализация детей или поведение, приводящее к расстройствам пищевого поведения», — объясняет Анна Прайбишова, куратор выставки.

В данном случае речь идет о работах Ленки Чановой и Доминики Выскочиловой. Первая из упомянутых художниц обычно затрагивает в своих работах темы женственности и материнства, а свою дипломную работу в Академии изящных искусств посвятила женщинам, страдающим расстройствами пищевого поведения. Одна из женщин, которую она изобразила акварелью, вырвалась из токсичных отношений — она буквально сбежала из них. Но до этого бывший партнер сумел внушить ей, что она слишком толстая и поэтому неполноценная.

На следующей акварели изображена сама Ленка Чанова. Она держит на руках своего сына, стоит в темной воде и смотрит вдаль. «Никто не готовит тебя к материнству, и мы бросаемся в воду вместе с ребенком. И порой это сумасшедший ад в сочетании с послеродовой и другими депрессиями, отсутствием времени, сумасшедшей усталостью. Но через некоторое время вода становится не такой темной», — говорит Чанова.

Выставка «Женщина как объект» посвящена в основном фигурам, но нашлось место и для двух чисто абстрактных картин Юлии Коповой. После окончания Академии изящных искусств она поступила на философский факультет Карлова университета, что и послужило источником вдохновения для ее творчества. В этой экспрессивной абстрактной живописи она работает со своими чувствами — своего рода визуальная метафора. Первая картина, Blind, передает ощущение напряженности и необходимости защищаться, вторая — более спокойная, выражающая достижение мира.

Но на выставке есть и работы, излучающие уверенность и указывающие на то, что может расширить возможности женщины. Например, полотно Люси Росицкой, где по примеру знаменитого «Завтрака на траве» Мане она поместила фигуру обнаженной женщины — только она не в окружении мужчин, а сидит одна. «Она обнажена и фотографируется, потому что хочет этого. Она сама выбирает, как ее изобразить, она возвращает себе контроль над своим телом, не мужчины объективируют ее», — добавляет художница. Другие работы указывают на силу сестринских отношений и единства, от которых женщины в мужском мире скорее отказались, поскольку их поощряют к соперничеству друг с другом. Важность сестринских отношений подчеркивает картина Антонии Жиховой, которая говорит о том, что мы становимся сильнее, когда поддерживаем друг друга. Аналогичным образом фотографии Власты Лауры исследуют этот аспект женственности, а также наши деревенские культурные корни. В частности, она указывает на сексуальные мотивы в народной культуре, которые проявляются, например, в традиционных костюмах.

«Наша цель — раскрыть и исследовать различные аспекты феномена объективации, открыв при этом дискуссию и диалог с широкой публикой. Однако выставка — это не жалкая исповедь женщин-художниц, а свидетельство современного женского творчества, которое создается в обществе, до сих пор оценивающем женщин по двойным стандартам», — заключает куратор.