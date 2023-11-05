Европа проигрывает войну с пластиком. Как справляется Чехия по сравнению с другими?

Только от упаковки из пластика образуется почти 36 кг отходов. Именно столько отходов создает в год среднестатистический европеец. За последние 10 лет этот объем увеличился более чем на четверть.

«В долгосрочной перспективе объем этого вида отходов растет, хотя и не линейно. Производство упаковочных отходов связано с ростом уровня жизни, а значит, и с экономическими циклами, поэтому в некоторые годы наблюдается небольшой спад», — пояснила изданию Seznam Zprávy Люция Ешаткова, пресс-секретарь Министерства окружающей среды.

Несмотря на то, что количество пластиковых отходов растет, доля переработанных отходов остается неизменной в течение длительного времени. На практике это означает, что более половины из них в Европейском союзе оказывается вне переработки.

В то же время следует добавить, что на цифры повлияли корректировки параметров. «В последние годы для пластика было скорректировано определение того, что подлежит переработке, а что нет», — отмечает Милан Хавель, эксперт по отходам организации Arnika. Другими словами, например, использование пластика для производства альтернативных видов топлива раньше считалось переработкой, а теперь это не так.

В Чехии также растет количество пластиковых отходов. В период с 2003 по 2021 год потребление пластиковой упаковки увеличилось на 60% и достигло почти 285 000 тонн в год. «Тем не менее этот объем производства все еще значительно ниже, чем в среднем по ЕС», — напоминает Гавел. И его слова подтверждаются данными. В прошлом году средний чех произвел на 9 кг меньше этого вида отходов, чем в среднем по Европе.

Кроме того, чехи перерабатывают больше, чем в среднем по Евросоюзу. До пандемии 2020 и 2021 годов в Чехии перерабатывали более половины всех выброшенных пластмасс.

Благодаря этому в 2021 году Чехия заняла седьмое место из 19 стран по доле перерабатываемых пластмасс. На первом месте Словения — ровно половина, а на Мальте перерабатывается чуть более пятой части пластиковой упаковки.

Микропластик и дорогое вторсырье

Увеличение количества пластика — не совсем хорошая новость. «Это означает, что мы сжигаем больше отходов. Мы выбрасываем в воздух не только CO2, но и различные токсичные вещества, которые содержит пластик», — подсчитывает влияние на окружающую среду Гавел, напоминая о нефтяной основе материала. «Практически мы сжигаем больше нефти или традиционных видов топлива, поскольку около 50–60% выбросов мусоросжигательных заводов имеют ископаемое происхождение».

Возможно, еще большей проблемой может стать микропластик. «Эксперименты показали, что он может попадать в организм и нарушать его функционирование. Говорят, например, что это может быть одной из причин деменции», — поясняет Гавел.

В связи с этим принимаются меры по контролю за производством пластика. «Например, уже запрещены отдельные виды одноразовой продукции, а производители ПЭТ-бутылок теперь обязаны добавлять в новые бутылки определенное количество вторсырья», — говорит эксперт. Однако он добавляет, что это не простое дело.

40% пластмасс используется для упаковки. Из всех пластиков только ПЭТ (полиэтилентерефталат) сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами. Его можно перерабатывать, но в настоящее время переработанный материал стоит в два раза дороже, чем ПЭТ, полученный непосредственно из нефти.

«Обсуждается также вопрос о том, чтобы обязать страны сократить общее производство упаковки на 5, 10, 15%, — говорит Гавел. — Важным является также требование о том, чтобы к 2030 году вся упаковка была пригодна для вторичной переработки. Таким образом, мы находимся в своего рода переходном периоде».

Влияние мер еще предстоит оценить

Некоторые меры еще не нашли отражения в последних доступных данных за 2021 год. «Закон о сокращении отходов отдельных пластиковых изделий начал действовать год назад. Он включает в себя несколько видов мер, от полного запрета определенных изделий, ограничений на их потребление до обязательных взносов производителей на муниципальные и городские очистные мероприятия», — говорит Ешаткова, пресс-секретарь Министерства окружающей среды.

«Что касается запрещенных одноразовых пластиковых изделий, то речь может идти о десятках тысяч тонн пластиковых отходов, — добавляет она. — По нашей информации, продавцы этих изделий уже переходят на более экологичные альтернативы, такие как посуда из переработанной бумаги или столовые приборы из дерева».

Аналогичным образом, многоразовые изделия, такие как стаканы, миски и столовые приборы, все чаще используются на массовых мероприятиях. Министерство также предоставляет субсидии на покупку многоразовой посуды.

Кроме того, в 2021 году был принят пакет законов об отходах. «Его основная цель — сократить количество смешанных бытовых отходов, которые попадают на свалки, включая пластик, — говорит Ешаткова. — После 2030 года на свалки будут отправляться только те отходы, которые уже не могут быть использованы повторно, переработаны или использованы для получения энергии».

Кроме того, планируется введение залога за ПЭТ-бутылки и металлические банки. Однако возвращать эту упаковку за деньги можно будет не раньше середины следующего года. «Европейская комиссия также подготовила предложение по пересмотру Положения об упаковке и упаковочных отходах. Основная цель — сократить количество упаковочных отходов на душу населения на 15% в 2040 году по сравнению с 2018 годом», — добавил представитель компании.

Пластиковый мир

Пластиковая лавина нарастает уже давно. По мнению Гавела, преимущество пластика — низкая стоимость и хорошая пластичность — является большим недостатком для окружающей среды. «В условиях рынка это идеальный материал для получения прибыли. К сожалению, это приводит к чрезмерному использованию пластика даже там, где в нем нет необходимости». Статистика говорит сама за себя: если в 1950 году мировое производство пластика составляло 1,5 млн тонн, то в прошлом году — 390,7 млн тонн.

Согласно более ранним исследованиям, 44% всего когда-либо произведенного пластика было изготовлено в период с 2000 по 2015 год. А если учесть, что его производство продолжает расти, то можно предположить, что более половины всего объема за историю производства пластика было создано с 2000 года.