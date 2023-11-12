Чистый воздух? Большая часть территории Чехии не соответствует установленным нормам

«Наши результаты показывают, что большинство населения Европы живет в местах, где воздух в большей или меньшей степени вреден», — сказал Владимир Коближек, заведующий пульмонологической клиникой университетской больницы Градца-Кралове.

По его словам, последствия для здоровья неоспоримы. Загрязненный воздух — не единственная причина, но одна из важнейших.

«Когда человек дышит плохим воздухом, мельчайшие частицы попадают в кровь, где они повреждают кровеносные сосуды, которые затем подвергаются коррозии», — пояснил Коближек. «Это может увеличить риск инфаркта или инсульта», — предупредил он.

У пожилых людей это может способствовать развитию деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона, часто приводит к развитию эмфиземы легких, хронического бронхита или тяжелой астмы.

По мнению ученых, загрязнение воздуха также влияет на развитие СДВГ у детей. Кроме того, доказано, что у женщин повышается риск развития рака груди и легких.

От загрязнения воздуха в основном страдает Остравский регион, в Злинском крае воздух в прошлом году также низкого качества.

«Одна треть смертей от инсульта, рака легких и сердечных заболеваний вызвана загрязнением воздуха. Оно имеет такой же эффект, как курение табака, и гораздо больштий, чем, например, чрезмерное потребление соли», — говорится в сообщении организации.

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, по меньшей мере 238 000 преждевременных смертей в ЕС связаны с мелкодисперсными частицами.

Влияние транспорта

В Чешской Республике в этом виновата не только промышленность, но и транспорт. «В долгосрочной перспективе на загрязнение воздуха в городах и городских агломерациях по-прежнему в основном влияет транспорт, который является доминирующим и широко распространенным источником загрязнения воздуха», — говорится в очередном отчете Государственного института здравоохранения.

В Чешской Республике примерно пятая часть населения подвержена длительному превышению предельно допустимых концентраций.

Даже целеустремленное движение на свежем воздухе в часы пик может оказаться не столь уж полезным для здоровья. Те, кто долгое время живет у дорог, подвергаются риску. «Если беременная женщина живет в таком районе, то риск преждевременных родов или рождения новорожденного с низкой массой тела выше», — сказал Коближек.

Людям стоит задуматься о том, когда и при каких условиях они находятся на открытом воздухе. По мнению Коближека, должен измениться и подход к транспорту как таковому.

«Улучшить воздух, которым мы дышим, можно, изменив транспортную концепцию. Например, в том, как осуществляется перевозка грузов по железной дороге в Чехии. Если бы у нас были электропоезда и грузовики не ездили транзитом через забитые города, это было бы идеально», — сказал Коближек.

Острава и Оломоуц — худшие города



Ситуация улучшается, что подтверждается данными Чешского гидрометеорологического института. Определенную роль играют и законодательные изменения, касающиеся ограничений на выбросы при сжигании топлива или отоплении в домашних хозяйствах. Например, правительство ограничило использование старых котлов, которые люди должны заменить на котлы с низким уровнем выбросов.

Центральная Европа и Северная Италия давно находятся в наихудшем положении. В Чехии наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в промышленных Моравско-Силезском и Оломоуцком краях, а также в окрестностях Брно и в регионе Полаби.

Проблема качества воздуха существует не только в крупных городах. Отопление в небольших населенных пунктах также оказывает влияние, но его концентрация практически не отслеживается. Кроме того, изменение климата и погодные условия, особенно продолжительные летние засухи, также влияют на качество воздуха.

По данным Национального института здравоохранения, последние три года были благоприятными с точки зрения качества воздуха.