Где самое дешевое пиво в Европе? Чешских городов в первой десятке нет

MailOnline составил десятку мест, где можно выпить кружку пива дешевле, чем обычно. В Дебрецене (Венгрия) пиво дешевле всего — по цене чуть менее 26 крон за 0,5 литра. Второй по величине город Венгрии привлекает как культурой, так и насыщенной ночной жизнью. Он также является родиной одноименного деликатеса мясной промышленности — а что может быть лучше к пиву, чем сосиски.

Второе место в списке пивных путешествий занимает Кишинев. Столица Молдовы хорошо известна любителям вина и еды, а 0,5 литра пива здесь можно купить всего за 32 кроны.

Третье место занял Сегедин (Венгрия). По мнению Lonely Planet, этот очень привлекательный город завоевывает своих поклонников красивыми площадями, окруженными кафе, дворцами Старого города и оживленной атмосферой университетского мегаполиса. Здесь также можно выпить кружку пива примерно за 32 чешские кроны и перекусить венгерской салями, которая родом именно оттуда. Сегедин известен как «город солнца», а также своими термальными ваннами.

Четвертое место занял Штетин (Польша). Кружку пива здесь можно купить за 33 кроны. Пятое место занял Бургас в Болгарии, где любителям пива потребуется около 37 крон.

Чешские города в первую десятку не попали, однако в рейтинге Daily Mail они упоминаются. По данным сайта, самое дешевое пиво можно купить в Оломоуце, который также рекомендован путеводителем Lonely Planet.

А где пиво стоит дороже всего? В Европе лидирует исландский Рейкьявик, где 0,5 литра разливного пива стоит 231 крону. Второе и третье места в этом рейтинге занимает Норвегия. В Бергене пиво стоит около 228 крон, а в Ставангере, четвертом по величине городе страны, — 218 крон. Следующие по дороговизне сорта пива продаются в Финляндии и Швейцарии.