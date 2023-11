Чешских работодателей могут обязать рассекретить зарплаты

Компании, которых опросило издание Právo, с опаской смотрят на предстоящие изменения. Работодатели предупреждают, что информацией могут злоупотребить работники более низкого уровня. Возможно, настолько, что это пошатнет отношения на рабочем месте и приведет к развалу компании.

«Это совершенно абсурдная вещь, которая будет вносить раскол между сотрудниками. Каждый человек обладает разными качествами и выполняет разную работу, поэтому у каждого может быть разная зарплата», — говорит Петр Ваврда, руководитель компании Alpha Czech, в которой работает три десятка человек.

Директива ЕС не должна давать людям возможность узнавать о зарплате конкретных коллег. «Право на информацию будет возникать только в случае указания среднего заработка на той же или сопоставимой должности в зависимости от пола», — заявил Якуб Аугуста, представитель Министерства труда. Однако он признал, что такой информации достаточно для того, чтобы интервьюер мог сделать вывод, не зарабатывает ли он меньше коллег, и, возможно, поинтересоваться причинами. В этом случае работодатель должен будет объяснить, по каким критериям он оценивает сотрудника и почему платит ему меньше.

Закон, обязывающий раскрывать информацию о заработной плате, пока находится в стадии разработки. Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) ранее заявил, что правительство еще не определилось, как воспринимать европейское законодательство. Поэтому новое законодательство вступит в силу не ранее 2025 года.

В отличие от нормативных актов ЕС, Директива предоставляет государствам-членам свободу в деталях закона. Это касается и рассекречивания зарплат. «Мы ожидаем, что часть мер войдет в готовящиеся поправки к Трудовому кодексу, содержание которых должно стать известно в следующем году. Однако некоторые меры нужно хорошо продумать и обсудить со всеми партнерами, поэтому они будут предложены в более поздних поправках», — сказал Юречка.

Трудовой кодекс уже много лет устанавливает, что за труд равной ценности полагается равная оплата. Однако вопрос в том, насколько это соблюдается: исследования разницы в оплате труда мужчин и женщин на одинаковых должностях показывают, что разрыв остается. Заработная плата является деликатной темой, и ее размер не обсуждают на рабочих местах. Поэтому бизнес воспринимает предстоящие изменения с нервозностью и опаской.

Конкретные параметры закона будут иметь решающее значение, считает Петр Митура, управляющий директор компании BR Group, в которой работает около 3 400 человек.

«Публикация минимумов и максимумов создаст большое напряжение среди людей. Это не принесет счастья. А вот обязать людей публиковать средние зарплаты по каждой должности было бы вполне нормально, при правильном подходе это могло бы мотивировать», — считает он.

Митура признал, что выступает за открытое общение. «Однако следует учитывать, что средние показатели по полу могут говорить не о дискриминации, а о навыках, производительности, опыте конкретного сотрудника, чтобы обязательное раскрытие информации не превратилось в кувалду», — предупредил он, добавив, что вознаграждение всегда должно быть прозрачным.

По мнению Яна Дворжака, директора компьютерной школы «Гопас», раскрытие информации о зарплате не имеет смысла. «На зарплату влияет множество факторов, нужно точно указывать, из чего складывается зарплата», — сказал он.

Цель — равенство в оплате труда мужчин и женщин

Европейская директива, которую Чехия должна перенести в свое законодательство, направлена главным образом на ликвидацию разрыва в оплате труда мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности.

Неоднократно подтверждалось, что женщины в среднем получают меньшую зарплату, чем мужчины, хотя ситуация постепенно улучшается. Так, в Чехии на сопоставимых должностях женщины получают на 13% меньше, чем мужчины, отмечает Ян Клусонь из Welcome To The Jungle.

«В секторе здравоохранения, где женщины составляют четыре пятых персонала, этот показатель достигает 22%. В прошлом году отставание в зарплате у чешских женщин составило до 6 500 крон», — добавляет Клусон.

«Не последнюю роль может играть и лояльность к работодателю», — говорит Дворжак, добавляя, что в его учебном заведении гендерных предубеждений точно нет.

Возврат к временам до 1989 года

По мнению адвоката Якуба Свободы из АК «Арцингер и партнеры», планируемая поправка может привести к дезорганизации работы трудовых коллективов, особенно в небольших компаниях. «Она может быть легко использована для давления на работодателей и в итоге привести к сокращению их возможностей поощрять качественных работников и реагировать на результаты работы конкретных сотрудников с помощью оплаты труда и премирования», — считает он.

«Это шаг к равенству в оплате труда в ситуации, когда различия между работниками будут сохраняться. Он будет благоприятствовать менее качественным и менее трудолюбивым работникам за счет более качественных и трудолюбивых», — добавил Свобода.

Руководство Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов по состоянию на среду не ответило на вопросы о готовящихся изменениях в Трудовом кодексе. Однако оппозиция предостерегла от непродуманных изменений. «Нам кажется, что это шаг вернет нас во времена перед 1989 годом, — сказал депутат от ANO Алеш Юхелка. — Работодатель не живет в вакууме, он знает свое предприятие и знает, кто и как работает».