В Праге построят самый большой парк в Центральной Европе

Об этом заявил Марек Здераздичка, заместитель директора Института планирования и развития Праги, на встрече с общественностью, где архитекторы, победившие весной на международном архитектурном конкурсе, представили готовящееся исследование.

По его словам, название «парк» — это несколько неверный термин. Огромный участок земли, расположенный на территории нескольких городских районов и поселков, превратится в пространственную лабораторию, где будут экспериментировать с новыми формами развития мегаполиса или новыми способами предотвращения наводнений.

Преобразуемое русло реки занимает площадь более 1 300 га, что составляет почти 300 Вацлавских площадей, расположенных рядом друг с другом. Ожидается, что парк будет привлекать более миллиона человек в год и станет вторым по посещаемости парком в Праге после Стромовки.

«Уникальный проект, крупнейший в Центральной Европе», — добавила Яна Моравцова из Norma Architects, входящей в группу победителей. С проектом можно ознакомиться на сайте IPR или в социальной сети Facebook.

Обширный материал, представленный Моравцовой, опирается на конкурсный документ и включает некоторые замечания, высказанные общественностью. Их были не сотни, а десятки. И многие из них повторялись. Ожидается, что городские власти примут готовое исследование к рассмотрению весной следующего года.

По сравнению с первоначальными планами, после консультаций с другими экспертами создатели отказались, например, от соединения рек Бероунка и Влтава через речной рукав. Добавляются дорожки для пешеходов и спортсменов с климатически безопасным покрытием, их цвет позволяет определить, с какой скоростью по ним можно двигаться. Появятся и дорожки для лошадей, поскольку здесь расположено много конюшен. Через озера пройдет инлайн-трек.

Архитекторы добавили две автобусные остановки — перед рынком в поселке Липенце и у бывшей клубничной фермы в Радотине. «Мы близки к реализации», — заверила Моравцова. Планируется также возродить клубничную плантацию. «Мы определили земельные участки, которые владельцы готовы продать Праге. Это очень важный шаг, это стратегические участки для пропускной способности», — прокомментировала она. У пешеходного моста через реку Бероунка на правом берегу, куда также будет вести новый боковой рукав реки, должен появиться речной курорт. Расположенное там деревянное сооружение планируют превратить в многофункциональное пространство и использовать в качестве учебного класса под открытым небом.

После того как городской совет одобрит исследование, необходимо будет создать административную структуру, например акционерное общество, которое займется реализацией проекта.

Кроме того, исследование позволит скоординировать планы различных застройщиков в этом районе.

«Я рад, что Soutok строится, но переделки уничтожат дикую природу, природа исчезнет по обе стороны Бероунки», — поделился своими переживаниями житель Черношице. Архитектор заверила, что большинство деревьев в Черношице должны остаться у реки, хотя она и хочет сделать берег более доступным.

По словам Моравцовой, большая часть территории в настоящее время представляет собой монокультуру без разнообразия, биологически бесполезную. «В следующем году или через год мы сможем покупать мороженую клубнику, выращенную на местных полях», — говорит она.