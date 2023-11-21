Где будут проходить забастовки работников предприятий и школ 27 ноября?

К полудню среды чуть более 2 000 школ и учебных заведений объявили о том, что они проведут забастовку в понедельник, 27 ноября, или присоединятся к акции протеста иным образом — например, не закроются полностью, но в протесте примет участие часть сотрудников.

Однако уже сейчас ясно, что это будет самая массовая акция протеста за последние годы, а возможно, и за всю историю. Напомним, что 12 лет назад протестовали 1 620 школ.

По оценкам профсоюза, к забастовке в той или иной степени присоединятся более половины начальных и средних школ. «То, что половина школ присоединится, — это не просто предположение. Мы исходим из той информации, которая к нам поступает», — пояснила вице-президент школьных профсоюзов Маркета Сеидлова.

В то же время она не может назвать точную цифру на данный момент, поскольку данные еще обрабатываются профсоюзом. Часть школ отчитывается перед региональными отделениями, часть —перед штаб-квартирой, а другие школы даже официально не сообщают о своем участии или сообщают только своим директорам. Кроме того, школы могут принять решение об участии в забастовке сегодня.

«Мы стремимся к тому, чтобы родители знали, как будет работать школа в понедельник», — сказала Сеидлова.

Карта школ, участвующих в акции протеста, составляется профессиональной ассоциацией учителей «Учительская платформа». В настоящее время в ее список входит более 2 000 школ и учебных заведений.

Например, в Градце-Кралове в забастовке примет участие 21 из 31 школьного учреждения, находящегося в ведении города. Во всем Краловеградецком крае это 56% региональных организаций. В Пльзеньском крае на данный момент участвуют в протесте более 200 школ из 500.

«Это самая крупная акция протеста школ с 1989 года. Поддержка огромная и исключительная», — заявил Ян Плзак из регионального совета Чешско-Моравского профсоюза работников образования.

Среди других региональных городов Злин сообщает, что в забастовке будут задействованы 10 из 13 государственных начальных школ. В Либерце полностью или частично закроются 13 из 21 начальной школы.

В Карловых Варах, напротив, по последним данным, планируется полное закрытие только одной школы. В Пардубицком крае к акции протеста присоединится около половины из всех 600 детских садов, начальных и средних школ.

«На мой взгляд, это одна из самых крупных акций протеста в сфере образования, которые я видел за 35 лет работы в этой области. Этому способствовали дебаты во вторник между министром образования и директорами школ. Выступление министра финансов по телевидению поставило точку. То, как он нас презирает, просто невероятно», — сказал Олдржих Скалицкий, председатель Пардубицкого регионального совета школьных профсоюзов.

Причины забастовки

Упомянутые выше дебаты между директорами школ и министром образования Микулашем Беком (STAN) состоялись во вторник. Министру пришлось столкнуться с весьма критическим отношением директоров, которые не согласны с последними шагами Министерства образования.

Министерство образования пока не обеспечило финансирование всего непедагогического персонала на следующий год. Благодаря обещанным деньгам от государства, которые департамент образования должен получить дополнительно в 2024 году, должны быть сохранены 9 000 должностей. Однако 8 000 неукомплектованных должностей министерство намерено сократить.

Кроме того, Министерство образования хочет сэкономить на объеме субсидируемого преподавания из государственного бюджета. Первоначально предполагалось, что в начальных школах будет сокращено 6% компенсируемых учебных часов, а в средних школах — 15%. Однако во вторник министр Бек заявил, что частично уступит высказанным замечаниям и экономия будет консолидирована на уровне 5% для обеих ступеней образования. Следует, однако, добавить, что большинство школ не используют максимальный лимит финансируемых часов.

Школы также протестуют против планируемого изменения системы назначения ассистентов преподавателей. Школы, работающие с наибольшим количеством учеников с различными формами инвалидности, потеряют значительную часть этого вспомогательного персонала. Однако эти изменения должны вступить в силу только с 1 января 2025 года.