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Чехия стала 12-й самой безопасной страной в мире
26 ноября 2023
10:00
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За последние 15 лет мир стал более опасным, говорится в новом исследовании, ежегодно объявляющем самые опасные и самые безопасные страны. Самая рискованная страна — Афганистан — заняла нелестное первое место в восьмой раз, а самая безопасная — Исландия — удерживает свою завидную позицию уже 11-й год. Украина также попала в число самых опасных стран в результате военных действий. Чехия занимает 12-е место в рейтинге самых безопасных стран мира.
17-й ежегодный Глобальный индекс мира был объявлен Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), независимой некоммерческой организацией из Сиднея (Австралия).
О результатах исследования этого года сообщила газета The Independent, и они не внушают оптимизма. В течение 2023 года Глобальный индекс мира ухудшился в среднем на 0,42%. Хотя в процентном выражении разница не столь значительная, подобное ухудшение происходит уже в 13-й раз за последние 15 лет.
Афганистан вновь стал самой опасной страной в мире. Далее следуют Йемен, Сирия, Южный Судан и Демократическая Республика Конго. Конечно, война между Россией и Украиной оказала влияние на рейтинг, в результате чего Россия стала шестой самой опасной страной мира, а Украина — седьмой.
В то же время в Украине произошло самое значительное ухудшение ситуации с безопасностью за всю историю. По сравнению с прошлым годом она опустилась на 14 мест, а до войны находилась в середине списка из 160 стран.
В число наиболее опасных стран также вошли Сомали, Судан и Ирак. Среди других стран, в которых произошло значительное ухудшение ситуации с безопасностью, — Гаити, Мали и Израиль.
Безопасно, но дорого
На другом конце спектра находятся самые спокойные страны, которые также входят в число самых популярных туристических направлений. Исландия занимает первое место в рейтинге как самая безопасная страна с 2008 года.
Исландия пользуется большой популярностью у туристов не только благодаря своему миролюбию, но и в первую очередь из-за захватывающих дух пейзажей.
За ней следуют Дания, Ирландия, Новая Зеландия и Австрия. Пятерка лидеров почти полностью принадлежит Европе (7 из 10 мест в первой десятке), которая остается самым спокойным континентом. Места с 6-го по 10-е занимают Сингапур, Португалия, Словения, Япония и Швейцария.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM