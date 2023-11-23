Чехия стала 12-й самой безопасной страной в мире

17-й ежегодный Глобальный индекс мира был объявлен Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), независимой некоммерческой организацией из Сиднея (Австралия).

О результатах исследования этого года сообщила газета The Independent, и они не внушают оптимизма. В течение 2023 года Глобальный индекс мира ухудшился в среднем на 0,42%. Хотя в процентном выражении разница не столь значительная, подобное ухудшение происходит уже в 13-й раз за последние 15 лет.

Афганистан вновь стал самой опасной страной в мире. Далее следуют Йемен, Сирия, Южный Судан и Демократическая Республика Конго. Конечно, война между Россией и Украиной оказала влияние на рейтинг, в результате чего Россия стала шестой самой опасной страной мира, а Украина — седьмой.

В то же время в Украине произошло самое значительное ухудшение ситуации с безопасностью за всю историю. По сравнению с прошлым годом она опустилась на 14 мест, а до войны находилась в середине списка из 160 стран.

В число наиболее опасных стран также вошли Сомали, Судан и Ирак. Среди других стран, в которых произошло значительное ухудшение ситуации с безопасностью, — Гаити, Мали и Израиль.

Безопасно, но дорого

На другом конце спектра находятся самые спокойные страны, которые также входят в число самых популярных туристических направлений. Исландия занимает первое место в рейтинге как самая безопасная страна с 2008 года.

Исландия пользуется большой популярностью у туристов не только благодаря своему миролюбию, но и в первую очередь из-за захватывающих дух пейзажей.

За ней следуют Дания, Ирландия, Новая Зеландия и Австрия. Пятерка лидеров почти полностью принадлежит Европе (7 из 10 мест в первой десятке), которая остается самым спокойным континентом. Места с 6-го по 10-е занимают Сингапур, Португалия, Словения, Япония и Швейцария.