Три чешские семьи показали, на что они тратят деньги

Три семьи в течение месяца записывали свои расходы и то, как они справляются с ними в условиях высокой инфляции. Много денег уходит на жилье и еду, но остаются средства и на дополнительные расходы.





С 20 октября по 20 ноября молодая пара из Бенешовского края, семья из четырех человек из Южно-Моравского края и пенсионерка, живущая под Прагой, по просьбе редакции Seznam Zprávy записывали свои расходы.





По данным Чешского статистического управления, с октября 2022 года по октябрь 2023 года цены подскочили на 8,5%. По данным Евростата, Чехия по-прежнему остается одной из самых пострадавших стран Европейского союза.





Ежемесячный отчет показывает, в частности, что каждое домохозяйство борется с расходами по-разному. Молодая пара сводит концы с концами благодаря тому, что живет в служебной квартире и поэтому практически не платит за жилье. Семья из четырех человек за этот период оказалась в минусе. Пожилая женщина не хочет отказываться от своей деятельности и поэтому зарабатывает дополнительные деньги к пенсии.





Молодая пара





Анна, студентка, живет со своим парнем Карлом в регионе Бенешов. Карел работает управляющим в семейном ресторане. Пара живет в служебной квартире и не платит ипотеку, а также за электричество, отопление и воду. Кроме того, они могут бесплатно питаться в ресторане.





После месяца учета своих расходов пара с удивлением обнаружила, что потратила более 27 500 крон. Это очень много, говорит Карел.





Хотя Карел и Анна записывали свои расходы от руки, они также занесли их в наглядную таблицу.







Их совместный доход составляет от 35 тысяч до 45 тысяч крон. Много денег они потратили на транспорт — 6 400 крон на топливо и почти 4 000 крон на студенческий проездной билет для Праги, плюс трехмесячное расширение тарифа на другие области. Но Карел объясняет, что они много путешествуют по работе, учебе и с семьей. Он не видит здесь места для экономии.





Пара платит 3120 крон за еду и еще 3450 крон за посещение ресторанов. «Рестораны — это роскошь, там можно было бы сэкономить. Но это делает жизнь приятнее», — говорит Карел, которому за двадцать. Кроме того, Карел, будучи курильщиком, потратил 1440 крон на табак, а еще 920 крон супруги потратили на книги.





Но в этом месяце у них был и ряд вынужденных расходов: например, 850 крон на ТО инвалидной коляски, 230 крон на лекарства, 800 крон на инструменты, еще 800 крон на масло для двигателя и пилы или 550 крон на тариф для мобильного телефона.





Семья





У семьи из четырех человек, живущей недалеко от Брно, был период дней рождения и праздников, что отразилось в единовременных расходах. В общей сложности они составили более 8 000 крон.





Среднемесячный доход семьи составляет около 60 000 крон, а расходы за отчетный период — 60 265 крон.





«За исключением торжеств, расходы нас не удивили, мы уже разбивали их в прошлом, и структура осталась прежней, только суммы выросли из-за инфляции», — говорит Станислава от имени семьи.





Распределение расходов семьи из четырех человек, живущей в доме недалеко от Брно







Больше всего денег семья тратит на жилье — почти 28% своего дохода. Ипотека и страховка обходятся в 10 115 крон, за газ они платят 1 600 крон, а за воду, электричество и лицензионные платежи — 4 085 крон. В общей сложности на жилье они потратили 16 660 крон.





На питание они потратили 14 000 крон, что составляет почти 24% их чистого дохода. Кроме того, это домохозяйство потратило почти 11 тысяч на сбережения — на детей, а также на пенсионное страхование или страхование собак.





Из ежемесячного отчета видно, что эта семья также ходила в винный бар, ресторан или включала в свои расходы плату за приложение воспроизведения музыки.





Пенсионерка





Активная почти 70-летняя Дана живет одна в собственном доме под Прагой. Она получает пенсию в размере более 21 000 крон, что немного выше среднего по Чехии, но даже при этом справляется со своими расходами только за счет дополнительного заработка. За отчетный период она заработала около 13 000 крон.





«Я трачу много денег на путешествия. Это мой приоритет, я хотела бы увидеть еще много мест на этом земном шаре и не могу откладывать это. Когда путешествую со своими друзьями, мы не замечаем времени. Я не хочу забирать деньги в могилу, я хочу дожить до конца», — объясняет она, стараясь наслаждаться жизнью.





Она оплачивает большие счета за коммунальные услуги — 7000 крон. Кроме того, она выплачивает кредит на ремонт за 2 400 крон. В общей сложности на жилье он тратит более 30% своего ежемесячного дохода.





Из всех трех опрошенных домохозяйств пенсионерка меньше всего тратит на еду — 1600 крон и это менее 5% ее чистого дохода.





Посмотрите на расходы одиноко проживающего пенсионера







Но, напротив, она тратит 32% своего дохода на вещи, которые не являются строго необходимыми. Среди них отпуск, уроки английского, маникюр или парикмахер, а также календарь на 2024 год за 164 кроны.





Даже удовольствиями нужно управлять, говорит эксперт





Эксперт Марсела Хрубошова, преподаватель финансовой грамотности и личных финансов, объясняет, что она сама советует людям делать удовольствия. Все три опрошенные семьи поступают так же, находя деньги на рестораны, винные бары или посещение достопримечательностей.





По мнению Хрубошовой, не более 70% дохода должно уходить на накладные расходы — сюда входят не только расходы на жилье, но и на одежду. 20% следует откладывать в резерв, а 10% — целенаправленно тратить на удовольствия.





«Я автоматически учу людей уметь делать приятное», — говорит эксперт, добавляя, что люди попадают в беду, когда не контролируют свои расходы на удовольствия.





«Они ходят на работу и расстраиваются, тратя все деньги на необходимые расходы. А удовольствия они получают бессистемно, а не целенаправленно. А потом они улетучиваются. Может быть, они купят на распродаже что-то, что валяется дома. Потом у них заканчиваются деньги, и им приходится занимать на повседневную жизнь», — объясняет он весь процесс неконтролируемых трат на удовольствия.





Однако в ответ на то, что вышеописанные домохозяйства тратят на удовольствия более 10%, он говорит, что это не обязательно плохо.





«Правило заключается в том, что в раннем возрасте люди должны знать, как обращаться с деньгами. Если они могут обеспечить себя предметами первой необходимости, жить недорого и не влезать в долги, то пусть делают все, что хотят, с оставшимися средствами», — говорит Марсела Хрубошова.





Еще одна проблема, по ее словам, заключается в том, что люди не умеют планировать и распределять свои деньги на весь месяц, и еще до получения зарплаты у них уже есть необходимые расходы.





Это проблема, например, в предпраздничный период, когда еще хочется купить подарки, а денег уже не хватает.