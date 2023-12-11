Чешский стекольный завод закрывается после 230 лет работы. «С такими ценами невозможно вести бизнес», — говорит руководитель

«Производство стекла — это командная работа. На стекольном заводе мы — одна семья. Вот стеклодув, вот помощник», — показывает мастер цеха Карел Фогль на своих коллег.

Мы находимся на стекольном заводе в Страни-Кветне (Угерске-Градиште), где производство началось в 1794 году. Сейчас печи нагреваются более чем до 1 400 градусов. Но в следующем году, спустя 230 лет, они перестанут работать.

«Вы представляете, сколько времени мы этому посвятили, как долго здесь работали. Моя семья поддерживает меня. Главное — не испортить Рождество, после Нового года мы решим, что делать дальше», — размышляет мастер.

«Я работаю здесь с 1984 года. У меня есть эмоциональная привязанность к этому месту. Это ремесло, которым нужно наслаждаться. Это живая материя», — говорит работник завода Фогл.

Его прадед, дед и отец работали в стекольной промышленности. Но свой сороковой рабочий год Фогл начнет бесславно. В конце января он в последний раз придет на завод. Как и 80 из 87 других сотрудников, он был уволен в прошлом месяце.

Коллега Фогла Йозеф Адамек достает раскаленные колбы — основу для стеклянной посуды. Он работает на производстве с 1991 года, когда начал проходить практику. «За исключением годичного перерыва, я был здесь все время. Прекращение работы завода — это потеря для всей деревни. Многие люди будут искать работу в другом месте, возможно, переедут. Это сильно изменит жизнь в деревне», — говорит он.

Компания Květná известна во всем мире в основном благодаря бокалам и экспортирует свою продукцию в более чем 50 стран. Более 90% продукции идет на экспорт.

По словам директора Марека Микласа, фабрику подвела дорогая энергия. Она не может конкурировать на западноевропейском рынке. «До 2021 года мы платили за энергию 300 000–400 000 крон в месяц. Но в 2022 году наши расходы на энергию вырастут до 14 млн в год. Это ликвидационный рост. Когда в Венгрии, например, газ стоит в семь раз дешевле за мегаватт-час, с этим невозможно конкурировать», — расказывает он в зале образцов, заставленном витринами с красочными наборами.

В прошлом году компания заработала более 98,7 млн крон, однако убыток составил почти 29 млн крон. «Мы слышим, что цены на энергию сейчас снижаются, но никто не скажет, что они все еще в пять раз выше, чем в 2020 году», — говорит он.

Объявление о прекращении производства появилось через несколько дней после того, как чешская стекольная промышленность была включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. «Это полный парадокс, что мы закрываем стекольный завод в такое время. К сожалению, такова реальность. Это касается не только нас, но и многих других компаний из отрасли. Вести бизнес при таких ценах на энергоносители просто невозможно. Я скрещиваю пальцы за всех, кто выдержит и продолжит работать в этом прекрасном ремесле», — говорит Миклаш. Он начал работать на местном стекольном заводе в 14 лет и провел там 32 года.

«Я тоже местный житель. 230 лет стекольный завод помогал деревне, с ним связаны и другие ремесленники. К сожалению, этой цепочке придет конец», — говорит он.

Местные жители все еще не верят, что знаменитая традиция скоро закончится. Даже владелец стекольного завода Любор Церва, основатель компании Cerva Bohemia, не теряет надежды. У него в голове есть план по промышленному производству стекла. Ручное производство очень дорого, говорит он.

Однако автоматическая линия требует инвестиций в размере около 700 млн крон. «Я купил необходимое оборудование для своего бывшего стекольного завода в Светла-над-Сазавоу. Такие машины работают до сих пор и остаются самыми быстрыми в Европе. Только ни один банк не хочет финансировать проект», — говорит Церва, добавляя, что на линии будет работать еще больше людей, чем сейчас.

После того как в начале энедели фабрика объявила о своем закрытии, она вызвала лавину солидарности. «Мы хотим сказать всем огромное спасибо. Обычно продажи в интернет-магазине исчисляются десятками тысяч, а в понедельник они составили 1,5 млн крон. Мы получили десятки писем с поддержкой, сообщений, мы тронуты», — говорит Миклаш.

По его словам, в начале 2022 года он уже писал различным министрам правительства Фиалы.