В следующем году жители Чехии будут платить за тепло на сотни крон в месяц больше

Особенно подорожают угольные отопительные установки, тарифы для которых вырастут на десятки процентов. Цены на газовые отопительные установки изменятся незначительно или останутся на прежнем уровне. При этом угольное тепло все равно останется дешевле, но разница будет значительно меньше, чем в этом году. Тепло от биодигестаторов, использующих возобновляемые источники, также должно немного подорожать.

На долю угольных тепловых станций приходится около 50% теплоснабжения домохозяйств и других предприятий, за исключением промышленности. Доля газового тепла составляет около 30%, а остальные 20% приходятся на биомассу и другие источники.

Рост цен в разных регионах страны будет разным. По словам Гаека, на угольных электростанциях цены вырастут от 6 до почти 30%. «Наибольшее повышение цен произойдет там, где тепловые электростанции еще не полностью отразили свои возросшие расходы в ценах прошлого или этого года и покрыли их за счет высоких цен на электроэнергию и экономии. Тепловые электростанции обычно производят как электроэнергию, так и тепло, поэтому они смогли частично покрыть повышение за счет цен на электроэнергию. Однако цены на электроэнергию значительно снизились, что является хорошей новостью для потребителей, но в то же время снижает возможность стабилизации цен на тепло от тепловых станций», — пояснил Гаек. П его словам, цены на отопительные установки с наибольшим ростом цен не превысят среднюю цену в начале этого года.

Так называемые биокотлы и другие источники, использующие в основном не уголь и природный газ, а другое топливо, вероятно, также подорожают. По мнению ассоциации, цены в этом случае должны вырасти, как правило, до уровня инфляции, которая, согласно прогнозу Чешского национального банка на этот год, составит 10,8%.

Сложнее обстоит дело с газовыми тепловыми станциями. По данным ассоциации, они изначально планировали постепенно снижать цены на газ в ответ на падение рынка, и некоторые уже начали это делать. Однако после повышения регулируемой цены на распределение газа более чем на 40% эти планы, скорее всего, будут отменены. В результате большинство газовых тепловых станций теперь будут вынуждены повышать цену на тепло для конечных потребителей за счет увеличения НДС, который в следующем году вырастет на 2%. Некоторые из них, напротив, могут немного снизить цены.

«На большинстве газовых тепловых станций цена должна снизиться по сравнению с ценой в начале этого года. Однако будут исключения в случае тепловых станций, для которых цена на газ была фиксированной в течение длительного времени и заканчивается в конце этого года», — отметил Гайек. По его словам, можно ожидать, что из-за резких колебаний на газовом рынке в следующем году будут наблюдаться значительные различия в движении цен на тепло, произведенное из газа.

По мнению ассоциации, на цены на тепло повлияло несколько факторов. Помимо повышения НДС, это прежде всего рост регулируемых цен на энергию, отмена государственных субсидий на сумму 17 млрд крон и рост цен на квоты на выбросы. Влияние также оказывает сокращение потребления тепла от центральных тепловых станций в Чешской Республике. В прошлом году оно сократилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. Всего было потреблено 74 петаджоуля (ПДж) тепла, что стало самым низким показателем за последние шесть лет.

Некоторые компании уже объявили о повышении цен на следующий год. Например, Пражская теплоэнергетическая компания повысит цены на тепло для населения на 6%, а теплоэнергетическая компания Градца-Кралове — на 27,3%. О повышении цен также объявлено в Ческе-Будеевице и Яблонце-над-Нисоу.