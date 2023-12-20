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Какое место занимает Чехия среди самых счастливых стран Европейского союза?
24 декабря 2023
10:30
5067
Чехия — пятая самая счастливая страна в Европейском союзе. Это следует из оценки статистического бюро Eurostat. В рейтинге Чехия делит пятое место с Ирландией, Мальтой и Швецией.
На первом месте — Австрия, на втором — Польша, Румыния и Финляндия. Скандинавская страна уже много лет занимает первое место в другом рейтинге — World Happiness Report.
В исследовании Евростата решающими факторами являются общая удовлетворенность жителей отдельных стран ЕС, их благосостояние, а также уровень образования, семейные отношения и финансовая стабильность. Для многих людей эти факторы важнее, чем богатство и деньги как таковые, сообщает Independent.
«Интересно, что некоторые страны, которые в последние годы ассоциируются с низкими доходами, такие как Польша и Румыния, входят в число стран, где люди наиболее удовлетворены. Это показывает, насколько сложной и субъективной является связь между благосостоянием и экономическим богатством», — комментирует Евростат.
Как отмечает в этой связи журнал Time Out, похоже, что за деньги счастье не купишь.
Германия занимает предпоследнее место.
Бельгия и Нидерланды занимают третье место, Дания и Словения — четвертое. Пятое место, как уже говорилось, принадлежит Чехии, Мальте, Ирландии и Швеции. Шестую позицию делят Эстония, Италия, Кипр и Люксембург. Испания и Литва занимают седьмое место.
Восьмая позиция досталась Франции, Португалии и Словакии, а Венгрия — девятая. Хорватия и Латвия завершают первую десятку. Греция занимает 11-е место, а Германия — предпоследнее. Наименее счастливой страной ЕС является Болгария — 13-е место.
Результат для экономически развитой Германии довольно неожиданный. Как сообщает The Independent, в ходе исследования, проведенного на прошлой неделе кельнским Институтом Рейнгольда, только 22% немцев заявили, что считают себя «закоренелыми» оптимистами. Еще 20% взрослых испытывают тревогу.
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- 5 MOJE ZAHÁLKA
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