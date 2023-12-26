Плата за воду и канализацию в Чехии вырастет. Виноваты инвестиции, энергия и НДС

Однако роль играют и расходы на содержание инфраструктуры, и инвестиции в ее модернизацию, и повышение ставки НДС с 10 до 12%, которое правительство ввело в рамках пакета консолидации. Цена на воду и канализацию не должна превышать социально приемлемую величину, которая определяется Государственным экологическим фондом для каждого региона. В Праге самая высокая цена за кубический метр (1 000 литров) питьевой воды (235,47 кроны с НДС), а в Южночешском крае она не должна превышать 158,8 кроны с НДС.



Со следующего года жители Праги будут платить за воду и канализацию на 11% больше. Плата за воду составит 72,62 кроны за кубометр, а за канализацию — 72,26 кроны за кубометр, то есть 144,88 кроны с НДС, что все еще ниже социально приемлемого уровня.



В Брно цена вырастет на 3,5% по сравнению с 2023 годом. «В 2024 году жители Брно будут платить за воду 105,53 кроны за кубический метр, включая 12-процентный НДС», — сообщила Рената Германова, пресс-секретарь Брненского водопровода и канализации (BVK).



«Арендная плата, выплачиваемая владельцам инфраструктуры в 2024 году, составит более 1 млрд крон, а на ремонт и обслуживание инфраструктуры BVK планирует потратить 330 млн крон», — говорит Германова.



В северной Чехии плата за воду и канализацию вырастет до 77,16 и 65,18 кроны за кубический метр соответственно, включая НДС, так что домохозяйства будут платить в общей сложности 142,34 кроны за кубометр воды.



«Конечно, водное хозяйство не живет вне экономической реальности, мы используем электричество, газ, топливо, цены на работы и материалы в строительной отрасли растут, и мы ежегодно начинаем около 200 строек, связанных с водной инфраструктурой, на которые тратим 2 млрд крон», — говорит Марио Бёме, пресс-секретарь Северочешской водной компании.



Цены вырастут и в Оломоуцком и Простейовском регионах, где питьевую воду поставляет Моравская водопроводная компания. По сравнению с прошлогодними 107,15 кроны плата за воду и канализацию вырастет до 121,34ы крон за кубический метр. Плата за воду составляет 58,2 кроны, а за канализацию — 63,13 кроны.



В Краловеградецком крае плата за воду и канализацию увеличится до 146,73 кроны за кубический метр с НДС. «Причина повышения цен кроется в запланированных расходах на покупку поставляемой воды, материалов и особенно в расходах на ремонт наших инфраструктурных активов, которые увеличатся на 46 млн крон по сравнению с предыдущим годом», — сказал Йиржи Шольц, директор Vodovody a kanalizace Hradec Králové.



У Vodarna Plzeň цена за кубический метр увеличится на 17,62 кроны. Со следующего года жители Пльзеня будут платить 69,23 кроны за воду и 41,54 кроны за канализацию, итого 110,77 кроны за кубометр с НДС.



«Причиной повышения цен на воду является увеличение затрат на производство, в том числе на закупку сырой воды или химикатов, необходимых для производства питьевой воды, а также увеличение стоимости строительных работ, которые в основном связаны с обновлением объектов инфраструктуры и аварийным или оперативным ремонтом», — заявила пресс-секретарь Vodarna Plzeň Дана Весела.



Плата за воду и канализацию также вырастет в регионе Йичин, примерно на одну десятую. Теперь потребители будут платить 106,34 кроны за кубический метр, что примерно на 11,4 кроны больше, чем в этом году. Из них плата за воду составляет 54,94 кроны, а плата за канализацию — 51,4 кроны за кубометр.



Компаниям теперь сложнее прогнозировать статьи расходов, которые они должны отражать в ценах для клиентов. «Но что мы знаем наверняка, так это то, что цены на электроэнергию значительно вырастут. У нас закончился трехлетний договор с поставщиком электроэнергии, благодаря которому наши цены были очень низкими. Теперь мы будем покупать электроэнергию по так называемым спотовым ценам и ожидаем повышения цен на электроэнергию примерно в три раза», — объясняет Ян Малы, председатель правления Водохозяйственной коммунальной службы и мэр города Йичин.



В городах Фридек-Мистек, Карвина, Новоичин и Опава новая цена на воду составит 67,19 кроны с НДС, а цена на канализацию — 65,56 кроны с НДС, итого 132,75 кроны с НДС.



«Цена отражает возросшие расходы на ремонт и обновление водной инфраструктуры, на которые влияет высокая инфляция в виде высоких цен на материалы, оборудование, технологии и строительные работы или расходы на персонал», — говорит Анатоль Пшеничка, генеральный директор компании «Североморавские водоводы и канализация Остравы».



В Йиглаве первоначально ожидалось снижение цены до 125,98 кроны за кубометр. В итоге она останется на уровне 126 крон из-за более высокой ставки НДС.