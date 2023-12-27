Сколько вы будете платить за электричество, если у вас закончилась фиксация?

Фиксирование цен на электроэнергию закончится в следующем году для тысяч потребителей. Поставщики часто предлагают таким клиентам продлить срок действия фиксированных цен или договориться о новом продукте с другим поставщиком.

Поставщики выпускают прайс-листы для новых клиентов несколько раз в течение года, когда цены реагируют на изменения на рынке электроэнергии. Поскольку за последний год цены на электроэнергию упали, поставщики соревновались, кто предложит более низкую цену. В результате все предложения сейчас ниже предельной цены, действующей в 2023 году, то есть 6 050 крон с НДС (или 5 000 крон без НДС).

Цены поставщиков отличаются друг от друга на сотни крон за мегаватт-час. Это может означать существенную разницу в годовой сумме. Например, для домохозяйства, потребляющего 2,5 МВт-ч электроэнергии в год, стоимость только электроэнергии у поставщика Innogy составит 12 552 крон с НДС, а у E.ON — 11 767 крон в год с НДС.

В настоящее время ČEZ предлагает цену на электроэнергию на один год за 4 874 крон с НДС (3 990 крон без НДС) за МВт-ч в самом распространенном тарифе D02d, то есть для тех, кто использует электроэнергию только для освещения, приготовления пищи и обычного потребления. Прейскурант Innogy на один год по тому же тарифу составляет 5 021 крону с НДС (4 150 крон без НДС). Самая низкая цена на годовую фиксацию пока у E.ON — 4 707 крон с НДС (3 890 крон без НДС) за МВт-ч.

Это цены на электроэнергию, к которым необходимо добавить фиксированный платеж и регулируемый компонент, одинаковый для всех потребителей, в зависимости от зоны распределения, в которой находится их точка потребления. В среднем цена регулируемого компонента на 2024 год вырастет с 1 639 крон без учета НДС в этом году до 2 716 крон за МВт-ч без учета НДС.

Для домохозяйств, использующих электроэнергию для нагрева воды (тариф D25d), CEZ предлагает самую низкую цену среди крупнейших поставщиков — 4 827 крон с НДС (3 990 крон без НДС). E.ON немного дороже в тарифе D25d. Innogy устанавливает цену на электроэнергию в размере 5 263 крон с НДС (4 350 крон без НДС).

С другой стороны, те, кто использует электроэнергию для отопления дома и нагрева воды (тариф D57d), могут приобрести электроэнергию на один год у ČEZ за 5 130 крон с НДС (4 240 крон без НДС) за МВт-ч, у E.ON за 4 945 крон (4 087 крон без НДС) или у Innogy за 5 263 крон с НДС (4 350 крон без НДС).

Не все поставщики электроэнергии предлагают годовую фиксацию, большинство из них предлагают бессрочный продукт для новых клиентов или фиксацию на два или три года. Однако эксперты советуют не фиксировать энергию на слишком долгий срок.

При фиксации цены на два года по тарифу D02d CEZ предлагает цену на электроэнергию в размере 5 069 крон с НДС (4 140 крон без НДС) за МВт-ч. Centropol установил цену двухлетней фиксации в размере 4 345 крон с НДС (3 591 крон без НДС) за МВт-ч. Вторую самую низкую цену предлагает компания Pražská energetika (PRE), но она гарантирует цену в 4 726 крон с НДС (3 906 крон без НДС) только до 30 июня 2025 года. E.ON устанавливает цену для группы с наиболее распространенным потреблением на два года в 4 507 крон с НДС (3 725 крон без НДС) за МВт-ч.

Если домохозяйства используют электроэнергию для нагрева воды, они могут установить цену в ČEZ на уровне 5 130 крон с НДС (4 240 крон без НДС) за МВт-ч. В Centropol электроэнергия стоит 4 607 крон с НДС (3 808 крон без НДС), а фиксированный продукт в PRE — 4 605 крон с НДС (3 894 крон без НДС). E.ON предлагает цену в D25d в размере 4 920 крон (4 066 крон без НДС).

Цена на электроэнергию для тех, кто отапливается и нагревает воду, в ČEZ выросла до 5 311 крон с НДС (4 390 крон без НДС) за МВт-ч при двухлетней фиксации. В Centropol клиенты платят 4 445 крон с НДС (3 675 крон без НДС) за МВт-ч, в PRE 4 968 крон с НДС (4 106 крон без НДС), а E.ON предлагает цену 4 736 крон с НДС (3 707 крон без НДС) за МВт-ч.

Разумеется, клиенты могут заключить договор и на нефиксированный продукт. Поставщики также предлагают продукты на неопределенный срок, где цена на электроэнергию может меняться в течение срока действия договора, или продукт с так называемой убывающей фиксацией, где цена на электроэнергию гарантирована в течение одного года, а на следующий год поставщик устанавливает более низкую цену. Например, в портфеле PRE есть договор, который, хотя и заключен на фиксированный срок, ведет себя как бессрочный: цена может меняться.



