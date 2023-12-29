Тепло станет дороже в большинстве крупных городов Чехии. Насколько?

Тепловые станции постепенно публикуют прайс-листы на 2024 год. Некоторые из них уже изменили цены на тепло этой осенью, а другие полностью отразят расходы в новых ценах. Окончательная сумма зависит от вида топлива, используемого для производства энергии. По словам Павла Кауфмана, пресс-секретаря ассоциации теплоснабжения, для тепловых станций, работающих на угле, цены вырастут от 6 до 30%. «Наибольший рост цен будет в тех случаях, когда тепловые станции еще не полностью отразили свои возросшие расходы в ценах прошлого или этого года и покрыли их за счет высоких цен на электроэнергию и экономии», — говорит Кауфман.

Тепловые электростанции обычно также производят электроэнергию, поэтому они смогли покрыть рост цен за счет более высоких цен на электроэнергию. Но с начала года они значительно снизились. «Хотя это хорошая новость для потребителей, она также снижает возможность стабилизации цен на тепло от тепловых станций», — говорит Кауфман. Ожидается, что цена тепла, произведенного из угля, не превысит в среднем 900 крон за гигаджоуль (ГДж) и по-прежнему будет ниже, чем у тепла, произведенного из газа.

Ряд газовых тепловых станций уже сделали скидку в течение 2023 года в ответ на падение цены на природный газ. Однако с нового года производители тепла должны будут отразить в своих ценах повышение платы за распределение газа, и поэтому не будут наращивать скидки.

«К сожалению, после того как Управление по регулированию энергетики повысило регулируемую цену на распределение газа более чем на 40%, возможности для дальнейшего снижения цены на газовое тепло значительно сократились. Тем не менее для большинства газовых теплоцентралей цена на тепло с 1 января 2024 года должна быть ниже, чем в начале этого года», — говорит Кауфаман.

По словам Кауфмана, для биогазовых установок и источников, использующих в основном другие виды топлива, кроме угля и природного газа, цены на тепло будут расти на уровень инфляции.

Однако цены на тепло также будут меняться в зависимости от того, была ли цена на газ зафиксирована теплоснабжающей компанией в течение длительного периода времени и заканчивается ли ее фиксация. «Газовые тепловые станции, у которых заканчивается трехлетний срок фиксации, с января 2024 года повысят цены на тепло на сумму до 500 крон за ГДж. Однако в обоих случаях цены на тепло составят около 1 100 крон за ГДж, что примерно соответствует средней цене на газ в конце этого года», — говорит Кауфман. С другой стороны, электростанции, покупающие газ на спотовом рынке, смогут снизить цену на 500 крон за ГДж.

Негативное влияние на цену тепла окажут и меры консолидационного пакета, согласно которым ставка НДС на поставку тепла увеличится с 10 до 12%. На цену также влияет снижение потребления и рост цен на квоты на выбросы, приобретаемые тепловыми станциями. «Они повышают цену на угольное тепло примерно на 250 крон за ГДж, а на природный газ — примерно вдвое меньше», — говорит Кауфман.

Как изменятся цены

С 2024 года цены на тепло вырастут для столичных клиентов Пражской теплоцентрали. «Тем не менее Pražská teplárenská a.s повысит цену на тепло меньше, чем уровень инфляции, в частности, повышение составит до 6%», — говорит Зузана Бемова из Veolia Energie.

Компания Teplárny Brno не планирует значительного повышения цен с нового года, поскольку уже дважды снижала цены в течение 2023 года в ответ на падение цен на газ. «Для обычного домохозяйства это означает ежегодное повышение примерно на 440 крон», — говорит пресс-секретарь компании Teplárny Brno Зузана Новотна.

Цена на тепло вырастет в Пардубице, Градец-Кралове, Хрудиме, Лазне-Богданече и Опатовице-над-Лабем, где поставщиком тепла является Teplárny Otrokovice. На 2024 год они установили цену в размере 725 крон за ГДж с НДС. Таким образом, среднее домохозяйство будет доплачивать около 355 крон в месяц.

В Карловарском крае с начала следующего года цена увеличится до 875,84 крон за ГДж с НДС. Таким образом, стоимость одного ГДж увеличится на 148,74 кроны с НДС. В Либерце цена на тепло также увеличится, вероятно, с 995 до 1 024 крон за ГДж.

В Ческе-Будеевице тепло подорожает на 6,5%. Для среднего домохозяйства, потребляющего 20 ГДж в год, это означает увеличение расходов всего на 85 крон в месяц.

«В 2024 году мы собираемся повысить цену на тепловую энергию на 10%», — говорит Olterm&TD, производитель и поставщик тепла в Оломоуце.

Цена на электричество и квоты повлияют на стоимость тепла в Злине. С января теплоснабжение подорожает более чем на 20% и составит 1 102 кроны за ГДж с НДС.

В Пльзене цена за ГДж тепла увеличится на 161 крону, до 818,7 кроны с НДС, что означает увеличение ежемесячных расходов пльзеньских домохозяйств на 270 крон. В Усти-над-Лабем цена за ГДж со следующего года превысит 800 крон. В Йиглаве, напротив, рассчитывают на 20-процентное снижение стоимости тепла за счет снижения цены на газ. Таким образом, годовая экономия на одну квартиру составит 5 000 крон.