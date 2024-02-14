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В феврале есть последняя возможность сэкономить при покупке виньетки в Чехии
25 февраля 2024
11:00
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В 2024 году годовая виньетка для проезда по платным автомагистралям в Чехии подорожала с 1500 до 2300 крон. Но если правильно выбрать время покупки, можно сэкономить несколько сотен.
Цена на виньетки вырастет только в начале марта. Поэтому стоит приобрести новый годовой купон заблаговременно.
Годовой талон можно приобрести за сегодняшние 1 500 крон весь февраль. Подавляющее большинство водителей обновляют свои виньетки именно в этот период: по данным Министерства транспорта, ежегодно продается около 3 млн годовых виньеток, из которых 2,2 млн продаются в первые два месяца года.
Для других водителей может быть важно, что при покупке новой марки начало ее действия можно установить на более поздний срок. Таким образом, более дешевую виньетку за 1 500 крон можно купить и 29 февраля. В этом случае начало действия можно перенести на 1 апреля и ездить по сегодняшним ценам до апреля 2025 года.
Скачок в цене на 800 крон достаточно велик, поэтому в некоторых случаях стоит пожертвовать несколькими днями или неделями действия старой марки и купить новую с 1 апреля — пока она еще стоит 1 500 крон. Это может оказаться дешевле, чем покупать виньетку на следующий год с середины апреля или мая и платить на 800 крон больше.
В 2023 году государство получило 6,3 млрд крон за продажу виньеток и ожидается, что повышение цены позволит собрать еще около 1 млрд крон. Правительство оправдывает повышение цены тем, что она не менялась с 2012 года. За это время реальная стоимость пошлины снизилась из-за инфляции, а также увеличилось количество участков автомагистралей. По оценкам Министерства транспорта, прирост с 2012 по 2022 год составит 226,5 км.
В 2024 году введена новая однодневная марка стоимостью 200 крон. Десятидневная марка подешевtkf с 310 до 270 крон, а месячная — с 440 до 430 крон.
Новые пошлины являются частью правительственного пакета консолидации. Закон предусматривает еще одно изменение для виньеток в будущем — «механизм валоризации», согласно которому цены на годовые ваучеры в будущем будут автоматически повышаться.
Рост будет рассчитываться как сумма инфляции и увеличения количества километров на сети автомагистралей. Оба показателя будут оценены в конце июня. Стоимость виньетки будет меняться раз в год.
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