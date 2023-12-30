Инфляция ниже 4%? В следующем году она снизится, ожидают Центробанк, Минфин и премьер-министр

«Правление банка ожидает, что в следующем году инфляция значительно снизится», — заявил глава Чешского национального банка Алеш Михл 21 декабря, когда банк снизил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта. Правительство также ожидает снижения инфляции, о чем премьер-министр упомянул в своей рождественской речи.

«Хорошая новость — существенное снижение инфляции. В течение следующего года она наконец достигнет уровня, к которому мы привыкли около трех лет назад. Другими словами, в следующем году постоянный рост цен закончится и ваши реальные зарплаты снова начнут расти. Это положительно скажется на ваших семейных бюджетах и сбережениях», — сказал он.

Именно из-за высокой инфляции реальная зарплата падает уже несколько лет. Даже у тех, чьи работодатели повышали заработную плату. «С точки зрения реальных зарплат мы достигли уровня 2018 года, и потребуется еще несколько лет, чтобы достичь уровня пика 2021 года», — предупреждает Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.

По словам экономиста, в 2022 году, когда реальная заработная плата упала на 9%, инфляция уже разрушала деньги населения. «В этом году тоже будет наблюдаться снижение на несколько процентов. В следующем году зарплаты наконец начнут расти», — прогнозирует Сейдлер.

По данным Министерства финансов, инфляция в этом году составила в среднем 10,8%. Проще говоря, это означает, что если в январе на банковском счете было 100 000 крон, то к сегодняшнему дню реальная покупательная способность этой суммы уменьшилась почти на 11 000 крон.

Цены на продукты питания

Ян Буреш, главный экономист Patria Finance, ожидает, что годовая инфляция в январе упадет ниже 4%. Ключевую роль в этом сыграет ежегодная переоценка товаров и услуг в начале года, особенно продуктов питания.

«Некоторое количество сетей, представленных в Торговой ассоциации, заявили, что будут делать продукты дороже, несмотря на снижение налога на добавленную стоимость. С другой стороны, теперь кажется, что рост цен на продукты питания не будет повсеместным и не должен быть фактором риска для инфляции», — считает Буреш.

По его словам, товары и услуги также могут подорожать из-за дорогого электричества. Компании будут платить за него больше из-за увеличения так называемого регулируемого компонента. Больше всего пострадают крупные предприятия — например металлургические, стекольные или пекарни.

«В случае многих компаний цены на энергоносители действительно вырастут значительно», — говорит Ян Буреш.

Правительство объявило, что выделит 3,5 миллиарда крон десяткам тысяч предприятий с более дорогой электроэнергией, чтобы не подвергать риску их конкурентоспособность. Но экономисты не уверены, что этого будет достаточно и компании не переложат возросшие расходы на потребителей.