ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Инфляция ниже 4%? В следующем году она снизится, ожидают Центробанк, Минфин и премьер-министр
31 декабря 2023
21:00
172
«Худшее позади, и следующий год будет лучше с экономической точки зрения», — пообещал премьер-министр Петр Фиала (ODS) в своей рождественской речи. Не только премьер-министр, но и Министерство финансов и Чешский национальный банк надеются на это. По данным министерства, инфляция в годовом исчислении должна снизиться до 3,8%. Центральный банк настроен более оптимистично, ожидая снижения ниже 3%.
«Правление банка ожидает, что в следующем году инфляция значительно снизится», — заявил глава Чешского национального банка Алеш Михл 21 декабря, когда банк снизил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта. Правительство также ожидает снижения инфляции, о чем премьер-министр упомянул в своей рождественской речи.
«Хорошая новость — существенное снижение инфляции. В течение следующего года она наконец достигнет уровня, к которому мы привыкли около трех лет назад. Другими словами, в следующем году постоянный рост цен закончится и ваши реальные зарплаты снова начнут расти. Это положительно скажется на ваших семейных бюджетах и сбережениях», — сказал он.
Именно из-за высокой инфляции реальная зарплата падает уже несколько лет. Даже у тех, чьи работодатели повышали заработную плату. «С точки зрения реальных зарплат мы достигли уровня 2018 года, и потребуется еще несколько лет, чтобы достичь уровня пика 2021 года», — предупреждает Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.
По словам экономиста, в 2022 году, когда реальная заработная плата упала на 9%, инфляция уже разрушала деньги населения. «В этом году тоже будет наблюдаться снижение на несколько процентов. В следующем году зарплаты наконец начнут расти», — прогнозирует Сейдлер.
По данным Министерства финансов, инфляция в этом году составила в среднем 10,8%. Проще говоря, это означает, что если в январе на банковском счете было 100 000 крон, то к сегодняшнему дню реальная покупательная способность этой суммы уменьшилась почти на 11 000 крон.
Цены на продукты питания
Ян Буреш, главный экономист Patria Finance, ожидает, что годовая инфляция в январе упадет ниже 4%. Ключевую роль в этом сыграет ежегодная переоценка товаров и услуг в начале года, особенно продуктов питания.
«Некоторое количество сетей, представленных в Торговой ассоциации, заявили, что будут делать продукты дороже, несмотря на снижение налога на добавленную стоимость. С другой стороны, теперь кажется, что рост цен на продукты питания не будет повсеместным и не должен быть фактором риска для инфляции», — считает Буреш.
По его словам, товары и услуги также могут подорожать из-за дорогого электричества. Компании будут платить за него больше из-за увеличения так называемого регулируемого компонента. Больше всего пострадают крупные предприятия — например металлургические, стекольные или пекарни.
«В случае многих компаний цены на энергоносители действительно вырастут значительно», — говорит Ян Буреш.
Правительство объявило, что выделит 3,5 миллиарда крон десяткам тысяч предприятий с более дорогой электроэнергией, чтобы не подвергать риску их конкурентоспособность. Но экономисты не уверены, что этого будет достаточно и компании не переложат возросшие расходы на потребителей.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
30 ДЕКАБРЯ 2023
20:00
3410
30 ДЕКАБРЯ 2023
19:00
4591
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
19:00
18:00
17:00
15:00
12:00
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM