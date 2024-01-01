Услуга за услугу: изменения, которые готовит Чехия в 2024 году

Услуга за услугу. Так можно охарактеризовать основные изменения, которые коснутся людей, получающих пенсию в 2024 году, а также поддержки родителей маленьких детей.

Например, увеличивается размер родительского пособия, но сокращается период, в течение которого люди могут его получать.

Практически все пенсионеры получат одинаковое увеличение базовой ставки — компонента пенсии, который одинаков для всех получателей. Государство пытается сэкономить деньги, например, прекратив рассылать бумажные письма с уведомлением о повышении. Кроме того, с осени этого года планируется дальнейшее ужесточение выплаты досрочных пенсий.

Родители детей, родившихся с 1 января 2024 года, получат увеличение родительского пособия с 300 000 до 350 000 крон. Пропорционально родители многодетных детей получат 525 000 крон вместо 450 000.

Увеличение пособия распространяется не только на новорожденных детей, но и на ситуации, когда ребенок передается на постоянное попечение после 1 января.

У этой поправки есть свои «но»: одновременно с повышением родительского пособия сокращается максимальный срок его получения. Теперь можно будет получать государственную поддержку до трех лет возраста ребенка вместо нынешних четырех лет. Критики отмечают, что у родителей нет гарантии, что они смогут устроить своего трехлетнего ребенка в дошкольное учреждение. Возможностей не хватает.

«Со своей стороны я рада, что, надеюсь, рожу до конца года, потому что не могу представить, что через три года, в середине учебного года, мне придется пытаться куда-то устроить своего ребенка», — подытожила свои опасения в интервью Seznam Zprávy Зузана из Устецкого края. В середине декабря она рассказала, что хотела бы получать меньше денег и иметь больше свободы в распределении родительского пособия на более длительный срок.

В некоторых случаях родителям придется доплачивать за игровые группы. В частности, для детей до трех лет правительство установило максимальный размер ежемесячного платежа для родителей, установив его на 2023 год в размере 4 720 крон. Однако в 2024 году эта сумма будет увеличена до 5 059 крон.

Министерство труда и социальных дел заявило, что повышение определено законом. Оно предписывает его в случае, если совокупный индекс потребительских цен для домашнего хозяйства увеличивается не менее чем на 5%.



Пенсии

Размер средней зарплаты для целей отчислений установлен на 2024 год в размере 43 967 крон. Это напрямую влияет на размер пенсии, поскольку одна из ее составляющих — базовый взнос — связана с этой цифрой. Она составляет одну десятую часть средней заработной платы.

Поэтому базовый взнос на 2024 год установлен в размере 4 400 крон в месяц. Процентная ставка, с другой стороны, остается неизменной. Только у пенсионеров, которым в январе 2024 года исполнится 85 лет, процентная ставка с января 2024 года будет увеличена на 1 000 крон.

В реальном выражении, по данным Чешского управления социального обеспечения, у подавляющего большинства пенсионеров доход от государства равномерно увеличится на 360 крон.

Большинство пенсионеров теперь будут получать информацию об индексации не в письмах, а в электронном виде. Это особенно актуально для тех, кто получает деньги безналичным путем на банковский счет или имеет информационный ящик. Таким образом государство сэкономит на письмах 45 миллионов крон.

Информация о повышении будет по-прежнему рассылаться письмами тем, чьи пенсии выплачиваются наличными Чешской почтой.

Специальное пенсионное пособие для участников национально-освободительной борьбы в период с 1939 по 1945 год вырастет на 5,2% в 2024 году. Около 7 000 человек — бойцов сопротивления или их наследников — получают это пособие. Участники будут иметь право на ежемесячное пособие в размере 2 816 крон, а их родственники — 1 408 крон.

Ряд новых правил досрочного выхода на пенсию уже начал действовать с октября 2023 года. Среди них, например, то, что на пенсию можно выйти максимум за три года до обычной даты, или то, что предусмотрены штрафы и большее снижение процента пенсии — за каждые 90 календарных дней досрочного выхода на пенсию на 1,5%. Или что процентная ставка начнет индексироваться только после того, как человек достигнет нормального пенсионного возраста.

Но с 1 октября 2024 года вступает в силу последнее ужесточение: теперь для назначения досрочной пенсии необходимо выполнить условие о наличии 40 лет пенсионного стажа. До сих пор действовало условие 35 лет страхового стажа.

Изменения для работников

Минимальная заработная плата установлена на уровне 18 900 крон.

Это увеличение на 1 600 крон, что составляет 9,2%. В прошлом году минимальная заработная плата составляла 17 300 крон.

Почасовая минимальная заработная плата установлена в размере 112,5 кроны.

«Повышение минимальной заработной платы должно положительно сказаться на увеличении доходов систем социального и медицинского страхования. Ожидаемый прирост этих доходов может составить около 2,65 миллиарда крон в год», — заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

Отпуск для контрактников

С января сотрудники, работающие по договору о выполнении работ и договору о трудовой деятельности, автоматически получат право на отпуск на тех же условиях, что и работники, состоящие в трудовых отношениях. По данным сайта Министерства труда, это касается и старых соглашений, заключенных, например, в 2023 году.

Право на отпуск за определенный календарный год возникает при условии, что трудовые отношения, установленные соглашением, продолжались непрерывно не менее 28 календарных дней в этом году и работник отработал в течение этого года не менее 80 часов для целей отпуска.

Оплата труда руководителей детских учреждений

Уточнены условия выплаты заработной платы работникам, выполняющим функции вожатых в детских или спортивных лагерях.

Детьми и молодежью считаются физические лица в возрасте до 26 лет. Ранее право на получение заработной платы или компенсации за труд предоставлялось за одну рабочую неделю. Теперь оно будет зависеть от количества часов отпуска и годового лимита компенсации.