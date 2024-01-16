Глава правительства Чехии: Инфляция вернется к 3-4%, а зарплаты вырастут на 5-10%

«Мы пережили довольно сложный период как общество. Ковид, кризис, вызванный войной в Украине, инфляция, энергетика и все, что мы все знаем. Логично, что люди устали, они испытывают недоверие к политическим действиям. Это отражается на том, как они воспринимают правительство. Однако я убежден, что ситуация будет улучшаться по мере улучшения ситуации в стране», — сказал премьер-министр.

По его словам, период быстрого роста цен закончился. «Инфляция вернется к привычному для нас уровню в 3–4%. Экономический рост должен быть, и в следующем году он будет еще сильнее. В этом году он составит до 2%. Мы также должны увидеть рост реальной заработной платы. Заработная плата должна вырасти на 5–10%. Все это отразится на экономическом положении людей, на их уверенности в завтрашнем дне», — добавил он.

Он обещает, что вместе с улучшением положения людей вернется и доверие к его правительству. В конце прошлого года оно упало до 17%, что является самым низким показателем за 10 лет правления Петра Нечаса (ODS).

«Чешский национальный банк, министерство финансов и другие учреждения ожидают экономического роста, хотя и скромного, до 2%. В то же время, по всем прогнозам, инфляция в следующем году вернется к знакомым нам цифрам. Один институт говорит о 2–3%, другой — о 3–4%», — добавил он.

Между тем средний уровень инфляции в 2023 году составил 10,7%, тогда как годом ранее он достигал 15,1%. Высокий уровень инфляции сохранялся и в конце года. Согласно опубликованным данным, в декабре уровень цен в годовом исчислении вырос на 6,9%.

Однако, по словам премьер-министра, похоже, что инфляция уже снижается, и это отражается на ценах на продукты питания, на которые правительство с января снизило НДС на три процентных пункта. Однако придется подождать до 10 февраля, когда Чешское статистическое управление опубликует точные данные.

«По оценкам, в январе мы получим цифры инфляции, которые начнут приближаться к тем, которые мы хотим. Будет ли это в январе, феврале или марте, — я не такой эксперт в этом вопросе, но я ожидаю, что мы скоро достигнем уровня от 4 до 5%», — добавил Фиала.

Инфляция начала ускоряться в середине 2021 года и достигла пика в сентябре 2022 года, составив 18%.

Реальная заработная плата, напротив, снижалась в течение последних двух лет. Средняя зарплата выросла на 7,1% в годовом исчислении и составила 42 658 крон в третьем квартале прошлого года. Однако после учета инфляции, которая достигла 8%, зарплата в реальном выражении упала на 0,8%.

В этом году ситуация может улучшиться. Согласно опросу Randstad, почти половина компаний планирует увеличить заработную плату на 6–10%, а еще около половины — на 1–5%. Наибольший рост ожидается в банковской сфере, страховании, финансовых услугах, энергетике и газовой отрасли.