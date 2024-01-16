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Глава правительства Чехии: Инфляция вернется к 3-4%, а зарплаты вырастут на 5-10%
17 января 2024
20:00
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Ситуация в Чехии будет улучшаться, экономический рост будет, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в подкасте PoliTalk. По его словам, инфляция вернется к привычным для людей значениям, то есть к 3–4%, а зарплаты вырастут на 5–10%.
«Мы пережили довольно сложный период как общество. Ковид, кризис, вызванный войной в Украине, инфляция, энергетика и все, что мы все знаем. Логично, что люди устали, они испытывают недоверие к политическим действиям. Это отражается на том, как они воспринимают правительство. Однако я убежден, что ситуация будет улучшаться по мере улучшения ситуации в стране», — сказал премьер-министр.
По его словам, период быстрого роста цен закончился. «Инфляция вернется к привычному для нас уровню в 3–4%. Экономический рост должен быть, и в следующем году он будет еще сильнее. В этом году он составит до 2%. Мы также должны увидеть рост реальной заработной платы. Заработная плата должна вырасти на 5–10%. Все это отразится на экономическом положении людей, на их уверенности в завтрашнем дне», — добавил он.
Он обещает, что вместе с улучшением положения людей вернется и доверие к его правительству. В конце прошлого года оно упало до 17%, что является самым низким показателем за 10 лет правления Петра Нечаса (ODS).
«Чешский национальный банк, министерство финансов и другие учреждения ожидают экономического роста, хотя и скромного, до 2%. В то же время, по всем прогнозам, инфляция в следующем году вернется к знакомым нам цифрам. Один институт говорит о 2–3%, другой — о 3–4%», — добавил он.
Между тем средний уровень инфляции в 2023 году составил 10,7%, тогда как годом ранее он достигал 15,1%. Высокий уровень инфляции сохранялся и в конце года. Согласно опубликованным данным, в декабре уровень цен в годовом исчислении вырос на 6,9%.
Однако, по словам премьер-министра, похоже, что инфляция уже снижается, и это отражается на ценах на продукты питания, на которые правительство с января снизило НДС на три процентных пункта. Однако придется подождать до 10 февраля, когда Чешское статистическое управление опубликует точные данные.
«По оценкам, в январе мы получим цифры инфляции, которые начнут приближаться к тем, которые мы хотим. Будет ли это в январе, феврале или марте, — я не такой эксперт в этом вопросе, но я ожидаю, что мы скоро достигнем уровня от 4 до 5%», — добавил Фиала.
Инфляция начала ускоряться в середине 2021 года и достигла пика в сентябре 2022 года, составив 18%.
Реальная заработная плата, напротив, снижалась в течение последних двух лет. Средняя зарплата выросла на 7,1% в годовом исчислении и составила 42 658 крон в третьем квартале прошлого года. Однако после учета инфляции, которая достигла 8%, зарплата в реальном выражении упала на 0,8%.
В этом году ситуация может улучшиться. Согласно опросу Randstad, почти половина компаний планирует увеличить заработную плату на 6–10%, а еще около половины — на 1–5%. Наибольший рост ожидается в банковской сфере, страховании, финансовых услугах, энергетике и газовой отрасли.
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-
1
COSTA PLANA LIPNO
Элитные апартаменты - о.Липно
От 2.7 млн. Kč - С видом на воду
-
2
LIHOVAR SMÍCHOV
Квартиры у Влтавы - Прага 5
-
3
SO-HO REZIDENCE
Современные лофты - Прага 7
-
4
PAPRSEK STODŮLKY
Новостройка у метро - Прага 5
-
5
REZIDENCE OTVOVICE
Квартиры от 2.2 млн. Кč
15 мин. от Праги 6
- КАТАЛОГ НОВОСТРОЕК NOVOSTAVBY.COM