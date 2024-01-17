Гаражи и квартиры. В этом году больше людей в Чехии должны подать декларации по налогу на недвижимость

До 31 января еще есть время подать налоговую декларацию для недвижимости. Традиционно декларация подается на все объекты недвижимости, которые были приобретены в прошлом году или в которых произошли значительные изменения, например, в использовании или площади в результате пристройки или расширения.

Однако благодаря пакету мер по консолидации многие люди стали подавать эту декларацию. Некоторые виды недвижимости перешли на более высокую ставку или потеряли освобождение от налога. Однако есть и случаи появления новых видов освобождений, когда можно сэкономить деньги после подачи налоговой декларации. Представляем вам обзор случаев, в которых люди должны подавать новые декларации в течение января.

Гараж у дома или дачи

У многих людей есть гараж, но вместо того, чтобы ставить в него машину, они используют его для хранения садового инвентаря или фруктов. Даже если такое строение зарегистрировано в Земельном кадастре как гараж, владельцы использовали его иным образом и могли платить за него налог по более низкой ставке, например как за пристройку к дому или другому облагаемому налогом строению.

С этого года ситуация изменится. Теперь решающим фактором является тип здания, зарегистрированный в кадастре, независимо от фактического использования. Люди, которых это коснется, должны подать налоговую декларацию до конца января. Например, если в прошлый раз они указали в налоговой декларации гараж как пристройку к жилому дому в графе «I», то теперь они будут указывать его в графе «L».

Для гаражей, не зарегистрированных в кадастре, или гаражей, используемых в коммерческих целях, изменений нет.

Жилье в части жилого дома

Многие люди сдают квартиру или комнату в части жилого дома в качестве туристического жилья и предоставляют сопутствующие услуги, такие как чистое белье, уборка или питание. До сих пор такие помещения могли облагаться налогом на жилую недвижимость по обычной ставке — графа «H» в налоговой декларации, если сдаваемая часть не составляла более половины площади здания.

Однако в соответствии с новым порядком помещения, в которых оказываются эти услуги, переходят в категорию бизнес-ставок, и все, кого это касается, должны подать налоговую декларацию до конца января. Объектом налога в налоговой декларации снова будет жилой дом категории «H», но квадратные метры площади, используемой для проживания, должны быть добавлены в строку 318. Налог будет увеличен на 3,50 кроны за каждый квадратный метр этой площади.

Лицам, которые сдают в аренду только помещение в доме без предоставления других услуг, не требуется лицензия на ведение бизнеса, и ставка на ведение бизнеса не применяется.

Здание на участке с другим строением

Если владелец последовательно построил несколько зданий на одном участке и не внес раздел земли в земельный кадастр, то до сих пор практика была такова, что после получения разрешения на строительство он начинал платить повышенную ставку налога на недвижимость на участке только за площадь первого завершенного здания, но не за остальные.

С января все изменилось. При получении разрешения на строительство теперь не имеет значения с точки зрения налога на недвижимость, было ли ранее на этом участке земли строительство, подлежащее налогообложению. Это изменение также коснется, например, застройщиков, которые строят несколько домов на одном участке земли.

Здания, владелец которых неизвестен

В случае со зданиями, владелец которых неизвестен, но которые используются кем-то другим, этот пользователь теперь должен платить налог на недвижимость. Поэтому обязанность по подаче налоговой декларации лежит на владельце. Исключение составляют жилые дома, подвалы и кладовые, на которые это новое обязательство не распространяется.

Земля, находящаяся в ведении определенных органов власти

Земли с неизвестным владельцем уже подлежат уплате налога на недвижимость их пользователями. Эта новая обязанность была добавлена к пользователям земли, находящейся в ведении Государственного земельного управления или Управления государственного представительства по имущественным вопросам. Они также должны подавать налоговую декларацию.

Площадка с твердым покрытием

В случае с предпринимателями под асфальтированной территорией понимается участок земли или его часть, имеющая покрытие без вертикальной структуры — например, асфальтированная или заасфальтированная автостоянка. До сих пор налог на недвижимость уплачивался только за такую площадь для земельных участков, зарегистрированных в Земельном кадастре как прочая земля или застроенная территория и двор.

Теперь это условие исключено из закона, поэтому налог на имущество за асфальтированную территорию уплачивается с любого типа земли. Предприятия, владеющие такой территорией и не платившие ранее налог за эту землю как за асфальтированную, должны подать налоговую декларацию.

Земельные участки в лесах, которым грозит экологический ущерб

Леса, которым грозит экологический ущерб, в соответствии с законом разделены на четыре зоны. Земля, отнесенная к двум высшим зонам, освобождается от налога на имущество. До сих пор это освобождение распространялось на все виды земель, предназначенных в соответствии с Законом о лесном хозяйстве для выполнения функций леса.

Теперь ограничение распространяется только на участки, зарегистрированные как лесные земли. Таким образом, люди, имеющие, например, землю типа «прочие территории», должны подать налоговую декларацию и заплатить за нее налог.

Освобождение от налога для подстанций на земле

Так называемые налогооблагаемые единицы системы передачи, передачи или распределения электроэнергии или тепловой сети теперь освобождаются от налога на имущество в соответствии с Законом об энергетике. Типичным примером является, например, подстанция, которая относится к общественной сети, но стоит на частной земле. Владелец подстанции может подать новую налоговую декларацию, не упоминая о подстанции.

Расширенное освобождение от налога для национальных парков



Ряд видов земель с охраняемой природой на территории национальных парков освобождены от налога на имущество. Также было добавлено новое освобождение для земель, классифицированных как «природная зона». Лица, владеющие такой землей и желающие воспользоваться льготой, должны подать налоговую декларацию.

Освобождение от налога для зданий, в которых располагается детская группа

Владельцы зданий, используемых для детских групп, теперь также могут требовать освобождения от налога на недвижимость в своей налоговой декларации. Опять же, для получения льготы необходимо подать новую налоговую декларацию.