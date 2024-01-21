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МИД заявил, что Чехия не будет депортировать украинцев из-за призыва

Новости 420on
23 января 2024
07:30
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Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил об этом Чешскому телевидению в связи с предстоящим законом о мобилизации на Украине. В Украине хотят призвать в армию еще около полумиллиона человек.
Младшая дочь Савенеков родилась в Чехии. Семья, состоящая теперь из шести человек, покинула Краматорск, расположенный недалеко от линии фронта, в начале войны. У отца не было проблем с выездом за границу. Украина закрыла свои границы для мужчин в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, как только началось российское вторжение. Исключения делались только для отцов трех и более детей или инвалидов.

"Мы сказали, что являемся многодетной семьей, и показали документы", - рассказывает Ирина Савенкова. "Без мужа я бы не справилась с тремя, а теперь и четырьмя детьми", - говорит Ирина.

В Чехии находится около двухсот тысяч украинских мужчин с различными типами виз. Чтобы продлить их, им нужен действующий украинский паспорт. Они могут обратиться за новым паспортом в отделение миграционной службы в Праге, но Киев может поставить его выдачу в зависимость от наличия действующей военной книжки. Это позволит скрывающимся за границей лицам избежать мобилизации.

Но, по словам главы МИД Липавского, Чехия не может вернуть украинских граждан домой из-за мобилизации. "Таких механизмов не существует, и они, конечно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чехия имеет на международной арене", - сказал он.

В настоящее время украинское правительство обсуждает проект закона о мобилизации. Ожидается, что он будет направлен в парламент в феврале.
Чехия Украина армия война

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