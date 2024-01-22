План NERV по перезапуску экономики Чехии выявил серьезные проблемы

Менее чем за пять месяцев команда под руководством экономиста Доминика Штроукала подготовила первоклассный материал, который по своей проработанности, ясности и очень конкретным предложениям решений значительно превосходит форматы обычных концепций.





Это не «просто» обзор мер по стимулированию роста, а прежде всего продуманный план глубоких экономических и социальных реформ, необходимых для того, чтобы Чехия стала современной страной, где приятно жить, работать и вести бизнес, и где государство в обмен на налоги предоставляет своим гражданам и компаниям современные и эффективные услуги во всех сферах.





То, что на первый взгляд может показаться банальным клише, при изучении материала звучит совершенно иначе. Его сила не в том, что он выявляет какие-то доселе невиданные проблемы, а в том, что он представляет собой список известных проблем.





В пяти областях — рынок труда, образование, управление, жилье и инвестиции — он описывает основные проблемы в грубой, фактической форме, и невозможно поверить, как некоторые из них могут работать так невероятно плохо и так невероятно долго в Чешской Республике.





Читая о необходимости радикально сократить сроки выдачи разрешений, материал напоминает нам, что, по данным Всемирного банка, Чехия занимает 157-е место из 190 стран по длительности процедуры выдачи разрешений на строительство. Это один из ограничивающих факторов, из-за которого многие иностранные и даже отечественные инвесторы решают вкладывать деньги в другую страну.





Одно из первых обещаний существенно ускорить и упростить процедуру строительства было дано еще в 1995 году тогдашним министром экономики Карелом Дыбой в правительстве Вацлава Клауса. Прошло почти 30 лет, а ситуация осталась прежней, если не хуже.





Или с другой точки зрения. Вам о чем-нибудь говорит аббревиатура JIM? Да, это знаменитый единый пункт сбора налогов, социального и медицинского страхования. Проект был утвержден правительством Мирека Тополанека в 2008 году, и Единый пункт сбора должен был заработать в 2014 году. Проект поглотил более трех миллиардов крон, и, что удивительно, никакого единого пункта сбора налогов до сих пор не существует.





Более того, надзорные органы в прошлом обнаружили, что деньги, выделенные на проект, были использованы совсем не по назначению. Главное финансовое управление использовало деньги для финансирования текущей деятельности, премирования сотрудников, покупки зданий и служебных автомобилей.





Помимо описания пресловутых проблем, авторский коллектив смело предлагает решения задач, которые потребуют от политиков немалого мужества.





Среди них — «более эффективное регулирование деятельности фирм в сетевых отраслях с ограниченной конкуренцией». Да, это те самые олигополии, которые, например, Антимонопольное управление называет хорошо функционирующими олигополиями. Эксперты NERV явно не разделяют эту точку зрения. «Мы считаем, что качество надзора и регулирования в этой сфере в Чехии имеет значительные резервы в применении современных методов мониторинга и анализа», — говорится в материале.





Короче говоря, эксперты считают, что чешские учреждения не знают, как достаточно эффективно и корректно бороться с олигополиями в энергетике, транспорте, водоснабжении и утилизации отходов, а также в телекоммуникационном секторе. Ожидаемый эффект в экономической и социальной сферах, по мнению членов NERV, принесет «более дешевые и качественные товары и услуги для многих потребителей, коммерческих и некоммерческих организаций». Ну, кто бы этого не хотел.





Эксперты NERV сделали то, что Доминик Штроукал обещал в самом начале. «Это не могут быть меры, напоминающие 90-е годы, такие как стимулирование инвестиций и повышение занятости в регионах. Ничего похожего на «давайте вливать деньги, давайте трудоустраивать людей».





Преимущество авторов в том, что нынешняя проблема заключается не в безработице, а в нехватке людей во всех отраслях экономики, от «синих воротничков» до высококвалифицированных работников. Именно поэтому они также предлагают модернизировать трудовой кодекс и облегчить компаниям избавление от неэффективных или лишних сотрудников. Это предложение уже одобрил министр финансов Збынек Станюра, но нам придется подождать, чтобы увидеть больше предложенных мер.





Отдельным министерствам требуется дополнительное время для анализа материалов, хотя представленные меры не являются для них чем-то незнакомым. Эксперты NERV проинформировали членов правительства о предлагаемых мерах еще в октябре прошлого года, поэтому несколько удивительно, что министры хотят проанализировать их и выбрать из них что-то одно только сейчас.





Скорее, вялый подход объясняется страхом перед активным принятием мер, направленных на стимулирование роста. Многие из них висят на плохо функционирующей государственной службе, у которой нет ни желания, ни профессионального потенциала для их реализации. Отчасти этому мешает и тот факт, что если на начальном этапе и требуются крупные затраты, то отдача от них ожидается только через несколько лет, а у многих политиков не хватает смелости или даже желания думать в этом направлении.





И, как уже было сказано выше, при продвижении некоторых мер министрам придется столкнуться с очень мощными группами интересов как из бизнеса, так и из государственной службы и, нередко, с корыстными интересами коллег-министров.





Правительству также следует подняться над текущими политическими баталиями и предложить оппозиции принять участие в выборе мер, направленных на стимулирование роста. Чтобы под флагом политической борьбы ключевые меры не подвергались нападкам и не подменялись обещаниями выдвинуть свои собственные «лучшие» меры или отменить их в будущем. Как мы видим на примере ЕЕТ, отмена которой нынешним правительством не имела ни веских причин, ни положительных последствий.