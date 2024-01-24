Над аэропортом Летняны сгущаются тучи. Здесь будет новая застройка или метро?

Но это не означает немедленного прекращения деятельности. «Аэропорт продолжает работать в обычном режиме, — сообщил директор аэропорта Роберт Скрибуцкий. — В Летнянах приземляются частные самолеты, и аэропорт зарабатывает себе на жизнь».

И Летняны, и Кбелы — одни из самых быстроразвивающихся районов Праги. Аэропорт рядом со станцией метро Letňany фигурировал в планах бывшего премьер-министра Андрея Бабиша (ANO) по созданию правительственного района. Однако столица не согласилась с планом создания административного квартала. Поэтому Институт планирования и развития разработал проект зонирования современного и устойчивого района у станции метро Letňany, в первую очередь на городской и государственной земле. Он обсуждался в прошлом году и запланировано на этот год.

Аэропорт Летняны находится в частной собственности группы PPF и работает как государственный аэропорт для внутренних перевозок и как негосударственный аэропорт для международных перевозок. Движение самолетов по взлетно-посадочной полосе длиной 860 метров возможно в часы работы в течение дня. Четыре года назад компания представила местным жителям свои планы по строительству нового городского района на территории существующего аэропорта. Это было обусловлено тем, что аэропорт сейчас окружен застройкой, хотя изначально он был построен далеко за пределами Праги.

Стремительное развитие беспокоит администацию как Летнян, так и соседнего района Кбелы. В декабре депутаты совета Летнян проголосовали за то, чтобы «принципиально возражать против продления линии метро C, в результате которого в районе аэропорта Летняны появится новая станция, называемая Metro Kbely». На прошлой неделе об этом также заявили заместитель мэра Летнян Станислав Некольный (ANO) и депутат совета от администрации Летнян Ян Вольф (KDU-ČSL).

Заместитель старосты Кбел Вит Ольмр ранее просил город предоставить четкие гарантии. «Мы считаем, что такая большая территория не может быть использована под жилье и другие функции без завершения соответствующей инфраструктуры, транспорта, образования, здравоохранения», — сказал он.

Все это включено в исследование Института планирования и развития, в котором предлагается разбить парки рядом с метро Letňany, а также застроить территорию, которая до сих пор славилась тем, что заканчивалась полями. Станция была размещена здесь в эпоху Павла Бема (ODS), когда Прага рассматривала возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр и строительство Олимпийской деревни в Летнянах.

Застройке ранее препятствовали защитники природы из-за популяции сусликов. В 2005 году аэропорт Летняны даже стал национальным памятником природы. Однако в прошлом году Министерство окружающей среды исключило Летняны из списка национальных памятников, суслики уже давно не встречаются на территории аэропорта.

Сначала, по словам заместителя мэра Петра Главачека (STAN), необходимо внести поправки и утвердить новую редакцию принципов территориального развития. План зонирования Праги пока включает знак для воздушного транспорта LKLT на территории аэропорта площадью более 45 гектаров. Это позволяет строить здания и сооружения для эксплуатации и обслуживания аэропорта.