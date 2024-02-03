Опрос: 2023 год разочаровал, но в целом большинство чехов довольны своей жизнью

Оценки участников опроса противоречивы. В начале этого года более 80% людей говорили, что в целом довольны своей жизнью. Однако только три пятых чехов назвали прошлый год успешным с личной точки зрения. Менее 20% опрошенных назвали прошлый год успешным с точки зрения развития общества в целом, и только 15% отметили, что изменения в обществе в прошлом году принесли больше справедливости.

По данным STEM, разрыв между удовлетворенностью личными достижениями и удовлетворенностью развитием общества в целом в последние годы увеличивается. Аналогичным образом с начала пандемии, за которой последовал энергетический кризис, усугубленный войной в Украине, увеличился разрыв между удовлетворенностью собственной жизнью и оценкой личных достижений за предыдущий год. В феврале 2020 года, перед самым началом пандемии, 87% чехов были довольны своей жизнью, а 73% оценили прошедший год как личностно успешный. В январе этого года 82% людей были довольны своей жизнью, а 62% респондентов назвали 2023 год успешным.

У большинства чехов 2023 год ассоциируется с чувством разочарования и усталости. Только 3% участников опроса говорят о чувстве счастья в связи с прошлым годом. По данным агентства, худшая оценка 2023 года и преобладающие негативные чувства особенно заметны среди пожилых людей, матерей-одиночек и семей с детьми. Люди с низким уровнем образования, избиратели оппозиционных партий или не голосующие также оценивают прошедший год хуже.

Несмотря на то, что в настоящее время подавляющее большинство респондентов испытывает чувство удовлетворенности жизнью, люди обеспокоены ближайшим будущим. 57% людей входят в 2024 год со страхом и неуверенностью. Агентство STEM проводило опрос с 18 по 27 января. В опросе приняли участие 1 057 жителей Чехии старше 18 лет.



