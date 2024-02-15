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Цены на большинство продуктов питания в феврале еще больше снизились
26 февраля 2024
08:00
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Цены на большинство продуктов питания в Чехии в феврале снизились как в месячном, так и в годовом исчислении. Это следует из данных Чешского статистического управления (ЧСУ) за вторую неделю февраля.
Согласно данным, продукты питания в этом году значительно подешевели по сравнению с февралем прошлого года, а в месячном исчислении — незначительно. Например, десяток яиц стоил 46,34 кроны, что на 26,02% меньше, чем в феврале прошлого года, и примерно на 0,5% меньше, чем в январе этого года. Светлое бутылочное пиво, яблоки и картофель, напротив, подорожали в годовом и месячном исчислении.
В феврале 8 из 13 указанных в списке товаров подешевели по сравнению с предыдущим месяцем, а килограмм пшеничной муки остался по прежней цене — 20,40 кроны. Больше всего по сравнению с январем подешевел килограмм сливочного масла — на 5,54%, до 196,50 кроны. Килограмм свинины подешевел на 3,45% — до 168,14 кроны, а за килограмм сыра Eidam покупатели заплатили на 1,84% меньше — 180,20 кроны.
Напротив, бутылка светлого пива подорожала на 4,32%, до 15,23 кроны, килограмм картофеля — на четверть процента, до 27,77 кроны, а килограмм яблок также немного подорожал, до 37,42 кроны, то есть на 0,73%.
В феврале по сравнению с прошлым годом люди платили меньше за 9 из 13 товаров. Килограмм сливочного масла стоил на 15,09% меньше, или 196,50 кроны. С другой стороны, цена на картофель выросла на 37%, согласно данным ЧСУ.
Годовой рост потребительских цен значительно замедлился, до 2,3% в январе с 6,9% в декабре. Инфляция стала самой низкой с марта 2021 года, сообщило ранее ЧСУ. Согласно статистике, замедление годовой инфляции произошло в основном за счет цен на жилье. В годовом исчислении продолжилось удешевление безалкогольных напитков и продуктов питания. В месячном исчислении потребительские цены в январе выросли на 1,5%.
В начале этого года продукты питания были переведены на более низкую ставку НДС в 12%. Напротив, большинство напитков перешли на стандартную ставку НДС в 21%.
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