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Четверть населения Чехии получит новые страховые карты VZP
27 февраля 2024
16:30
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Примерно у половины клиентов VZP в этом году будут заменены страховые карточки. Произойдет это автоматически. Карточка придет по почте, и вам не придется ни о чем беспокоиться. Главное остерегаться мошеннических телефонных звонков, сотрудники VZP никому звонить не будут.
«Клиентам не придется ни с кем связываться. Им заранее будет выслана новая карточка медицинского страхования VZP», — пояснил Том Филипп (KDU-ČSL), председатель правления VZP.
Новую карточку отправят по почте на адрес, который застрахованный указал в качестве контактного. «Так что: если кто-то еще не обновил свои контактные данные, было бы хорошо это сделать в отделении VZP или по телефону», — добавил Филипп. Также это возможно по электронной почте.
Он призвал сохранять бдительность, если кто-то будет звонить под видом сотрудника страховой компании. «Никто из страховой компании не будет связываться с клиентом. Если с ними свяжется человек, выдающий себя за сотрудника VZP, это, скорее всего, будет аферист», — подчеркнул он.
Изменения коснутся 2,739 миллиона застрахованных лиц, у которых подходит к концу десятилетний срок действия карт, что составляет примерно четверть населения Чехии и половину клиентов VZP.
Полученные карточки будут действительны еще 10 лет. Страховая компания начнет рассылать новые экземпляры в апреле — их замена будет происходить постоянно. Получить их можно будет не позднее чем за месяц до истечения срока действия текущей карты.
Если вы не получили карточку, необходимо обратиться в страховую компанию. Дата окончания срока действия указана на лицевой стороне карты. В будущем, по словам директора VZP Зденека Кабатека, государство постепенно перейдет на цифровые технологии. Пока же условия для этого не очень подходящие.
Новую карточку отправят по почте на адрес, который застрахованный указал в качестве контактного. «Так что: если кто-то еще не обновил свои контактные данные, было бы хорошо это сделать в отделении VZP или по телефону», — добавил Филипп. Также это возможно по электронной почте.
Он призвал сохранять бдительность, если кто-то будет звонить под видом сотрудника страховой компании. «Никто из страховой компании не будет связываться с клиентом. Если с ними свяжется человек, выдающий себя за сотрудника VZP, это, скорее всего, будет аферист», — подчеркнул он.
Изменения коснутся 2,739 миллиона застрахованных лиц, у которых подходит к концу десятилетний срок действия карт, что составляет примерно четверть населения Чехии и половину клиентов VZP.
Полученные карточки будут действительны еще 10 лет. Страховая компания начнет рассылать новые экземпляры в апреле — их замена будет происходить постоянно. Получить их можно будет не позднее чем за месяц до истечения срока действия текущей карты.
Если вы не получили карточку, необходимо обратиться в страховую компанию. Дата окончания срока действия указана на лицевой стороне карты. В будущем, по словам директора VZP Зденека Кабатека, государство постепенно перейдет на цифровые технологии. Пока же условия для этого не очень подходящие.
А что же делать, если у вас ВНЖ и подходит срок действия PVZP или любой другой коммерческой страховой компании? Перед тем как продлять страховку на следующий год, важно учесть все нюансы и планы: например, есть ли хронические заболевания, собираетесь ли вы заводить ребенка, через сколько лет планируете получать ПМЖ, будете ли вы открывать самозанятость и не только. По вопросам оформления правильной страховки консультирует Оксана Мансурова (для покупателей страховки — бесплатно, стоимость за другие типы консультаций по вопросам пребывания в Чехии — уточняйте на месте). Подробнее
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