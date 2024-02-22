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Тикающая бомба. Все больше людей в Чехии испытывают трудности с оплатой жилья

Новости 420on
3 марта 2024
10:30
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В прошлом году расходы на жилье выросли более чем на 20%, и все больше людей испытывают трудности с их оплатой. Проблемы испытывают одинокие люди и семьи, живущие в съемных квартирах. В основном это связано с по-прежнему высокими расходами на электроэнергию.
«Расходы на жилье в последние годы растут довольно значительно», — говорит Симона Мержинска из Чешского статистического управления, опубликовавшего данные. По ее словам, рост будет постепенным до 2021 года, но расходы выросли более чем на 10% в позапрошлом году и почти на 22% в прошлом году.

Домохозяйства тратили в среднем 8 299 крон в месяц на аренду и энергию. В арендованном жилье эти расходы составили 12 251 крону  или почти треть чистого дохода.

Если в прошлом году почти 18% домохозяйств воспринимали расходы на жилье как большую нагрузку, то в прошлом году эта доля превысила 21%. Хуже всего ситуация воспринималась людьми, снимающими жилье, — почти 35% подтвердили наличие трудностей.

По словам Давида Шмейкала из Консультационной службы по финансовым проблемам, резкое повышение выплат создает проблемы, прежде всего, для матерей-одиночек и одиноких родителей, а также для одиноких пожилых людей, которые, например, потеряли партнера и по каким-то причинам не могут рассчитывать на поддержку семьи. «Пособие на жилье помогло большому числу семей, но не всем», — говорит Шмейкал.

Низкий доход

«По нашим данным, в прошлом году финансовое положение одиноких родителей не улучшилось. Напротив, среди обращений за помощью мы часто видим семьи, которые раньше справлялись с ситуацией самостоятельно», — подтвердила Právo Дана Павлускова, директор Клуба матерей-одиночек. «К сожалению, после трех лет ковида, высокой инфляции и высоких цен на энергоносители они оказываются в ситуации, когда им приходится обращаться за помощью к государству или некоммерческим организациям», — добавила она.

Большая часть помощи, оказанной Клубом матерей-одиночек, была направлена на оплату аренды и коммунальных услуг. «Одинокие матери часто остаются без средств к существованию», — говорит Павлускова.

«Согласно поступающим к нам просьбам о помощи, у многих матерей-одиночек остается от трех до пяти тысяч крон в месяц, хотя они получают пособие на жилье. И из этих денег им приходится платить за еду, лекарства, одежду, вещи для детей, вещи для школы или детского сада», — добавила она.

Реальные доходы упали

В позапрошлом году доходы чешских домохозяйств выросли на 7,7 % в номинальном выражении, составив в среднем 259 900 крон на человека. Но в реальном выражении они упали на 6,5% из-за высокой инфляции.

По данным Чешского статистического управления, родители-одиночки — единственная группа, чей уровень бедности по доходам увеличился. С 30,8% до 33%.

В то же время общий уровень бедности по доходам снизился с 10,2% до 9,8%. Под бедностью понимаются домохозяйства, имеющие менее 60% медианного дохода. В прошлом году он составлял 16 774 кроны в месяц на человека.

По мнению статистиков, общее снижение произошло потому, что доходы домохозяйств с низким уровнем дохода росли быстрее, чем доходы домохозяйств со средним уровнем дохода.

Однако социолог Даниэль Прокоп из PAQ Research считает, что данные искажены. В частности, они не учитывают вычеты от лишения прав собственности, а также людей, живущих в общежитиях и приютах. По словам эксперта, данные также плохо построены. «Тот факт, что число людей за чертой бедности по доходам сократилось, ничего не значит. На самом деле их положение ухудшилось», — сказал Прокоп в интервью Чешскому телевидению.
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