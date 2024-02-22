Стоимость электроэнергии в этом году снизится. Фиксируйте цены, советует министр

Если в апреле прошлого года один мегаватт-час стоил на бирже 161 евро, то к концу февраля он подешевел почти до 70 евро. По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, потребители скоро почувствуют положительную тенденцию.



«Дистрибьюторы постоянно придумывают новые тарифы. Цены уже более чем на 30% ниже предельных», — сказал министр Сикела. «Вопрос в том, когда конкуренция заставит отдельных дистрибьюторов вписывать положительную динамику оптовых цен в конечные счета», — добавил он, отметив, что это произойдет в конце 2024 года.



Министр считает, что настало время для фиксации цен на энергоносители. «С другой стороны, я бы рекомендовал тем, у кого тарифы подходят к концу, внимательно посмотреть на рынок и, безусловно, пойти на фиксацию», — сказал министр. Ян Рафадж, президент Конфедерации промышленности и транспорта, придерживается того же мнения.



«Я бы не рекомендовал фиксировать на длительный срок», — возразил Карел Гавличек, теневой министр промышленности от движения ANO. Несмотря на значительное снижение цен на электроэнергию на рынках, мы пока не видим снижения тарифов, потребители реально почувствуют снижение цен только в следующем году, считает Гавличек.



«Спотовые цены на рынках падают, но они не падают для потребителей. Базовый тариф ČEZ в 2021 году, когда электроэнергия стоила на рынках 70 евро, как сегодня, был 4,80 кроны за кВт/ч. Сегодня по этому тарифу платят 8 крон», — сказал Гавличек, добавив, что дистрибьюторам нужно продать энергию, которую они купили по более высоким ценам в прошлом году.



Гавличек, который в предыдущем правительстве занимал пост министра промышленности, также раскритиковал кабинет министров за то, что регулируемый компонент энергии стал дороже для потребителей.



«Правительство сократило масштабные субсидии, которые оно направило компаниям и потребителям, только в 2023 году», — отверг критику Сикела и напомнил, что правительство отменяло плату за возобновляемые источники энергии в ответ на рост цен на энергоносители.



«В прошлом году на развитие энергосистемы было потрачено 27 миллиардов. В следующем году это будет еще 8 миллиардов», — подсчитал министр. По словам министра, дальнейшего повышения цен на рубеже этого и следующего года не будет.



Согласно февральским данным Евростата, чехи платят самые высокие регулируемые цены в ЕС. С декабря 2023 года по январь они выросли на 5,6% в месячном исчислении. В то же время для среднестатистического жителя ЕС цены выросли на 1,6% на рубеже года.



Если рассматривать цены на энергоносители в ЕС в целом, а не только на регулируемый компонент, то Чехия на рубеже года стала третьей страной по дороговизне после Испании и Нидерландов. Электричество, газ, твердое топливо и тепловая энергия в январе подорожали на 7,3% в месячном исчислении, согласно свежим данным Eurostat.



По словам Яна Рафая, переход стоимости возобновляемых источников энергии в цены для потребителей оказывает негативное влияние на чешскую экономику. «Это приводит к экономической стагнации. Мы должны решить, хотим ли мы запустить экономику. Чешские предприниматели находятся в худших условиях», — сказал представитель промышленности в интервью ČT.