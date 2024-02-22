Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Стоимость электроэнергии в этом году снизится. Фиксируйте цены, советует министр

Новости 420on
3 марта 2024
18:30
264
Цены на энергоносители на рынках падают. По словам министра промышленности Йозефа Сикелы, снижение цен отразится в счетах потребителей в конце этого года. Пока этого не видно, в том числе потому, что чехи платят больше всех в ЕС за регулируемый компонент электроэнергии.
Если в апреле прошлого года один мегаватт-час стоил на бирже 161 евро, то к концу февраля он подешевел почти до 70 евро. По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, потребители скоро почувствуют положительную тенденцию.

«Дистрибьюторы постоянно придумывают новые тарифы. Цены уже более чем на 30% ниже предельных», — сказал министр Сикела. «Вопрос в том, когда конкуренция заставит отдельных дистрибьюторов вписывать положительную динамику оптовых цен в конечные счета», — добавил он, отметив, что это произойдет в конце 2024 года.

Министр считает, что настало время для фиксации цен на энергоносители. «С другой стороны, я бы рекомендовал тем, у кого тарифы подходят к концу, внимательно посмотреть на рынок и, безусловно, пойти на фиксацию», — сказал министр. Ян Рафадж, президент Конфедерации промышленности и транспорта, придерживается того же мнения.

«Я бы не рекомендовал фиксировать на длительный срок», — возразил Карел Гавличек, теневой министр промышленности от движения ANO. Несмотря на значительное снижение цен на электроэнергию на рынках, мы пока не видим снижения тарифов, потребители реально почувствуют снижение цен только в следующем году, считает Гавличек.

«Спотовые цены на рынках падают, но они не падают для потребителей. Базовый тариф ČEZ в 2021 году, когда электроэнергия стоила на рынках 70 евро, как сегодня, был 4,80 кроны за кВт/ч. Сегодня по этому тарифу платят 8 крон», — сказал Гавличек, добавив, что дистрибьюторам нужно продать энергию, которую они купили по более высоким ценам в прошлом году.

Гавличек, который в предыдущем правительстве занимал пост министра промышленности, также раскритиковал кабинет министров за то, что регулируемый компонент энергии стал дороже для потребителей.

«Правительство сократило масштабные субсидии, которые оно направило компаниям и потребителям, только в 2023 году», — отверг критику Сикела и напомнил, что правительство отменяло плату за возобновляемые источники энергии в ответ на рост цен на энергоносители.

«В прошлом году на развитие энергосистемы было потрачено 27 миллиардов. В следующем году это будет еще 8 миллиардов», — подсчитал министр. По словам министра, дальнейшего повышения цен на рубеже этого и следующего года не будет.

Согласно февральским данным Евростата, чехи платят самые высокие регулируемые цены в ЕС. С декабря 2023 года по январь они выросли на 5,6% в месячном исчислении. В то же время для среднестатистического жителя ЕС цены выросли на 1,6% на рубеже года.

Если рассматривать цены на энергоносители в ЕС в целом, а не только на регулируемый компонент, то Чехия на рубеже года стала третьей страной по дороговизне после Испании и Нидерландов. Электричество, газ, твердое топливо и тепловая энергия в январе подорожали на 7,3% в месячном исчислении, согласно свежим данным Eurostat.

По словам Яна Рафая, переход стоимости возобновляемых источников энергии в цены для потребителей оказывает негативное влияние на чешскую экономику. «Это приводит к экономической стагнации. Мы должны решить, хотим ли мы запустить экономику. Чешские предприниматели находятся в худших условиях», — сказал представитель промышленности в интервью ČT.
Чехия электричество цены

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
3 МАРТА 2024
747
БИЗНЕС
КАК ДОЛГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЧЕХИИ ОБЯЗАНЫ ХРАНИТЬ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ?
Каждый активный индивидуальный предприниматель должен хранить налоговые и бухгалтерские документы в течение определенного периода времени. Сроки зависят от того, как самозанятый ведет учет,...
12:00
3 МАРТА 2024
335
БИЗНЕС
БОЛЬШЕ ПРАВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК. ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ И ДРУГИХ ПЛАТФОРМ
В Чехии изменились условия работы посреднических онлайн-сервисов. Правила существенно меняют европейский регламент о едином рынке цифровых услуг (DSA). Они предоставят пользователям больше прав и...
10:30
3 МАРТА 2024
770
ЖИЗНЬ
ТИКАЮЩАЯ БОМБА. ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ОПЛАТОЙ ЖИЛЬЯ
В прошлом году расходы на жилье выросли более чем на 20%, и все больше людей испытывают трудности с их оплатой. Проблемы испытывают одинокие люди и семьи, живущие в съемных квартирах. В основном...
14:00
2 МАРТА 2024
2841
ЖИЗНЬ
МНОГИЕ БЕЖЕНЦЫ ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ В ЧЕХИИ. МИНИСТЕРСТВО ГОТОВИТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЖ
Беженцы из Украины, которые не планируют немедленно возвращаться в свою страну, хотят знать, на каких условиях они могут получить временный вид на жительство в Чехии. Например, будет учитываться,...
10:30
2 МАРТА 2024
1399
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ РАССЧИТАЛИ ЧЕРТУ БЕДНОСТИ — ЭТО МЕНЕЕ 16 774 КРОНЫ НА ЧЕЛОВЕКА
Доходы населения в Чехии в прошлом году выросли на 7,7 % и достигли 259 900 крон в среднем на человека, но из-за высокой инфляции упали на 6,5% в реальном выражении.
12:00
1 МАРТА 2024
3297
БИЗНЕС
«МЫ МОЖЕМ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РУССКИХ НА КУРОРТАХ», — ГОВОРИТ ГЛАВА ЧЕШСКОЙ СЕТИ ОТЕЛЕЙ
Чешская гостиничная сеть Orea в прошлом году увеличила оборот на 30% и этот результат был достигнут в основном за счет курортов. Однако после вторжения России в Украину «проснулась» и курортная...
10:30
1 МАРТА 2024
1647
ЖИЗНЬ
«ОТ ЭТОГО ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ». ЧЕШСКИЙ БАНКИР РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ИНФЛЯЦИЯ УНИЧТОЖИЛА СБЕРЕЖЕНИЯ
«За последние два года инфляция съела 37 геллеров из каждой кроны. Теперь это всего два геллера, и мы аплодируем великой победе. Я не считаю это победой, мне хочется плакать», — говорит банкир...
08:00
1 МАРТА 2024
791
ЖИЗНЬ
КРЕДИТЫ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОМОВ В ЧЕХИИ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ В НАЧАЛЕ МАРТА
С начала марта в строительных сберегательных обществах и UniCredit Bank можно будет оформить льготный кредит на субсидию на реконструкцию дома (Oprav dům po babičce). Кредиты будут наполовину...
11:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
1737
ЖИЗНЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА БИРЖЕ СТОИТ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ДО КРИЗИСА, А ЧЕХИ ВСЕ РАВНО ПЛАТЯТ НА ТЫСЯЧИ КРОН БОЛЬШЕ
Домохозяйства в Чехии платят за электричество на тысячи крон больше по сравнению с ценами до энергетического кризиса. И это несмотря на то, что оптовые цены упали до уровня трехлетней давности....
16:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
2839
ЖИЗНЬ
ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕХИИ ПОЛУЧИТ НОВЫЕ СТРАХОВЫЕ КАРТЫ VZP
Примерно у половины клиентов VZP в этом году будут заменены страховые карточки. Произойдет это автоматически. Карточка придет по почте, и вам не придется ни о чем беспокоиться. Главное остерегаться...
08:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
995
ЖИЗНЬ
ЦЕНЫ НА БОЛЬШИНСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ФЕВРАЛЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ СНИЗИЛИСЬ
Цены на большинство продуктов питания в Чехии в феврале снизились как в месячном, так и в годовом исчислении. Это следует из данных Чешского статистического управления (ЧСУ) за вторую неделю февраля.
11:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
10802
ЖИЗНЬ
В ФЕВРАЛЕ ЕСТЬ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ВИНЬЕТКИ В ЧЕХИИ
В 2024 году годовая виньетка для проезда по платным автомагистралям в Чехии подорожала с 1500 до 2300 крон. Но если правильно выбрать время покупки, можно сэкономить несколько сотен.
16:30
23 ФЕВРАЛЯ 2024
2040
ОБРАЗОВАНИЕ
В ПРАЖСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОСТАЛАСЬ ОДНА УЧИТЕЛЬНИЦА. ОСТАЛЬНЫЕ УШЛИ ИЗ-ЗА НОВОЙ ДИРЕКТРИСЫ
Хелена Патакова, новый директор Начальной школы Форманска в пражском районе Уезд, вступит в должность в пятницу, 1 марта. Она заменит нынешнего директора Томаша Кунста. Многие родители не...
12:30
23 ФЕВРАЛЯ 2024
1725
ЖИЗНЬ
ГОТОВА ЛИ ЧЕХИЯ К ВОЙНЕ? «ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ЭТОГО СЛЫШАТЬ»
После начала российского вторжения в Украину Чехия начала вооружаться и заключает один контракт за другим. Однако, по мнению экспертов, армия еще не готова к возможному конфликту, пишет...
11:00
22 ФЕВРАЛЯ 2024
2063
ЖИЗНЬ
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ДОПРАШИВАЮТ ЛЮДЕЙ НА ПЕРЕХОДАХ С ЕС ОБ ОТНОШЕНИИ К ВОЙНЕ И СВЯЗЯХ С РАЗВЕДКОЙ
Пограничники раздают людям, пересекающим границу с ЕС, анкету, в которой спрашивают об их отношении к войне в Украине, а также об их родственниках в стране. Их также просят сообщить о своих связях...