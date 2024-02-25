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Как в Чехии относятся к эмансипации женщин? Известны результаты обширного опроса
8 марта 2024
15:00
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Индекс Femina — это результат опроса чешских женщин, проведенного Институтом Solvo. В июле прошлого года в опросе приняли участие 1 000 человек.
Чешское общество находится примерно на полпути к эмансипации женщин. Оно набрало в среднем 53 балла из 100 при оценке отношения к работе, домашним заботам, равной оплате труда и другим сферам.
Индекс Femina оценивает отношение к женщинам в различных областях, таких как статус на рынке труда, занятие руководящих должностей, распределение ролей в домашнем хозяйстве и уходе за детьми. Оценка основана на ответах на 57 вопросов. Нулевой балл означает полностью консервативную и сугубо традиционную позицию, а 100 баллов — полностью эмансипированную и современную роль. Средний индекс в Чехии составляет 53 балла. Женщины набрали 56 баллов, а мужчины — 48.
«Есть 5% женщин, которые набрали более 76 баллов. В случае с мужчинами это абсолютное исключение, около 0,5%», — отмечают авторы. По их словам, обе крайности являются из ряда вон выходящими.
На отношение к эмансипации влияют возраст и образование. Молодые женщины с дипломом о высшем или среднем образовании стремятся к ней больше. Наибольшая поддержка наблюдается среди студенток. Женщины на высоких постах или занимающиеся предпринимательством также имеют значительно более эмансипированный взгляд на мир. Хотя среди молодых людей меньше убежденных консерваторов, среди них есть сильная группа «легких консерваторов», говорят авторы исследования.
В общей сложности 17% людей считают себя феминистами. «Среди молодого поколения мы обнаружили 8% убежденных феминисток и феминистов, что вдвое больше, чем в среднем по стране, и в четыре раза больше, чем среди поколения их родителей», — пишут авторы. Три четверти мужчин и более половины женщин говорят, что феминизму присуща определенная агрессивность. Определенную роль в восприятии играют воспитание, привычки и жизненный опыт, но также степень и качество информации о феминизме, которая доходит до людей.
Более трети мужчин и почти четверть женщин считают правильным автоматически ожидать от женщин выполнения традиционных ролей. Мужчины обосновывают это тем, что, по их мнению, это естественно, привычно и традиционно, а также тем, что женщины более внимательно относятся к нуждам домашнего хозяйства и не стремятся работать. По мнению женщин, причина также в том, что мужчина является кормильцем, а женщина более заботлива и последовательна в воспитании.
Половина респондентов считает, что глажка, приготовление пищи, уборка и стирка должны быть в большей степени обязанностью женщины. Среди людей старше 60 лет так считают три пятых, а среди молодого поколения — две пятых. Три четверти респондентов считают, что мелкий бытовой ремонт и обслуживание автомобиля должны выполнять мужчины. Среди самых молодых так считают две трети респондентов, а среди самых пожилых — 90%.
Для двух третей респондентов необычно, когда мать шестимесячного ребенка возвращается на работу или когда женщина занимает высокий пост в армии. Половина людей считает необычным, когда мужчина находится в отпуске по уходу за ребенком или когда люди работают в традиционной для другого пола профессии — например, женщина-электрик или мужчина в качестве медбрата. Более двух пятых женщин и одна треть мужчин сочли бы необычным, если бы женщина занимала пост президента или премьер-министра. Пятая часть населения считает необычным, что мужчина готовит дома.
Институт Solvo занимается вопросами экономического положения женщин, качества детства и искусственного интеллекта. Цель — использовать потенциал людей и устранить препятствия, стоящие на этом пути.
Индекс Femina оценивает отношение к женщинам в различных областях, таких как статус на рынке труда, занятие руководящих должностей, распределение ролей в домашнем хозяйстве и уходе за детьми. Оценка основана на ответах на 57 вопросов. Нулевой балл означает полностью консервативную и сугубо традиционную позицию, а 100 баллов — полностью эмансипированную и современную роль. Средний индекс в Чехии составляет 53 балла. Женщины набрали 56 баллов, а мужчины — 48.
«Есть 5% женщин, которые набрали более 76 баллов. В случае с мужчинами это абсолютное исключение, около 0,5%», — отмечают авторы. По их словам, обе крайности являются из ряда вон выходящими.
На отношение к эмансипации влияют возраст и образование. Молодые женщины с дипломом о высшем или среднем образовании стремятся к ней больше. Наибольшая поддержка наблюдается среди студенток. Женщины на высоких постах или занимающиеся предпринимательством также имеют значительно более эмансипированный взгляд на мир. Хотя среди молодых людей меньше убежденных консерваторов, среди них есть сильная группа «легких консерваторов», говорят авторы исследования.
В общей сложности 17% людей считают себя феминистами. «Среди молодого поколения мы обнаружили 8% убежденных феминисток и феминистов, что вдвое больше, чем в среднем по стране, и в четыре раза больше, чем среди поколения их родителей», — пишут авторы. Три четверти мужчин и более половины женщин говорят, что феминизму присуща определенная агрессивность. Определенную роль в восприятии играют воспитание, привычки и жизненный опыт, но также степень и качество информации о феминизме, которая доходит до людей.
Более трети мужчин и почти четверть женщин считают правильным автоматически ожидать от женщин выполнения традиционных ролей. Мужчины обосновывают это тем, что, по их мнению, это естественно, привычно и традиционно, а также тем, что женщины более внимательно относятся к нуждам домашнего хозяйства и не стремятся работать. По мнению женщин, причина также в том, что мужчина является кормильцем, а женщина более заботлива и последовательна в воспитании.
Половина респондентов считает, что глажка, приготовление пищи, уборка и стирка должны быть в большей степени обязанностью женщины. Среди людей старше 60 лет так считают три пятых, а среди молодого поколения — две пятых. Три четверти респондентов считают, что мелкий бытовой ремонт и обслуживание автомобиля должны выполнять мужчины. Среди самых молодых так считают две трети респондентов, а среди самых пожилых — 90%.
Для двух третей респондентов необычно, когда мать шестимесячного ребенка возвращается на работу или когда женщина занимает высокий пост в армии. Половина людей считает необычным, когда мужчина находится в отпуске по уходу за ребенком или когда люди работают в традиционной для другого пола профессии — например, женщина-электрик или мужчина в качестве медбрата. Более двух пятых женщин и одна треть мужчин сочли бы необычным, если бы женщина занимала пост президента или премьер-министра. Пятая часть населения считает необычным, что мужчина готовит дома.
Институт Solvo занимается вопросами экономического положения женщин, качества детства и искусственного интеллекта. Цель — использовать потенциал людей и устранить препятствия, стоящие на этом пути.
Комментарии:
1000korun 8 марта 2024 15:39
Указывать то что не нравится в частях, а то что нравится в % тоже не агрессивный феминизм ??? ))) а в целом - смотрим вокруг и наблюдаем, что количество особенных, сидящих на пособии и матерей рожающих таких особенных после 35 лет, растут в геометрической прогрессии....
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