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Сколько принято давать чаевых в Чехии в 2024 году
8 марта 2024
18:00
1024
Чаевые для курьеров при доставке еды становятся нормой. Сумма зависит не только от места, но и от времени года, однако она несколько отстает от таковой в заведениях.
В среднем это 13 крон за заказ, как следует из анализа логистического и технологического стартапа Bevy.city. «Клиенты дают больше всего чаевых в середине месяца, то есть сразу после дня зарплаты, в то время как конец месяца обычно самый скудный. Мы наблюдаем аналогичную тенденцию на Рождество, когда люди обычно более щедры», — говорит основатель компании Ладислав Янкулик.
Для сравнения, согласно прошлогоднему анализу Qerko, чаевые в ресторанах составляют в среднем от 15 до 27 чешских крон в зависимости от региона. Размер чаевых зависит от потраченной суммы.
В случае с курьерами размер чаевых зависит от местоположения, причем самые высокие чаевые — в крупных городах. В Праге курьер за заказ получает в среднем больше вышеупомянутых 13 крон, в Брно или Пльзене — 11 крон.
А на сколько они могут увеличить свой заработок за время работы? «В среднем это 500 крон в день», — говорит Янкулик. По данным различных порталов по трудоустройству, которые также публикуют оценку чаевых при предложении работы курьером, она составляет от 300 до 600 крон в день.
В подавляющем большинстве случаев готовность клиентов вознаградить курьера чаевыми связана только с доставкой продуктов или готовой еды. При доставке посылок курьера лишь изредка благодарят в виде мелких наличных денег.
Для сравнения, согласно прошлогоднему анализу Qerko, чаевые в ресторанах составляют в среднем от 15 до 27 чешских крон в зависимости от региона. Размер чаевых зависит от потраченной суммы.
В случае с курьерами размер чаевых зависит от местоположения, причем самые высокие чаевые — в крупных городах. В Праге курьер за заказ получает в среднем больше вышеупомянутых 13 крон, в Брно или Пльзене — 11 крон.
А на сколько они могут увеличить свой заработок за время работы? «В среднем это 500 крон в день», — говорит Янкулик. По данным различных порталов по трудоустройству, которые также публикуют оценку чаевых при предложении работы курьером, она составляет от 300 до 600 крон в день.
В подавляющем большинстве случаев готовность клиентов вознаградить курьера чаевыми связана только с доставкой продуктов или готовой еды. При доставке посылок курьера лишь изредка благодарят в виде мелких наличных денег.
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