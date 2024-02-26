Сколько принято давать чаевых в Чехии в 2024 году

В среднем это 13 крон за заказ, как следует из анализа логистического и технологического стартапа Bevy.city. «Клиенты дают больше всего чаевых в середине месяца, то есть сразу после дня зарплаты, в то время как конец месяца обычно самый скудный. Мы наблюдаем аналогичную тенденцию на Рождество, когда люди обычно более щедры», — говорит основатель компании Ладислав Янкулик.



Для сравнения, согласно прошлогоднему анализу Qerko, чаевые в ресторанах составляют в среднем от 15 до 27 чешских крон в зависимости от региона. Размер чаевых зависит от потраченной суммы.



В случае с курьерами размер чаевых зависит от местоположения, причем самые высокие чаевые — в крупных городах. В Праге курьер за заказ получает в среднем больше вышеупомянутых 13 крон, в Брно или Пльзене — 11 крон.



А на сколько они могут увеличить свой заработок за время работы? «В среднем это 500 крон в день», — говорит Янкулик. По данным различных порталов по трудоустройству, которые также публикуют оценку чаевых при предложении работы курьером, она составляет от 300 до 600 крон в день.



В подавляющем большинстве случаев готовность клиентов вознаградить курьера чаевыми связана только с доставкой продуктов или готовой еды. При доставке посылок курьера лишь изредка благодарят в виде мелких наличных денег.