ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Инфляция в Чехии в феврале снизилась до 2%, это минимальный показатель с декабря 2018 года
11 марта 2024
10:30
113
Годовой рост потребительских цен в Чехии в феврале замедлился до 2% по сравнению с 2,3% в январе. Инфляция в годовом исчислении снизилась, за исключением февраля прошлого года, когда она достигла 16,7%.
По данным Чешского статистического управления (ЧСУ), опубликованным 11 марта, инфляция достигла целевого показателя Чешского национального банка (ЧНБ). В последний раз была на уровне 2% в конце 2018 года. По сравнению с январем потребительские цены выросли на 0,3%.
По сравнению с февралем прошлого года людям пришлось доплачивать прежде всего за жилье. Продукты питания и услуги размещения также стали дороже, однако некоторые продукты питания, например яйца, мука, сахар и мясо птицы, наоборот, подешевели.
Снижению инфляции способствовали цены на продукты питания, которые упали почти на 5% в годовом исчислении. Увеличение инфляции на 0,3% в месячном исчислении произошло в основном из-за роста цен на топливо, сообщило Чешское статистическое управление.
Эксперты считают, что годовая инфляция будет оставаться в пределах 2-3% в ближайшие месяцы этого года. В целом аналитики ожидают среднюю инфляцию около 2,4%. В прошлом году средняя инфляция составила 10,7%.
«Цены на топливо оказали значительное влияние на потребительские цены в феврале. Они вернулись к росту после нескольких месяцев снижения. В среднем дизельное топливо в феврале продавалось на автозаправочных станциях по цене около 38,10 кроны/л, а бензин Natural 95 — почти 37,80 кроны/л», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.
Согласно прогнозу Центрального банка Чехии, инфляция должна быть близка к целевому уровню 2% в течение всего года. В целом за год ЧНБ ожидает среднюю инфляцию на уровне 2,6%.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
10 МАРТА 2024
795
ЧЕШСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ПРИВЛЕКАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. РАСТЕТ ЧИСЛО ИНДИЙЦЕВ, ТУРКОВ И УКРАИНЦЕВ
В связи с войной значительно увеличилось количество студентов из Украины, но Чехия привлекает студентов и из дальних стран. Здесь их интересуют бизнес-образование и медицина.
12:00
10 МАРТА 2024
852
Катерина Мельхерова никогда не хотела работать в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Но когда они с мужем Мирославом переехали на ферму в Червены-Дворце в районе Клатови, она изменила свое...
18:00
8 МАРТА 2024
3290
Чаевые для курьеров при доставке еды становятся нормой. Сумма зависит не только от места, но и от времени года, однако она несколько отстает от таковой в заведениях.
15:00
8 МАРТА 2024
667
Индекс Femina — это результат опроса чешских женщин, проведенного Институтом Solvo. В июле прошлого года в опросе приняли участие 1 000 человек.
09:00
8 МАРТА 2024
11488
В разных странах этот праздник отмечают с некоторыми различиями, и Чехия не исключение. В этой статье мы рассмотрим, как празднуют 8 Марта в Чехии и в чем отличие этого праздника от традиций в СНГ.
10:00
5 МАРТА 2024
1029
СТАТИСТИКА VS РЕАЛЬНОСТЬ: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 6%, ДО 46 013 КРОН, НО ИНФЛЯЦИЯ ВСЕ «СЪЕЛА»
Средняя зарплата в Чехии в четвертом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 6,3% в годовом исчислении и составила 46 013 крон (+2 734 кроны) до вычета налогов....
18:30
3 МАРТА 2024
880
Цены на энергоносители на рынках падают. По словам министра промышленности Йозефа Сикелы, снижение цен отразится в счетах потребителей в конце этого года. Пока этого не видно, в том числе потому,...
14:00
3 МАРТА 2024
2005
Каждый активный индивидуальный предприниматель должен хранить налоговые и бухгалтерские документы в течение определенного периода времени. Сроки зависят от того, как самозанятый ведет учет,...
12:00
3 МАРТА 2024
728
В Чехии изменились условия работы посреднических онлайн-сервисов. Правила существенно меняют европейский регламент о едином рынке цифровых услуг (DSA). Они предоставят пользователям больше прав и...
10:30
3 МАРТА 2024
1364
В прошлом году расходы на жилье выросли более чем на 20%, и все больше людей испытывают трудности с их оплатой. Проблемы испытывают одинокие люди и семьи, живущие в съемных квартирах. В основном...
14:00
2 МАРТА 2024
3958
Беженцы из Украины, которые не планируют немедленно возвращаться в свою страну, хотят знать, на каких условиях они могут получить временный вид на жительство в Чехии. Например, будет учитываться,...
10:30
2 МАРТА 2024
1903
Доходы населения в Чехии в прошлом году выросли на 7,7 % и достигли 259 900 крон в среднем на человека, но из-за высокой инфляции упали на 6,5% в реальном выражении.
12:00
1 МАРТА 2024
5110
Чешская гостиничная сеть Orea в прошлом году увеличила оборот на 30% и этот результат был достигнут в основном за счет курортов. Однако после вторжения России в Украину «проснулась» и курортная...
10:30
1 МАРТА 2024
2272
«За последние два года инфляция съела 37 геллеров из каждой кроны. Теперь это всего два геллера, и мы аплодируем великой победе. Я не считаю это победой, мне хочется плакать», — говорит банкир...
08:00
1 МАРТА 2024
1057
С начала марта в строительных сберегательных обществах и UniCredit Bank можно будет оформить льготный кредит на субсидию на реконструкцию дома (Oprav dům po babičce). Кредиты будут наполовину...