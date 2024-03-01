Инфляция в Чехии в феврале снизилась до 2%, это минимальный показатель с декабря 2018 года

По данным Чешского статистического управления (ЧСУ), опубликованным 11 марта, инфляция достигла целевого показателя Чешского национального банка (ЧНБ). В последний раз была на уровне 2% в конце 2018 года. По сравнению с январем потребительские цены выросли на 0,3%.





По сравнению с февралем прошлого года людям пришлось доплачивать прежде всего за жилье. Продукты питания и услуги размещения также стали дороже, однако некоторые продукты питания, например яйца, мука, сахар и мясо птицы, наоборот, подешевели.





Снижению инфляции способствовали цены на продукты питания, которые упали почти на 5% в годовом исчислении. Увеличение инфляции на 0,3% в месячном исчислении произошло в основном из-за роста цен на топливо, сообщило Чешское статистическое управление.





Эксперты считают, что годовая инфляция будет оставаться в пределах 2-3% в ближайшие месяцы этого года. В целом аналитики ожидают среднюю инфляцию около 2,4%. В прошлом году средняя инфляция составила 10,7%.





«Цены на топливо оказали значительное влияние на потребительские цены в феврале. Они вернулись к росту после нескольких месяцев снижения. В среднем дизельное топливо в феврале продавалось на автозаправочных станциях по цене около 38,10 кроны/л, а бензин Natural 95 — почти 37,80 кроны/л», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.

Согласно прогнозу Центрального банка Чехии, инфляция должна быть близка к целевому уровню 2% в течение всего года. В целом за год ЧНБ ожидает среднюю инфляцию на уровне 2,6%.