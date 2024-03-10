Чехия занимает 18-е место в списке самых счастливых стран мира

Рейтинг приурочен к 20 марта, когда отмечается Международный день счастья. Ежегодный рейтинг основывается на данных, собранных в более чем 140 странах мира. Рейтинг составляется на основе оценки шести факторов: социальной поддержки, доходов, здоровья, свободы, щедрости и отсутствия коррупции.





Популярный список стал результатом сотрудничества Gallup World Poll, Центра исследования благосостояния и Сети решений в области устойчивого развития ООН, которые исследуют устойчивое развитие, благосостояние и наиболее актуальные социальные проблемы на глобальном уровне, сообщает американский Forbes.





Самая счастливая Финляндия





Финляндия гордится тем, что, по всей видимости, нашла рецепт счастья, который работает.





«Вы обнаруживаете, что Финляндия действительно богата в плане таких вещей, как возвращение владельцу потерянного кошелька, люди ежедневно помогают друг другу, качественное и доступное здравоохранение и возможности получения образования, так что все более или менее равны на старте», — сказал CNN Джон Хелливелл, бывший профессор экономики университета и один из основателей рейтинга счастья.





Он добавил, что в Финляндии живут счастливые иммигранты, так как финны могут поделиться своим счастьем с приезжими.





Но так было не всегда. Когда-то Финляндия была страной, известной высоким уровнем самоубийств. В 1990 году там покончили с собой 1 512 человек, а население Финляндии не достигло и 5 миллионов. В 2022 году, последнем году, за который имеются статистические данные, из 5,6 миллиона жителей страны покончили с собой 740 финнов. Это уже лишь немного больше, чем в среднем по ЕС.





Несмотря на распространенное мнение о том, что причиной большинства самоубийств является недостаток солнечного света в зимние месяцы, на самом деле все обстоит иначе. «Согласно достоверным данным, это не так. На самом деле количество самоубийств в зимние месяцы минимально. Точно не известно, почему, но большинство из них происходит весной и в начале лета», — говорит Тимо Партонен, исследователь из Финского института здравоохранения и социального обеспечения, добавляя, что страна прилагает все усилия, чтобы максимально сократить печальную статистику.





Северная Европа на вершине





Как обычно, другие страны Северной Европы также заслужили высокие рейтинги. Дания заняла второе место, Исландия — третье, а Швеция — четвертое. На пятом месте, что, возможно, несколько неожиданно из-за атаки ХАМАС, оказался Израиль. Однако рейтинг составляется не только на основе ситуации за последний год, в нем учитываются три предыдущих года, что может быть причиной в данном случае. Израиль регулярно входит в первую десятку рейтинга с 2022 года.





Нидерланды и Норвегия занимают шестое и седьмое места соответственно. Люксембург занял восьмое место, Швейцария — девятое, а Австралия — десятое.





Соединенные Штаты, которые год назад занимали 15-е место, в этом году впервые не попали в топ-20 самых счастливых стран. В этом году они опустились на 23-е место. Словакия опустилась на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом и заняла 45-е место.





Тревожным результатом отчета является то, что дети, особенно в Северной Америке и Западной Европе, становятся менее счастливыми. В целом США сталкиваются с растущей эпидемией одиночества. Кроме того, пожилые люди счастливее молодых в большинстве стран Европы, например, во Франции, Германии, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. Противоположная картина наблюдается в Португалии и Греции.





Самой несчастливой страной в мире вновь стал Афганистан, который оказался в конце списка.