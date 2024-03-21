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Цена труда в Европе растет. В Болгарии час работы стоит 235 крон, в Люксембурге — 1 300 крон
3 апреля 2024
10:30
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Час работы в среднем в странах Евросоюза стоит почти 32 евро (809 крон). Это означает рост более чем на евро по сравнению с предыдущим годом. Это продолжение долгосрочной тенденции роста расходов, которая, по данным Евростата, фиксируется как минимум с 2013 года.
Согласно последним данным Евростата, самый дешевый труд — в Болгарии, где час работы стоит 9,3 евро (235 евро), за ней следуют Румыния (11 евро) и Венгрия (12,8 евро). С другой стороны, самый дорогой труд — в Люксембурге (53,9 евро/1364 крон в час), за ним следуют Дания (48,1 евро) и Бельгия (47,1 евро).
В Чехии средняя стоимость часа составляет 18 евро (455 крон), в то время как средний показатель по ЕС — 31,8 евро. На карте стран, где указана стоимость рабочей силы, видна четкая разница между Востоком и Западом, а Чехия и Словакия находятся в середине значений.
За последние 15 лет цена труда в Чехии выросла почти вдвое. Но цена труда — это не то же самое, что заработная плата. В расчет включаются страхование и другие расходы, не связанные с оплатой труда.
Как рассчитывается почасовая оплата труда
Почасовые затраты на рабочую силу состоят из расходов на заработную плату и расходов, не связанных с оплатой труда. Последние в основном представляют собой финансовые расходы на социальное обеспечение и медицинское страхование, выплачиваемые работодателем за работника. В анализ Евростата были включены предприятия, на которых работает не менее десяти человек.
Нетрудовые затраты составляют значительную часть стоимости труда. Например, в Швеции и Франции они составляют почти треть от общей суммы, а на Мальте — чуть более 1%.
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