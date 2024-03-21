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Четверть людей в Чехии находятся на грани бедности, показывает уникальное исследование
3 апреля 2024
11:30
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Бедность не одолела чешское общество. Однако после повышения цен на энергоносители и продукты питания четверть семей была вынуждена как минимум отложить дорогостоящие покупки и в целом сократить расходы. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования условий жизни домохозяйств.
«Необходимо предотвратить падение в нищету. В Чехии из нее трудно выбраться», — говорит Даниэль Мюних, социолог и член руководящего совета NERV.
В прошлом году сотни тысяч семей оказались на грани бедности, но не пересекли ее. Таков один из результатов исследования Чешского статистического управления об условиях жизни домохозяйств (SILC), в котором в первой половине 2023 года приняли участие более десяти тысяч семей.
Результаты показывают, что последствия чрезвычайно дорогостоящего экономического кризиса в полной мере ощущаются только на второй год.
Наиболее ярко это проявляется в заявлениях, отражающих субъективное ощущение бедности. Например, в период с 2020 по 2022 год в 5% домохозяйств не могут ежедневно «есть мясо», что является самым низким показателем за 15 лет проведения опроса. Однако в прошлом году доля тех, кто вынужден экономить на еде, выросла до 8%. Согласно другому ключевому параметру, около 3% чехов в течение последних пяти лет не имели достаточно денег на отопление, однако в прошлом году этот показатель составил 7%.
Другими словами, это означает, что примерно 800 000 чехов вынуждены активно экономить на еде и температуре в своих квартирах. Таким образом, по крайней мере с их точки зрения, они выполняют две основные предпосылки бедности.
Ожидается, что ухудшение качества жизни в большей степени почувствуют люди с низкими доходами. Среди домохозяйств с чистым ежемесячным доходом всего 10 000 крон на человека каждая пятая семья была вынуждена сократить потребление мяса, а каждая седьмая семья отапливала дом или квартиру меньше, чем хотелось бы.
Исследование SILC также подтверждает гипотезу о том, что люди отреагировали на рост цен на электроэнергию и другие расходы на жилье жесткой экономией. Почти половина семей с доходом на душу населения всего 10 000 крон в месяц с трудом их оплачивают.
Государственная помощь увеличила разрыв, показывают данные
Опасения, что рост цен на энергоносители и продукты питания ввергнет значительное число чехов в нищету, заставили экспертов призвать государство помочь нуждающимся. Однако уникальные данные показывают, что вмешательство государства усугубило трудности малообеспеченных слоев населения.
Но это касается не только самых бедных. Стоимость жизни вызывает затруднения у 22% чешских домохозяйств, или около 2,5 миллиона человек. Их разочарование не пройдет так быстро, учитывая, что в начале этого года цены на жилье росли.
Высказывание социолога о том, как легко стать бедным и как труден путь из бедности, с другой стороны, подтверждает развитие событий до и после кризиса.
Финансовое положение семей долгое время улучшалось, но уже через год оно вернулось на несколько лет назад. В частности, в прошлом году такая же доля чехов была вынуждена экономить на мясе или других более дорогих продуктах питания, как и в 2017 году. Последний раз чехи экономили на отоплении в 2013 году.
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