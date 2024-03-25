Изменение климата уже наносит масштабный экономический ущерб в Чешской Республике

Самым заметным и дорогостоящим проявлением изменения климата в Чехии стало массовое нашествие короедов, которое привело к исчезновению большей части еловых лесов в некоторых районах страны, например в южной Чехии или на Высочине. По словам биоклиматолога Мирослава Трнки из Института исследований глобальных изменений Академии наук, без экстремальной засухи и высоких температур такое распространение короедов было бы невозможным.





По мнению ученых, повышение температуры, а также более длительные и глубокие эпизоды засухи являются типичным проявлением антропогенного изменения климата. Европа — самый быстроразвивающийся континент, и средняя температура в Европе уже повысилась на 2,2°C по сравнению с периодом до начала индустриальной революции. При этом климатологи считают, что потепление будет продолжаться, поскольку углекислый газ, выбрасываемый цивилизацией, может оставаться в атмосфере десятилетиями, а природная среда (растительность, океаны, почва) не способна накапливать такие большие объемы.





Не существует точного подсчета ущерба, нанесенного короедом после 2015 года. В первую очередь пострадали владельцы лесов, которые во время стихийного бедствия продавали древесину значительно ниже себестоимости из-за избытка предложения на рынке, а также потеряли доход от продажи древесины на десятилетия вперед. В числе пострадавших часто оказываются муниципалитеты, на территории которых за несколько лет исчезли все пригодные для производства леса. Министерство сельского хозяйства выплатило 13 миллиардов крон до 2021 года на компенсацию ущерба, нанесенного лесопользователям, и еще 9 миллиардов крон на восстановление лесов и посадку более жизнестойких деревьев.





Чешское золото, находящееся под угрозой исчезновения





Среди прочих жертв происходящих климатических изменений репортеры обнаружили садоводов, которые выращивают в основном хмель и фруктовые деревья. Один из хмелеводов, Вацлав Бургер, отметил, что ландшафт традиционного чешского хмеля уже давно высыхает, что крайне негативно сказывается на урожайности. Засуха снижает не только урожайность, но и содержание горечи в пиве. Поэтому хмелеводы закрывают многие участки и переезжают в районы, где есть источник воды или по крайней мере более благоприятный микроклимат.





Однако строительство резервуара для хранения воды на одном участке обходится более чем в 10 миллионов крон, и такие расходы ставят под угрозу рентабельность выращивания. Поэтому правительство готовит крупный проект по доставке воды из реки Огрже в районы Лоунско и Раковница с помощью системы прудов. Стоимость проекта пока оценивается в 1,6 миллиарда крон.





Ущерб урожаю и имуществу





С 2010 года Министерство сельского хозяйства выплатило фермерам 5,3 миллиарда крон на возмещение ущерба, причиненного стихийными бедствиями. По данным метеорологов, повышение температуры воздуха увеличивает риск возникновения экстремальных погодных явлений, таких как проливные дожди, штормы, ветер, град или, наоборот, экстремальная засуха. Таким образом, в ближайшие десятилетия возрастет вероятность чрезвычайных издержек для общества.





Одним из учреждений, которое сейчас интенсивно занимается этим вопросом, является Чешская ассоциация страховых компаний. Основываясь на глобальных климатических моделях, страховые математики считают, что ущерб имуществу будет расти. Это связано не только с более сильными штормами, но и с ростом благосостояния и повышением стоимости недвижимости.





Суммы, которые страховым компаниям приходится выплачивать в случае действительно экстремальных природных явлений, огромны. Согласно отчету глобальной консалтинговой компании AON, специализирующейся на вопросах климата и стихийных бедствий, в прошлом году в четырех европейских странах произошли самые дорогостоящие стихийные бедствия за всю историю страны. Только ущерб от исторических наводнений в Словении был оценен местными властями в 250 миллиардов крон. По данным AON, в прошлом году от жары в Европе погибло более 15 000 человек, а ураган «Даниэль» унес жизни 4 700 человек в Греции, Болгарии, Ливии и Турции и нанес ущерб на 100 миллиардов крон.





По словам Яна Матоушека, исполнительного директора Чешской ассоциации страховых компаний, последствия изменения климата — это современная реальность, и необходимо принять меры, чтобы не допустить ухудшения климата и подготовить общество к экстремальным климатическим условиям. В качестве примера он приводит необходимость изменений в управлении ландшафтом, посадку устойчивых лесов и противоэрозионные меры в сельском хозяйстве, чтобы проливные дожди не несли разрушения с полей в деревни.





Горы без снега





Еще один сектор экономики, который журналисты назвали крайне уязвимым к изменению климата, — это горный бизнес. Отсутствие снега увеличивает расходы на содержание открытых склонов, повышает цены на подъемники и услуги, а также подвергает местные предприятия риску непостоянства погоды.





В индустрии горного туризма сегодня занято 25% местного населения. По мнению консультанта Ондржея Шпачека, горнолыжные курорты, расположенные в низинах, постепенно исчезнут из-за потепления. По его словам, большинству горных районов придется усилить свою привлекательность и расширить спектр услуг в летние месяцы, чтобы летний сезон постепенно заменил зимний по доходам и сохранил рабочие места. Климатологи из Академии наук утверждают, что в ближайшие десятилетия количество снежных дней будет сокращаться, а лыжный спорт переместится на самые большие высоты, что в долгосрочной перспективе означает Альпы. Высокие склоны в Чехии будут зависеть от искусственного снега.