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Обязательные работы в Чехии возвращаются. Единственный способ получить деньги от государства — это отработать 30 часов в месяц
10 апреля 2024
12:00
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Семьи длительно безработных будут иметь право на новое пособие только в том случае, если они будут работать на государство хотя бы 30 часов в месяц.
Предстоящий пересмотр пособия по безработице предусматривает, что после определенного периода получения помощи от государства получатель должен будет в обязательном порядке работать — не менее 30 часов в месяц на муниципалитет. Если получатель откажется от такой работы, он не получит денег.
Таким образом Министерство труда и социальных дел вносит изменения в так называемую общественную службу. В ней должны участвовать люди трудоспособного возраста, не имеющие работы, если только они не принадлежат к уязвимым группам, таким как пенсионеры-инвалиды.
Последний шанс сохранить трудовые привычки
Люди должны приступить к выполнению общественных работ через шесть месяцев после получения пособия. Они будут работать 30 часов в месяц на благо своего муниципалитета.
По словам представителей министерства, институт государственной службы должен стать крайней мерой для поддержания базовых трудовых навыков у людей, которые уже долгое время получают пособия.
«Это происходит в тот момент, когда для данного человека нет другого или лучшего решения, ведущего к трудоустройству», — говорит Люция Мала, эксперт министерства.
Одно пособие вместо четырех
Новое единое пособие, которое будет официально называться государственным пособием по социальной помощи, заменит собой пособие на ребенка, жилищное пособие, пособие на прожиточный минимум и жилищную доплату.
По оценкам Министерства труда и социальных дел, пособие затронет около 400 000 домохозяйств и в общей сложности около 850 000 человек.
Министерство предполагает постепенное внедрение начиная с 2025 года.
Первоначальная концепция государственной службы, предусматривавшая 20 часов работы в неделю, была отменена Конституционным судом в конце 2012 года. Среди прочего суд указал, что она противоречит запрету на принудительный труд.
Концепция государственной службы осталась в измененном виде в законе о материальной нужде. С ней могут столкнуться люди, претендующие на такие пособия, как чрезвычайная неотложная помощь, пособие по прожиточному минимуму или жилищная доплата. Однако действующий закон предусматривает только 20 часов работы в месяц.
Заместитель министра труда от Пиратской партии Зузана Фрейтас Лопесова подчеркивает, что не испытывает энтузиазма по поводу восстановления института государственной службы, но считает, что это последний шанс повлиять на претендентов на пособие.
«Институт государственной службы значительно изменен по сравнению с тем, как он работал раньше. Существенным изменением является ограничение по времени: теперь оно составляет всего 30 часов в месяц. Раньше это было эквивалентно примерно половине рабочего дня», — поясняет депутат.
По ее словам, нынешняя форма должна в конечном итоге дойти до Конституционного суда.
Она также отметила, что готовящийся закон о социальном предпринимательстве должен помочь людям, получающим пособие, участвовать в трудовой деятельности. Он должен вступить в силу одновременно с пересмотром пособий в 2025 году и призван создать поддерживаемые рабочие места.
Алена Зиглерова, сотрудник Агентства социальной интеграции и эксперт по системе пособий в Чехии, подчеркивает, что государственная служба не исчезла полностью после решения Конституционного суда: «Она прописана в законе, но никто не хочет ею пользоваться». Зиглерова отмечает, что государственная служба не оправдала себя.
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