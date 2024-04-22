Рождаемость в Чехии резко снижается, одна из причин — ухудшение условий жизни

«Число женщин репродуктивного возраста сокращается. Женщины из самого немногочисленного поколения 90-х годов вступают в возраст наивысшей рождаемости между 25 и 35 годами», — объяснила одну из причин демограф Иржина Коцоуркова, заведующая кафедрой демографии на факультете естественных наук Карлова университета.





Самое большое количество детей, родившихся за последние 30 лет, было зафиксировано в 2008 году — 119 585. В прошлом году их число составило всего 91 000, что является самым низким показателем с 2002 года.





В то же время растет число женщин, которые заводят первого ребенка после 35 или даже после 40 лет. Если в 2012 году их доля составляла 8,7% от общего числа рожениц, то 10 лет спустя — уже более 11%. Треть родов приходится на женщин в возрасте от 30 до 34 лет.





Все чаще женщины рожают только одного ребенка. С возрастом качество яйцеклеток снижается. У многих пар не остается другого выбора, и они обращаются к искусственному оплодотворению.





«После 40 лет фертильность женщины значительно снижается, причем скачкообразно», — предупреждает Мартин Зикан, заведующий клиникой гинекологии и акушерства в больнице Буловка. Идеальный возраст — от 18 до 30 лет. «Таким образом, возраст — это основной фактор, определяющий шансы на легкую и быструю беременность. Немаловажным фактором является также избыточный вес и ожирение, которые значительно снижают шансы забеременеть», — добавил он.





Рожая в более старшем возрасте, женщины подвергают себя риску высокого кровяного давления или гестационного диабета.





«Средний возраст женщин, обращающихся в наши клиники, продолжает расти. Большинство женщин приходят к нам в возрасте 36 лет. Мы можем помочь многим из них, но им не удается завести столько детей, сколько они хотели бы», — говорит Павел Отевржел, главный врач клиники Reprofit и ученый секретарь секции вспомогательной репродукции Чешского гинекологического и акушерского общества.





В 2021 году на одну женщину приходилось 1,83 ребенка, а в прошлом году эта цифра составляла около 1,5. В пересчете на душу населения родится примерно на 17 000 детей меньше.





Пятая часть пар в Чехии, желающих забеременеть, борется с бесплодием. Если женщина не может зачать ребенка в течение года, ей следует обратиться за профессиональной помощью.





Страх перед будущим





Люди в возрасте 20-30 лет больше думают о будущем. И неопределенность, и растущая стоимость жизни оказывают сильное влияние на откладывание беременности. Статистика рождаемости отражает финансовое положение молодых родителей и доступность жилья.





«С 2021 года оно значительно ухудшилось: рост цен на энергоносители, рост стоимости жилья, ухудшение доступности жилья, замедление роста зарплат, усиление экономической неопределенности. Этот негативный эффект пока сохраняется», — подчеркнула Коцоуркова.





По словам Отевржела, страхи перед войной или климатическим кризисом тоже играют свою роль. Естественно, женщины также откладывают беременность из-за учебы в университете или путешествий.





Исследования подтверждают, что чехи очень чутко реагируют на изменения условий. Но оживление может наступить уже в следующем году, если экономическая ситуация улучшится. Пары, которые не могут зачать ребенка, должны обращаться к врачу примерно через шесть месяцев бесплодных попыток, а не через годы.





С учетом перспективы выхода на пенсию стареющего населения низкая рождаемость — серьезная социальная и экономическая проблема.