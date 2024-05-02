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Bloomberg: Восточная Европа обгонит Южную по уровню жизни
9 мая 2024
08:00
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Через почти четыре десятилетия после распада Советского Союза уровень жизни в странах, вышедших из сферы его влияния, превысит уровень жизни в южном крыле Европейского союза, предупреждает Bloomberg.
Валовой внутренний продукт Словении на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, превзойдет уровень Италии к 2029 году, согласно последним прогнозам Международного валютного фонда. Литва по этому показателю будет на одном уровне с Италией, а Польша — относительно близко к ней.
Испанию обойдут по этому показателю даже на несколько лет раньше. Словения и Литва уже сейчас копируют уровень Испании, поляки немного отстают. Кривые роста Словении, Литвы и Польши имеют практически одинаковую восходящую форму, в то время как у Италии и Испании они более плоские.
Анализ Bloomberg включает только пять вышеупомянутых стран и не упоминает Чешскую Республику. Однако, согласно данным МВФ за этот год, по этому показателю ВВП Чехия очень сильно отстает от Литвы, а словенцы имеют небольшое преимущество.
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности выражается в международных долларах. Для Чехии этот показатель составляет 50 475, для Литвы — 50 600, а для Словении — 52 641. Для Италии он составляет 56 905, а для Испании — 52 012 долларов. Португалия и Греция уже отстают от Чехии по этому показателю, имея значения около 47 000 и 41 000 соответственно. Для сравнения, в соседней Германии этот показатель составляет 67 000.
Конечно, измерение уровня или качества жизни — это более сложная социально-экономическая дисциплина, но ВВП на душу населения — это ключевой сопоставимый показатель, который о чем-то говорит.
По данным Bloomberg, цифры подтверждают, что более молодые члены Европейского союза постепенно догоняют более богатый Запад. Этому способствуют доступ к общему рынку и иностранные инвестиции, но, с другой стороны, несколько более слабый экономический рост Италии также играет свою роль.
Богатство восточных стран имеет несколько последствий. Например, в некоторых случаях оно меняет и поворачивает вспять приток и отток рабочих в поисках более высокой зарплаты, заключает Bloomberg.
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