К западу от Праги. Заработная плата по-прежнему показывает две разные Европы

Чехия — восточноевропейская страна. По крайней мере об этом говорят данные о средней почасовой зарплате. В то время как средняя зарплата по ЕС составляет 24 евро в час (около 600 крон), средний чех зарабатывает 13,6 евро (около 340 крон) за 60 минут работы, согласно статистике Евростата. Из западных стран мы можем сравнить себя только с Португалией (13,7 евро) и Мальтой (14 евро).





Если же сравнивать страну с Восточной Европой, то у Чехии есть повод порадоваться: у нас самая высокая почасовая оплата труда на Востоке. В целом жители Люксембурга зарабатывают больше всех за то же время, в то время как в Болгарии час труда оценивается в 10 евро.





Но сравнивать зарплаты в абсолютном выражении не очень хорошо. На самом деле цены в разных странах Европы отличаются. Лучше всего ситуацию описывает так называемый паритет покупательной способности. Это показатель количества единиц, на которые можно купить одинаковое количество услуг и товаров на рынке.





Однако даже изменение показателя существенно не поможет: Чехия вновь становится мостом между более богатым Западом и более бедным Востоком.





Как менялись зарплаты в Чехии





Ситуация постепенно улучшается, и зарплаты в стране растут. Только за последние 20 лет минимальная зарплата выросла более чем в два с половиной раза. Выросла и так называемая гарантированная зарплата. «Гарантированная зарплата — это минимально возможная зарплата с учетом сложности, ответственности и напряженности выполняемой работы», — объясняет Томаш Павличек с портала Prace.cz. Чем сложнее и ответственнее работа, тем выше гарантированная заработная плата.





Профессии делятся на восемь групп, каждая из которых имеет свою гарантированную заработную плату. Самая низкая гарантированная зарплата для первой группы профессий равна минимальной зарплате. В частности, менее сложные и ответственные профессии, или первая и вторая группы, были отмечены ростом.





«Гарантированная заработная плата выросла и в третьей группе, куда входят каменщики, слесари, сантехники и отопительные работы, а также работа с наличными в кассовых аппаратах и профессиональное парикмахерское дело», — говорит Павличек. В этом случае размер вознаграждения увеличился с 19 700 до 21 300 крон.