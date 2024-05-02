ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
К западу от Праги. Заработная плата по-прежнему показывает две разные Европы
9 мая 2024
09:30
782
Старый континент по-прежнему разделен. На этот раз не железным занавесом, а занавесом зарплат. Чехия по-прежнему относится Востоку, хотя зарплаты в стране постепенно растут.
Чехия — восточноевропейская страна. По крайней мере об этом говорят данные о средней почасовой зарплате. В то время как средняя зарплата по ЕС составляет 24 евро в час (около 600 крон), средний чех зарабатывает 13,6 евро (около 340 крон) за 60 минут работы, согласно статистике Евростата. Из западных стран мы можем сравнить себя только с Португалией (13,7 евро) и Мальтой (14 евро).
Если же сравнивать страну с Восточной Европой, то у Чехии есть повод порадоваться: у нас самая высокая почасовая оплата труда на Востоке. В целом жители Люксембурга зарабатывают больше всех за то же время, в то время как в Болгарии час труда оценивается в 10 евро.
Но сравнивать зарплаты в абсолютном выражении не очень хорошо. На самом деле цены в разных странах Европы отличаются. Лучше всего ситуацию описывает так называемый паритет покупательной способности. Это показатель количества единиц, на которые можно купить одинаковое количество услуг и товаров на рынке.
Однако даже изменение показателя существенно не поможет: Чехия вновь становится мостом между более богатым Западом и более бедным Востоком.
Как менялись зарплаты в Чехии
Ситуация постепенно улучшается, и зарплаты в стране растут. Только за последние 20 лет минимальная зарплата выросла более чем в два с половиной раза. Выросла и так называемая гарантированная зарплата. «Гарантированная зарплата — это минимально возможная зарплата с учетом сложности, ответственности и напряженности выполняемой работы», — объясняет Томаш Павличек с портала Prace.cz. Чем сложнее и ответственнее работа, тем выше гарантированная заработная плата.
Профессии делятся на восемь групп, каждая из которых имеет свою гарантированную заработную плату. Самая низкая гарантированная зарплата для первой группы профессий равна минимальной зарплате. В частности, менее сложные и ответственные профессии, или первая и вторая группы, были отмечены ростом.
«Гарантированная заработная плата выросла и в третьей группе, куда входят каменщики, слесари, сантехники и отопительные работы, а также работа с наличными в кассовых аппаратах и профессиональное парикмахерское дело», — говорит Павличек. В этом случае размер вознаграждения увеличился с 19 700 до 21 300 крон.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
9 МАЯ 2024
478
Более 1 200 полицейских будут следить за каждым игровым днем чемпионата мира по хоккею (WCH). Во время игр поезда метро линии B будут ходить с более короткими интервалами.
08:00
9 МАЯ 2024
534
Через почти четыре десятилетия после распада Советского Союза уровень жизни в странах, вышедших из сферы его влияния, превысит уровень жизни в южном крыле Европейского союза, предупреждает Bloomberg.
15:00
7 МАЯ 2024
478
Академический сенат Факультета народного хозяйства ВШЭ (AS NF) Экономического университета в Праге (VŠE) сегодня вечером выберет нового декана. Вместо Мирослава Шевчика, уволенного ректором...
14:00
7 МАЯ 2024
735
Пражский аэропорт подписал контракт с ассоциацией проектировщиков, возглавляемой компанией Valbek, на выполнение проектных работ по расширению пропускной способности терминалов.
13:00
7 МАЯ 2024
2504
Среднедушевое потребление пива в Чехии в прошлом году достигло исторического минимума. По сравнению с 2022 годом оно упало со 136 до 128 литров в год. Это следует из данных Чешской ассоциации...
11:30
7 МАЯ 2024
1243
Молодые чехи в возрасте от 25 до 35 лет платят за аренду жилья из своей зарплаты больше, чем в большинстве других западноевропейских стран. На аренду квартиры площадью 60 квадратных метров они...
18:00
4 МАЯ 2024
2698
Чешский частный железнодорожный перевозчик RegioJet, который в этом году отменил прямые поезда дальнего следования в Хорватию и вместо этого регулярно отправляет поезда из Праги в украинский город...
16:00
4 МАЯ 2024
1430
Нынешняя форма получения аттестата бакалавра слишком ориентирована на заучивание информации наизусть. Об этом в интервью ČTK рассказала Никола Шрамкова, аналитик некоммерческой организации EDUin....
14:30
4 МАЯ 2024
1116
Все больше женщин в Чехии откладывают беременность или вообще не заводят детей. В прошлом году в Чехии родилось меньше всего детей за последние 22 года. Молодые пары откладывают создание семьи...
11:00
4 МАЯ 2024
858
29-й Пражский международный марафон пройдет в воскресенье, 5 мая, в центре столицы. В связи с этим грядут меры, касающиеся движения автомобилей и работы трамвайных и автобусных линий.
11:30
3 МАЯ 2024
771
Портал «Мои налоги» плохо работал вечером 2 мая из-за сильной перегрузки. Финансовое управление Чешской Республики предупредило об этом в сети X. Оно заверило, что если индивидуальные...
10:30
3 МАЯ 2024
842
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг приняло решение о снижении процентных ставок. Как и в феврале и марте, банкиры проголосовали за снижение ставки на полпроцента — до 5,25%....
08:00
3 МАЯ 2024
1052
Администрация Праги 1 вновь попытается ограничить въезд автомобилей в некоторые районы Старого города в ночные часы. На официальной доске объявлений города появился проект постановления о том, что...
14:00
2 МАЯ 2024
845
Капитальный ремонт Баррандовского моста должен быть завершен в этом году, зато работы будут вестись на Либеньском мосту. В этом году, по словам заместителя директора компании TSK Йозефа Рихтера, в...
08:00
2 МАЯ 2024
1177
В Чехии начинается реализация проекта строительства первой железнодорожной линии со скоростью движения поездов более 300 километров в час. Одна из запланированных линий VRT (высокоскоростной...