Чехия как музей высоких цен под открытым небом

В апреле по сравнению с тем же месяцем 2021 года электроэнергия подорожала на 82 процента, газ — на 107 процентов. Между тем, двукратное или почти двукратное повышение, которое будет продолжаться два года после вторжения России в Украину, уже является исключением в Европе.





Что касается электроэнергии, то только эстонцы разделяют судьбу чехов — жителей страны, чья система электроснабжения взаимосвязана с Россией и по этой причине также пережила настоящий коллапс в позапрошлом году. Кроме чехов, австрийцы и латыши по-прежнему платят за газ в два раза больше. Еще две страны, которые раньше слишком сильно зависели от поставок из России, а именно немцы и румыны, столкнулись с сопоставимым ростом.





В то же время апрельские данные Eurostat по ценам на электроэнергию показывают, что низкие цены или вина за рост цен на энергоносители может быть связана с выбранным методом государственного регулирования.





Некоторые страны, а именно Нидерланды, Дания, Бельгия и Греция, не регулируют рынок электроэнергии и признали, что высокие цены на мировых товарных рынках привели к удвоению цен на электроэнергию для населения уже в 2022 г. Однако уже в следующем году они начали резко снижаться.





Другие страны вообще не допустили роста цен благодаря успешному и дорогостоящему регулированию. Например, в Австрии, Болгарии, Словении, Испании и Португалии электричество для домохозяйств во время кризиса не подорожало более чем на 20 %, а в Германии и Польше — более чем на треть.





В других странах, таких как Ирландия и Италия, регулирующие органы разрешили удвоить цены в 2023 году, и только после этого цены начали снижаться. Чехи стали самым ярким примером того, как регулирование слишком высоких тарифов может служить объяснением для поставщиков, чтобы удерживать высокие цены для потребителей, хотя на мировых рынках они уже давно снизились.





Влияние регулирования на газовые рынки было несколько менее выраженным, но тоже значительным. В некоторых странах сейчас платят за газ всего на 20-30 процентов больше, чем в докризисный период. В эту категорию входят страны, которые меньше всего вмешивались в динамику цен (Дания, Болгария и Эстония). Несмотря на удвоение цен в 2022 и 2023 годах, потребительские цены еще не начали существенно снижаться в странах, где государственное регулирование также не дало ожидаемого эффекта, в том числе в Чехии. В Австрии повышение цен было призвано заставить владельцев газовых котлов перейти на тепловые насосы и пеллетные котлы.





Рынок топлива лучше всего перенес ценовой шок: сейчас в Европе топливо стоит на четверть-треть дороже, чем до кризиса. Исключением является Венгрия, где неудачная попытка сдержать цены привела к их удорожанию в два раза. Чехия находится на среднеевропейском уровне, поскольку стремительный рост цен в 2022 году также быстро сошел на нет.





Нетерпение потребителей по поводу того, когда же, наконец, подешевеют электричество и газ в стране, постепенно отражается на ценовой политике энергоснабжающих компаний. По сравнению с январем цены на электроэнергию для населения были снижены на пятьдесят центов за киловатт-час, но, по данным «Сезнам здрава», поставщики обычно обуславливают более выгодную цену заключением нового контракта с фиксацией цены как минимум на один год. Однако некоторые компании, в том числе ČEZ и E.On, обещают в ближайшем будущем снизить цены для клиентов с бессрочными контрактами.





Заявления поставщиков — одна из причин, по которой эксперты Patria Finance также ожидают «дальнейшего снижения цен на энергию» летом. В результате, по их мнению, базовая инфляция может вернуться к двум процентам с апрельских 2,9 процента.





С другой стороны, Ян Прохазка, член правления ЧНБ, признался на последнем заседании, что его весьма беспокоит «влияние волатильных цен на энергоносители на инфляцию».