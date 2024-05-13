Министр: каждая семья, подключенная к интернету, будет платить и за телевидение

Министерство культуры хочет с 2025 года увеличить плату за телевидение на 15 крон до 150 крон в месяц, а за радио — на десять крон до 55 крон. По словам министра культуры Мартина Баксы (ODS), это важный шаг для обеспечения финансовой стабильности местных общественных СМИ. Плата не менялась на телевидение ČT с 2008 года, а на радио ČRo — с 2005 года.



Предложение является частью пересмотренной версии долгожданных поправок для СМИ. «Изменения по сравнению с осенней версией заключаются в более низком повышении платы за телевидение, введении индексации платы, реагирующей на инфляцию, и корректировке выплат юридическим лицам», — добавил глава министерства культуры, добавив, что в последующие годы правительство может увеличить плату на 6% своим указом, если инфляция превысит шесть процентов с момента последнего изменения.



Планируется также расширить число плательщиков. Теперь платить придется всем, у кого есть смартфон, планшет или компьютер. Помимо всего прочего, в задачу CT и CRo входит информирование интернет-провайдеров о пользователях. Это подверглось критике со стороны Ассоциации операторов мобильных сетей (APMS), которая утверждает, что предложение вторгается в частную жизнь пользователей. По мнению представителей партии «Пиратов», еще одна проблема заключается в том, что за общественными СМИ не обязательно следят все пользователи интернета.