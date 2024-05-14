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Milostivé léto в Чехии уже не будет таким милостивым. Меньше людей будут иметь право на списание долгов по медстрахованию
22 мая 2024
13:00
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Во вторник депутаты чешского парламента разрешили некоторым должникам простить штрафы по медицинскому страхованию, возвращенные Сенатом. Но это коснется меньшего числа людей, чем предполагала верхняя палата. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) оплачивает профилактическое медицинское обслуживание за счет процентных средств. Эта норма еще не утверждена президентом Петром Павлом.
Согласно одобренному закону, люди, не уплатившие должным образом взносы на государственное медицинское страхование, имеют шанс избавиться от штрафов и расходов на принудительное взыскание, если они подадут заявление о выплате всей задолженности по взносам в установленный срок. Однако предложение, уже одобренное парламентариями, предусматривает исключительные льготы только в тех случаях, когда страховые взносы и пени взыскиваются страховой компанией в порядке налогового исполнения, а не через судебных приставов в обычном порядке.
Сенаторы говорят, что такой вариант коснется лишь сотен людей. Поэтому верхняя палата предложила расширить сферу применения. Шанс получили бы все, с кого медицинские страховщики не взыскивают долги в судебном порядке.
В итоге депутаты не согласились с сенаторами, хотя те утверждали, что их предложение с большей вероятностью принесет деньги страховщикам. А чем больше должников смогут оплатить свои долги, тем лучше для государства.
«Это выгода, а не потеря. Я не понимаю, почему они считают, что страховая компания потеряет деньги. Если им не позволят, они ничего не заплатят», — прокомментировала результаты парламентского голосования сенатор Хана Кордова Марванова, которая добилась принятия изменений в Сенате.
Milostivé léto — это разовые акции, призванные помочь самым бедным из попавших в долговую яму. Ведь нередко проценты превышают сумму долга, делая его неподъемным.
Нынешнее Milostivé léto особенно актуально для VZP. Оно дает возможность людям, получившим предписание о взыскании долга до конца 2023 года, выйти из долговой ямы, чтобы не спекулировать на неуплате процентов. Это должно произойти в период с 1 июля по 1 ноября этого года.
Закон не так милостив, как кажется
В предложении депутата, которое в итоге прошло в Палате представителей, речь идет только о тех должниках, чей основной долг и пени находятся в стадии взыскания. Но практика взыскания долгов у Všeobecná zdravotní pojišťovna иная, и из-за этой детали закон на бумаге выглядит оптимистичнее, чем на самом деле.
Действительно, Všeobecná zdravotní pojišťovna использует различные способы, чтобы получить невыплаченные деньги. И вероятность того, что и первоначальный долг, и пени находятся в стадии взыскания, довольно редка.
«Депутатский вариант предложения, таким образом, дает надежду, но это касается лишь десятков случаев. Сотни тысяч людей должны Všeobecná zdravotní pojišťovná», — сказал эксперт по вопросам задолженности Даниэль Гуле.
Он также указывает на парадокс, что из-за программ крупнейшего медицинского страховщика, который также контролируется государством, в долгах намеренно оказывается больше людей, чем нужно.
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