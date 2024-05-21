ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Индекс процветания Чехии в 2023 году
31 мая 2024
10:00
258
Чехия опустилась с 13-го на 15-е место в ЕС во втором ежегодном Индексе процветания и финансового здоровья. Лучше всего дела обстоят в сфере здравоохранения и обороны, а больше всего страна отстает в сфере жилья и окружающей среды. В рейтинге стран ЕС лидируют скандинавские страны, на первом месте Швеция, а на втором — Балканы, особенно Румыния и Греция.
По сравнению с прошлым годом экономические показатели Чехии ухудшились больше всего, она опустилась с девятого на 12-е место из-за высокой инфляции и низкой добавленной стоимости. Именно поэтому о новом выпуске проекта было объявлено на конференции ReVision of the Czech Republic, организованной Второй ассоциацией экономических преобразований, члены которой стремятся укрепить чешскую экономику и поднять ее до уровня самых передовых стран мира.
В первый год проведения Индекса процветания и финансового здоровья Чехия заняла 13-е место в среднем по ЕС. Анализ данных показал не только сильные стороны чешской среды, такие как здоровье и безопасность и солидарность в обществе, но и резервы, с которыми Чехии приходится иметь дело. Несмотря на то, что по ряду показателей наблюдается положительный сдвиг и улучшение по сравнению с прошлым годом, в общем рейтинге страна опустилась на два места. Падение ниже среднего показателя по ЕС обусловлено главным образом снижением показателей в экономике, образовании и научных исследованиях.
Именно в области науки, по мнению Александры Кала, большую помощь могло бы оказать устранение препятствий для связи исследовательских центров с бизнесом со стороны государства. «Мы можем сделать не только отличную науку, но и бюрократию. Она отпугивает предпринимателей и не способствует реальному сотрудничеству между наукой и бизнесом. Но без них чешская наука не будет создавать продукты и услуги с более высокой добавленной стоимостью», — объясняет владелец компании Profimed и посол Ассоциации второй экономической трансформации.
В европейском сравнении все три скандинавские страны находятся на пьедестале почета, во главе со Швецией, которая отстояла свое первое место в прошлогоднем Индексе процветания и финансового здоровья. В нижней части рейтинга находятся страны юго-восточной части ЕС — Болгария, Румыния и, уже второй год подряд, Греция. В прошлом году Чехия была второй по процветанию страной бывшего Восточного блока после Эстонии, а в этом году Словения обогнала Чехию по уровню благосостояния.
Среди соседних стран Польша и Словакия живут значительно хуже Чехии, однако Австрия и Германия входят в десятку лучших стран по сравнению с Чехией. «Словакия занимает последнее место по ряду показателей и общих столпов, включенных в Индекс процветания. В экономической сфере наших соседей тянет вниз низкая добавленная стоимость в общем объеме производства и низкая добавленная стоимость в экспорте», — объясняет Тереза Хртусова, аналитик компании Česká spořitelna, добавляя: «Словакия, как и Чехия, является страной, которая концентрируется на автомобильной промышленности, роль которой также в значительной степени заключается в субподряде. В расчете на душу населения Словакия является крупнейшим производителем легковых автомобилей в мире». Хотя доступность жилья несколько выше, чем в Чехии, Словакия, как и Чехия, сталкивается с проблемой длительности строительных процедур и, соответственно, недостаточного количества квартир и домов на душу населения. Что касается ВВП на душу населения, то следует добавить, что на момент вступления в ЕС Словакия находилась на значительно более низком уровне. Чехия вступила в ЕС с показателем 80%, в то время как Словакия — менее 60%. Сегодня Словакия находится на уровне 73%, а Чехия — на уровне 90% от среднего показателя по ЕС«.
Наибольшее падение по сравнению с прошлым годом было зафиксировано в секторе экономики Чехии. «В основном нас подкосила инфляция, по которой Чехия опустилась с восьмого места, превышающего средний показатель, на 23-е место в годовом исчислении. Наш уровень инфляции, составляющий почти 15%, превзошли только четыре страны ЕС, и хотя во второй половине года инфляция в Европе смогла замедлиться и вернуться к исходному уровню, Чехия сделала это недостаточно быстро». Данные Евростата, подводящие итоги прошлого года, уже показывают инфляцию в Чехии на уровне 12%, что является вторым показателем после Венгрии«, — поясняет Томаш Одстрчил, аналитик Europe in Data. Однако он добавляет, что в начале этого года инфляция стабилизировалась на уровне 2%, что в точности соответствует целевому показателю инфляции, установленному ЧНБ.
Однако даже такая высокая инфляция не является самой серьезной проблемой для чешской экономики. Речь идет о низкой добавленной стоимости, с которой Чехия сталкивается уже долгое время, как в отношении общего объема производства, так и в отношении добавленной стоимости экспорта. «Добавленная стоимость создается в основном на стороне исследований и разработки продукта, а также на стороне маркетинга и продаж. К сожалению, мы все еще полагаемся на субподрядную экономику, основанную в основном на производстве. Мы должны перейти к производству собственных продуктов и услуг. Это нелегкий путь, но он единственно возможный, и мы пытаемся определить и поддержать этот путь», — объясняет Мартин Вихтерле, владелец компании Wikov Industry.
К положительным сторонам чешской экономики можно отнести ее диверсификацию, за которой скрывается 3-я по сложности экономика и 6-й по величине государственный долг. Однако есть и существенное «но». Если в 2022 году это было 4-е место по уровню долга, в прошлом году — 6-е, а по последним данным в этом году Чехия занимает 8-е место. Таким образом, за три года долг постепенно вырос с 37,7% до 44,2%, что указывает на опасную тенденцию.
Однако, по мнению аналитика из Česká spořitelna, сомнительно, что нужно пытаться сдерживать рост задолженности. «Очевидно, что долг, вызванный „нерациональными“ расходами и неэффективным использованием средств, — это плохо. Напротив, рост долга, который обеспечен средствами, вложенными в будущее Чехии, — это возможность, которой мы должны воспользоваться. Разрыв между Прагой и другими регионами Чехии не был бы таким глубоким, если бы существовала функциональная транспортная инфраструктура. Состояние D1, железной дороги и время в пути между Прагой, Брно и Остравой — это не функциональная инфраструктура», — отмечает Хртусова.
Однако если сосредоточиться на тех столпах и показателях, в которых Чехия демонстрирует хорошие результаты, то наилучший результат будет достигнут в области здравоохранения и безопасности. В прошлом году Чехия уже занимала здесь третье место, а согласно последним данным, мы поднялись до серебряного. Этим страна обязана, прежде всего, отличной доступности медицинского обслуживания, которое по финансовым причинам или в силу возможностей недоступно лишь 0,2% населения Чехии.
Чехия также добилась хороших результатов в области кибербезопасности и относительно низкой младенческой смертности. Однако и в этой сфере есть свои проблемы: высокая доля населения, страдающего ожирением, низкие расходы на оборону или 62 года, в течение которых чехи доживают до здорового возраста. Катержина Хеллебрандова, директор Министерства здравоохранения, отмечает, что «чехи неоправданно большую часть своей жизни проводят больными. В среднем они живут в здравии 62 года, в то время как лидеры ЕС — шведы — живут 72 года. Разница в 10 лет вызывает тревогу. Мы знаем, что наше собственное здоровье на 35% определяется нашим индивидуальным поведением. Поэтому чешской нации необходимо взять на себя ответственность за собственное здоровье, а государству — максимально помочь ей в этом, например, путем более систематической межведомственной поддержки профилактики, включая санитарную грамотность, путем обложения налогом вредной еды и напитков и т.д. Здоровое население также экономически выгодно государству».
Хеллебрандова также добавляет, что проблема чехов заключается в основном в неправильном питании в сочетании с недостатком физических упражнений. «Мы занимаем первое место по потреблению алкоголя, а также подслащенных напитков, по-прежнему много курим, едим мало овощей и фруктов и являемся одной из самых тучных наций в Европе. Мы уже знаем, что к 2030 году по меньшей мере 20% взрослого населения будут страдать ожирением, а это 2,651 миллиона человек в стране, подверженных высокому риску развития диабета и других заболеваний. Система здравоохранения не располагает ни персоналом, ни экономическими возможностями, чтобы справиться с этим. Необходимо, чтобы каждый из нас, включая политиков и законодателей, осознал это и чтобы чешская нация начала выздоравливать».
В стране наблюдается положительный сдвиг на два места в области цифровизации и инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом число домохозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло до 91,5%. Однако высокоскоростное покрытие остается проблемой, на которую теперь обращают внимание и чешские операторы: «Нашим приоритетом в области интернет-покрытия является, прежде всего, строительство волоконно-оптической сети, которая имеет ключевое значение для развития и оцифровки Чехии. Однако мы часто сталкиваемся со сложными законодательными процессами или препятствиями со стороны муниципалитетов, и это значительно задерживает строительство», — объясняет Мартин Оргоник, директор по внешним связям и устойчивому развитию T-Mobile. «Наличие оптоволоконной инфраструктуры, особенно в регионах, отвечает общественным интересам, но, к сожалению, местные власти часто не уважают это и ставят необоснованные препятствия на нашем пути. Несмотря на их подход, нам удается инвестировать в долгосрочную перспективу как в строительство оптической сети, так и в расширение зоны покрытия 5G, — заключает Оргоник.
Также наблюдается сдвиг в оцифровке показателей государственного управления. В настоящее время уже реализованы или постепенно реализуются проекты, поддерживаемые Национальным планом восстановления, и, помимо расширения инфраструктуры возобновляемых источников энергии, заметна поддержка доступности связи и связанной с ней цифровизации и автоматизаци».
В долгосрочной перспективе у Чехии самые плохие результаты по показателям, которые говорят о том, как живут чехи. По жилищным и экологическим условиям Чехия занимает 22-е место в сравнении с ЕС. С точки зрения экологии, стране вредят выбросы тепла, загрязнение воздуха в городах и недостаточное использование возобновляемых источников энергии, а в жилищной сфере люди страдают от раздробленности местных органов власти, длительности строительных процедур и худшей доступности жилья. В среднем чехи копят на собственное жилье в течение 15 лет, а более 6% чехов перерасходуют средства на жилье, что ставит страну на 15-е место по этому показателю.
Однако даже в этих областях есть примеры того, что в Чехии работает хорошо. В случае с жильем это касается качества зданий — в стране пятая по величине доля домохозяйств с протечками и только 0,1% домохозяйств не оборудованы санитарными удобствами. В то же время за съемное жилье приходится платить больше, чем в 24 других странах ЕС. Что касается экологии, то относительно низкий уровень выбросов от транспорта, высокие инвестиции в экологию и низкое потребление воды играют нам на руку.
«Мы видим ряд положительных тенденций в области экологии, включая рост переработки и повторного использования материалов, увеличение использования возобновляемых источников энергии, особенно солнечной, и прогресс в области агровольтаики. Общее изменение восприятия этой темы также позитивно: люди и компании заботятся об окружающей среде и уделяют ей больше внимания. Но нам предстоит еще много работы. Чехии придется приспосабливаться к повышению температуры и учащению экстремальных погодных условий вследствие изменения климата, а также работать над декарбонизацией — большой вызов для Чехии как самой промышленно развитой страны ЕС», — заключает Катержина Новотна, главный редактор CSRD.cz.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
30 МАЯ 2024
443
В ЦЕЛОМ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНИКОВ В ЧЕХИИ СНИЖАЕТСЯ, НО ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ОПЛАТОЙ АРЕНДЫ
Бюро гражданских консультаций сталкиваются с большим наплывом людей, которые не в состоянии оплатить аренду, коммунальные услуги и сервис. Особенно это касается крупных городов, таких как Прага или...
08:00
30 МАЯ 2024
842
ИССЛЕДОВАНИЕ: ЗАРАБОТОК ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА В ЧЕХИИ НА 17 600 КРОН ВЫШЕ, ЧЕМ У ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Среднемесячный брутто-заработок выпускника вуза с магистерской степенью и дипломом инженера на 17 600 крон выше, чем у выпускника средней школы с аттестатом зрелости. Если работник получил высшее...
13:00
29 МАЯ 2024
1015
Британская почта переходит в руки чешского миллиардера Даниэля Кржетинского. Сегодня утром он сделал обязывающее предложение о покупке акций IDS — компании, владеющей почтой. Руководство IDS...
10:30
29 МАЯ 2024
2082
Бутылка вина до скидки стоила не 209 крон, как утверждал магазин, а всего 99 крон. Сотни подобных фальшивых скидок были выявлены проверками Чешской торговой инспекции в торговых сетях. В первом...
09:40
27 МАЯ 2024
1087
ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА ЧЕК ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. ДОСТАТОЧНО ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ СВИДЕТЕЛЯ
При возврате товара в магазин в Чехии по закону не обязательно предъявлять чек или товар в оригинальной упаковке. Покупатель может доказать факт покупки различными способами, включая выписку из...
14:30
26 МАЯ 2024
1395
Почти 40% людей тратят на дорогу не более 1 000 крон в месяц. Менее чем у четверти ежемесячные транспортные расходы отнимают до 2 000 крон из месячного бюджета. Для 16% затраты составляют от 2 000...
12:30
25 МАЯ 2024
2690
Украинцы, проживающие в Чехии, оказались в непростой ситуации из-за решения родного государства. Если им от 18 до 60 лет, теперь они должны предоставить свои данные украинскому военкомату, чтобы...
12:00
23 МАЯ 2024
1415
По просьбе граждан Украины заграничные филиалы государственного предприятия «Документ» возобновили прием заявлений на получение документов в порядке живой очереди с 22 мая 2024 года.
10:30
23 МАЯ 2024
1337
Умение водить автомобиль в современном мире — это не просто полезный, но и крайне практичный навык, особенно для тех, кто живет в быстром ритме.
19:30
22 МАЯ 2024
794
С четверга работодатели могут начать подавать заявки на получение взносов из Национального плана восстановления (NRP) на обучение сотрудников цифровым навыкам. На обучение сотрудника они могут...
13:00
22 МАЯ 2024
1741
MILOSTIVÉ LÉTO В ЧЕХИИ УЖЕ НЕ БУДЕТ ТАКИМ МИЛОСТИВЫМ. МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА СПИСАНИЕ ДОЛГОВ ПО МЕДСТРАХОВАНИЮ
Во вторник депутаты чешского парламента разрешили некоторым должникам простить штрафы по медицинскому страхованию, возвращенные Сенатом. Но это коснется меньшего числа людей, чем предполагала...
11:55
22 МАЯ 2024
1818
Белого медведя перевезли в Алматы по рекомендации координатора Пражского зоопарка. Условия в зоопарке в Алматы сейчас лучше, чем в Праге, и Том должен был получить шанс на размножение, пишет...
09:30
22 МАЯ 2024
2064
ЧЕХИЯ УЖЕ СТАНОВИТСЯ БОГАЧЕ БЛАГОДАРЯ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ. ЗА ТРИ МЕСЯЦА ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИЛО 3 МИЛЛИАРДА КРОН
Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составила сумма...
21:00
21 МАЯ 2024
1907
Гостем программы Ptám se já стал министр культуры Мартин Бакса (ODS). Министерство культуры уже однозначно определилось с тем, как увеличить плату за общественное телевидение и радио. Взносы должны...
11:30
21 МАЯ 2024
2049
У них нет стандартного трудового договора, но они работают только на одного начальника, как будто они его сотрудники. И делают они это по лицензии на предпринимательство в рамках так называемой...