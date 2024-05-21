Индекс процветания Чехии в 2023 году

По сравнению с прошлым годом экономические показатели Чехии ухудшились больше всего, она опустилась с девятого на 12-е место из-за высокой инфляции и низкой добавленной стоимости. Именно поэтому о новом выпуске проекта было объявлено на конференции ReVision of the Czech Republic, организованной Второй ассоциацией экономических преобразований, члены которой стремятся укрепить чешскую экономику и поднять ее до уровня самых передовых стран мира.





В первый год проведения Индекса процветания и финансового здоровья Чехия заняла 13-е место в среднем по ЕС. Анализ данных показал не только сильные стороны чешской среды, такие как здоровье и безопасность и солидарность в обществе, но и резервы, с которыми Чехии приходится иметь дело. Несмотря на то, что по ряду показателей наблюдается положительный сдвиг и улучшение по сравнению с прошлым годом, в общем рейтинге страна опустилась на два места. Падение ниже среднего показателя по ЕС обусловлено главным образом снижением показателей в экономике, образовании и научных исследованиях.









Именно в области науки, по мнению Александры Кала, большую помощь могло бы оказать устранение препятствий для связи исследовательских центров с бизнесом со стороны государства. «Мы можем сделать не только отличную науку, но и бюрократию. Она отпугивает предпринимателей и не способствует реальному сотрудничеству между наукой и бизнесом. Но без них чешская наука не будет создавать продукты и услуги с более высокой добавленной стоимостью», — объясняет владелец компании Profimed и посол Ассоциации второй экономической трансформации.

В европейском сравнении все три скандинавские страны находятся на пьедестале почета, во главе со Швецией, которая отстояла свое первое место в прошлогоднем Индексе процветания и финансового здоровья. В нижней части рейтинга находятся страны юго-восточной части ЕС — Болгария, Румыния и, уже второй год подряд, Греция. В прошлом году Чехия была второй по процветанию страной бывшего Восточного блока после Эстонии, а в этом году Словения обогнала Чехию по уровню благосостояния.





Среди соседних стран Польша и Словакия живут значительно хуже Чехии, однако Австрия и Германия входят в десятку лучших стран по сравнению с Чехией. «Словакия занимает последнее место по ряду показателей и общих столпов, включенных в Индекс процветания. В экономической сфере наших соседей тянет вниз низкая добавленная стоимость в общем объеме производства и низкая добавленная стоимость в экспорте», — объясняет Тереза Хртусова, аналитик компании Česká spořitelna, добавляя: «Словакия, как и Чехия, является страной, которая концентрируется на автомобильной промышленности, роль которой также в значительной степени заключается в субподряде. В расчете на душу населения Словакия является крупнейшим производителем легковых автомобилей в мире». Хотя доступность жилья несколько выше, чем в Чехии, Словакия, как и Чехия, сталкивается с проблемой длительности строительных процедур и, соответственно, недостаточного количества квартир и домов на душу населения. Что касается ВВП на душу населения, то следует добавить, что на момент вступления в ЕС Словакия находилась на значительно более низком уровне. Чехия вступила в ЕС с показателем 80%, в то время как Словакия — менее 60%. Сегодня Словакия находится на уровне 73%, а Чехия — на уровне 90% от среднего показателя по ЕС«.





Наибольшее падение по сравнению с прошлым годом было зафиксировано в секторе экономики Чехии. «В основном нас подкосила инфляция, по которой Чехия опустилась с восьмого места, превышающего средний показатель, на 23-е место в годовом исчислении. Наш уровень инфляции, составляющий почти 15%, превзошли только четыре страны ЕС, и хотя во второй половине года инфляция в Европе смогла замедлиться и вернуться к исходному уровню, Чехия сделала это недостаточно быстро». Данные Евростата, подводящие итоги прошлого года, уже показывают инфляцию в Чехии на уровне 12%, что является вторым показателем после Венгрии«, — поясняет Томаш Одстрчил, аналитик Europe in Data. Однако он добавляет, что в начале этого года инфляция стабилизировалась на уровне 2%, что в точности соответствует целевому показателю инфляции, установленному ЧНБ.





Однако даже такая высокая инфляция не является самой серьезной проблемой для чешской экономики. Речь идет о низкой добавленной стоимости, с которой Чехия сталкивается уже долгое время, как в отношении общего объема производства, так и в отношении добавленной стоимости экспорта. «Добавленная стоимость создается в основном на стороне исследований и разработки продукта, а также на стороне маркетинга и продаж. К сожалению, мы все еще полагаемся на субподрядную экономику, основанную в основном на производстве. Мы должны перейти к производству собственных продуктов и услуг. Это нелегкий путь, но он единственно возможный, и мы пытаемся определить и поддержать этот путь», — объясняет Мартин Вихтерле, владелец компании Wikov Industry.





К положительным сторонам чешской экономики можно отнести ее диверсификацию, за которой скрывается 3-я по сложности экономика и 6-й по величине государственный долг. Однако есть и существенное «но». Если в 2022 году это было 4-е место по уровню долга, в прошлом году — 6-е, а по последним данным в этом году Чехия занимает 8-е место. Таким образом, за три года долг постепенно вырос с 37,7% до 44,2%, что указывает на опасную тенденцию.





Однако, по мнению аналитика из Česká spořitelna, сомнительно, что нужно пытаться сдерживать рост задолженности. «Очевидно, что долг, вызванный „нерациональными“ расходами и неэффективным использованием средств, — это плохо. Напротив, рост долга, который обеспечен средствами, вложенными в будущее Чехии, — это возможность, которой мы должны воспользоваться. Разрыв между Прагой и другими регионами Чехии не был бы таким глубоким, если бы существовала функциональная транспортная инфраструктура. Состояние D1, железной дороги и время в пути между Прагой, Брно и Остравой — это не функциональная инфраструктура», — отмечает Хртусова.





Однако если сосредоточиться на тех столпах и показателях, в которых Чехия демонстрирует хорошие результаты, то наилучший результат будет достигнут в области здравоохранения и безопасности. В прошлом году Чехия уже занимала здесь третье место, а согласно последним данным, мы поднялись до серебряного. Этим страна обязана, прежде всего, отличной доступности медицинского обслуживания, которое по финансовым причинам или в силу возможностей недоступно лишь 0,2% населения Чехии.





Чехия также добилась хороших результатов в области кибербезопасности и относительно низкой младенческой смертности. Однако и в этой сфере есть свои проблемы: высокая доля населения, страдающего ожирением, низкие расходы на оборону или 62 года, в течение которых чехи доживают до здорового возраста. Катержина Хеллебрандова, директор Министерства здравоохранения, отмечает, что «чехи неоправданно большую часть своей жизни проводят больными. В среднем они живут в здравии 62 года, в то время как лидеры ЕС — шведы — живут 72 года. Разница в 10 лет вызывает тревогу. Мы знаем, что наше собственное здоровье на 35% определяется нашим индивидуальным поведением. Поэтому чешской нации необходимо взять на себя ответственность за собственное здоровье, а государству — максимально помочь ей в этом, например, путем более систематической межведомственной поддержки профилактики, включая санитарную грамотность, путем обложения налогом вредной еды и напитков и т.д. Здоровое население также экономически выгодно государству».





Хеллебрандова также добавляет, что проблема чехов заключается в основном в неправильном питании в сочетании с недостатком физических упражнений. «Мы занимаем первое место по потреблению алкоголя, а также подслащенных напитков, по-прежнему много курим, едим мало овощей и фруктов и являемся одной из самых тучных наций в Европе. Мы уже знаем, что к 2030 году по меньшей мере 20% взрослого населения будут страдать ожирением, а это 2,651 миллиона человек в стране, подверженных высокому риску развития диабета и других заболеваний. Система здравоохранения не располагает ни персоналом, ни экономическими возможностями, чтобы справиться с этим. Необходимо, чтобы каждый из нас, включая политиков и законодателей, осознал это и чтобы чешская нация начала выздоравливать».





В стране наблюдается положительный сдвиг на два места в области цифровизации и инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом число домохозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло до 91,5%. Однако высокоскоростное покрытие остается проблемой, на которую теперь обращают внимание и чешские операторы: «Нашим приоритетом в области интернет-покрытия является, прежде всего, строительство волоконно-оптической сети, которая имеет ключевое значение для развития и оцифровки Чехии. Однако мы часто сталкиваемся со сложными законодательными процессами или препятствиями со стороны муниципалитетов, и это значительно задерживает строительство», — объясняет Мартин Оргоник, директор по внешним связям и устойчивому развитию T-Mobile. «Наличие оптоволоконной инфраструктуры, особенно в регионах, отвечает общественным интересам, но, к сожалению, местные власти часто не уважают это и ставят необоснованные препятствия на нашем пути. Несмотря на их подход, нам удается инвестировать в долгосрочную перспективу как в строительство оптической сети, так и в расширение зоны покрытия 5G, — заключает Оргоник.





Также наблюдается сдвиг в оцифровке показателей государственного управления. В настоящее время уже реализованы или постепенно реализуются проекты, поддерживаемые Национальным планом восстановления, и, помимо расширения инфраструктуры возобновляемых источников энергии, заметна поддержка доступности связи и связанной с ней цифровизации и автоматизаци».





В долгосрочной перспективе у Чехии самые плохие результаты по показателям, которые говорят о том, как живут чехи. По жилищным и экологическим условиям Чехия занимает 22-е место в сравнении с ЕС. С точки зрения экологии, стране вредят выбросы тепла, загрязнение воздуха в городах и недостаточное использование возобновляемых источников энергии, а в жилищной сфере люди страдают от раздробленности местных органов власти, длительности строительных процедур и худшей доступности жилья. В среднем чехи копят на собственное жилье в течение 15 лет, а более 6% чехов перерасходуют средства на жилье, что ставит страну на 15-е место по этому показателю.





Однако даже в этих областях есть примеры того, что в Чехии работает хорошо. В случае с жильем это касается качества зданий — в стране пятая по величине доля домохозяйств с протечками и только 0,1% домохозяйств не оборудованы санитарными удобствами. В то же время за съемное жилье приходится платить больше, чем в 24 других странах ЕС. Что касается экологии, то относительно низкий уровень выбросов от транспорта, высокие инвестиции в экологию и низкое потребление воды играют нам на руку.









«Мы видим ряд положительных тенденций в области экологии, включая рост переработки и повторного использования материалов, увеличение использования возобновляемых источников энергии, особенно солнечной, и прогресс в области агровольтаики. Общее изменение восприятия этой темы также позитивно: люди и компании заботятся об окружающей среде и уделяют ей больше внимания. Но нам предстоит еще много работы. Чехии придется приспосабливаться к повышению температуры и учащению экстремальных погодных условий вследствие изменения климата, а также работать над декарбонизацией — большой вызов для Чехии как самой промышленно развитой страны ЕС», — заключает Катержина Новотна, главный редактор CSRD.cz.





