В Млада-Болеславе пройдет мотопробег по склону Chibuk Hillbusters

Мероприятие пройдет, как и каждый год, на территории стрелкового клуба ŠKODA в Млада-Болеславе (Čejetičky), где в течение дня вас ожидает сопутствующая программа для детей и взрослых. Здесь же будет организовано богатое угощение для зрителей.





Во время сопроводительной программы вас ожидает мегашоу в исполнении одного из лучших фристайл-мотокроссменов в мире Петра «Pilník» Пилата, который приедет на мероприятие со своим FMX-шоу!





Часть прибыли от мероприятия будет передана на лечение трехлетнего Бертика, который мужественно борется с врожденным дефектом — локализованной атрофией спинного мозга в грудных позвонках нетипичной формы (дефект позвонков и спинномозгового канала).





Сразу после объявления гонки начнется традиционная afterparty с участием музыкальных групп:

𝗭̌𝗔́𝗗𝗡𝗘𝗝 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗦! / ска-панк : https://www.facebook.com/zadnejstres

𝗩𝗘𝗦𝗘𝗟𝗜́ 𝗞𝗢𝗡𝗜́𝗖𝗜 / панк

𝐁𝐈𝐊𝐈𝐍𝐈 / рок-н-ролл / панк : https://www.facebook.com/bikini.music





Стоимость билета для гостей — 250 крон

Стоимость участия в мотопробеге — 700 крон





До мероприятия осталось 4 дня!





Адрес проведения 𝑪𝙃𝑰𝘽𝑼𝙆 𝙃𝑰𝙇𝑳𝘽𝑼𝙎𝑻𝙀𝑹𝙎 𝙫𝒐𝙡.7 — Vinecká 326, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav





