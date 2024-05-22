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В Млада-Болеславе пройдет мотопробег по склону Chibuk Hillbusters
3 июня 2024
11:30
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Мотопробег по крутому склону Chibuk Hillbusters vol. 7прямо в Млада-Болеславе! Гонка будет проводиться в категориях OPEN, WOMEN, CHILDREN.
Мероприятие пройдет, как и каждый год, на территории стрелкового клуба ŠKODA в Млада-Болеславе (Čejetičky), где в течение дня вас ожидает сопутствующая программа для детей и взрослых. Здесь же будет организовано богатое угощение для зрителей.
Во время сопроводительной программы вас ожидает мегашоу в исполнении одного из лучших фристайл-мотокроссменов в мире Петра «Pilník» Пилата, который приедет на мероприятие со своим FMX-шоу!
Часть прибыли от мероприятия будет передана на лечение трехлетнего Бертика, который мужественно борется с врожденным дефектом — локализованной атрофией спинного мозга в грудных позвонках нетипичной формы (дефект позвонков и спинномозгового канала).
Сразу после объявления гонки начнется традиционная afterparty с участием музыкальных групп:
- 𝗭̌𝗔́𝗗𝗡𝗘𝗝 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗦! / ска-панк : https://www.facebook.com/zadnejstres
- 𝗩𝗘𝗦𝗘𝗟𝗜́ 𝗞𝗢𝗡𝗜́𝗖𝗜 / панк
- 𝐁𝐈𝐊𝐈𝐍𝐈 / рок-н-ролл / панк : https://www.facebook.com/bikini.music
- Стоимость билета для гостей — 250 крон
- Стоимость участия в мотопробеге — 700 крон
До мероприятия осталось 4 дня!
Адрес проведения 𝑪𝙃𝑰𝘽𝑼𝙆 𝙃𝑰𝙇𝑳𝘽𝑼𝙎𝑻𝙀𝑹𝙎 𝙫𝒐𝙡.7 — Vinecká 326, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav
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