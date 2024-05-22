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Уровень безработицы в Чехии по сравнению с другими странами ЕС
3 июня 2024
19:30
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В апреле уровень безработицы в Евросоюзе остался на уровне 6%.
Самым низким он оказался в Чехии, где снизился до 2,7% с 2,9 % в марте, о чем говорится в отчете Евростата. Он использует другую методологию, чем Чешское бюро труда, которое заявило, что в апреле безработица в Чехии была выше.
Второй самый низкий уровень безработицы в ЕС в апреле показала Польша — 3%. В Испании, напротив, был зафиксирован самый высокий уровень безработицы — 11,7%. За Испанией следует Греция с уровнем безработицы 10,8%.
Уровень безработицы среди возрастной группы до 25 лет в ЕС в апреле снизился до 14,4% с 14,7% в предыдущем месяце. Однако в Чехии он вырос до 7,5% с 7,3%, согласно данным Евростата.
Евростат основывает свои расчеты на широко распространенном стандартном определении безработицы, принятом Международной организацией труда (МОТ). Согласно этому определению, к безработным причисляются те, кто активно искал работу в течение последних четырех недель и может приступить к ней в ближайшие две недели.
В случае с Чехией Евростат использует данные Чешского статистического управления (ČSÚ), которые отличаются от данных Чешского бюро труда, согласно которым уровень безработицы в Чехии в апреле снизился до 3,7% с 3,9% в марте. ČSÚ основывает уровень безработицы на данных выборочного обследования рабочей силы, а бюро по трудоустройству — на количестве зарегистрированных соискателей.
Уровень безработицы в странах ЕС
Второй самый низкий уровень безработицы в ЕС в апреле показала Польша — 3%. В Испании, напротив, был зафиксирован самый высокий уровень безработицы — 11,7%. За Испанией следует Греция с уровнем безработицы 10,8%.
Уровень безработицы среди возрастной группы до 25 лет в ЕС в апреле снизился до 14,4% с 14,7% в предыдущем месяце. Однако в Чехии он вырос до 7,5% с 7,3%, согласно данным Евростата.
Евростат основывает свои расчеты на широко распространенном стандартном определении безработицы, принятом Международной организацией труда (МОТ). Согласно этому определению, к безработным причисляются те, кто активно искал работу в течение последних четырех недель и может приступить к ней в ближайшие две недели.
В случае с Чехией Евростат использует данные Чешского статистического управления (ČSÚ), которые отличаются от данных Чешского бюро труда, согласно которым уровень безработицы в Чехии в апреле снизился до 3,7% с 3,9% в марте. ČSÚ основывает уровень безработицы на данных выборочного обследования рабочей силы, а бюро по трудоустройству — на количестве зарегистрированных соискателей.
Уровень безработицы в странах ЕС в процентах (с учетом сезонных колебаний)
|Страна
|Январь
|Февраль
|Март
|Апрель
|Еврозона
|6,5
|6,5
|6,5
|6,4
|ЕС
|6,1
|6,1
|6,0
|6,0
|Бельгия
|5,6
|5,7
|5,7
|5,8
|Болгария
|4,6
|4,6
|4,6
|4,5
|Чешская Республика
|2,9
|2,7
|2,9
|2,7
|Дания
|6,0
|5,8
|5,7
|5,8
|Германия
|3,2
|3,2
|3,2
|3,2
|Эстония
|7,6
|7,8
|7,8
|7,8
|Ирландия
|4,5
|4,2
|4,1
|4,4
|Греция
|11,3
|11,6
|10,8
|10,8
|Испания
|11,9
|11,8
|11,7
|11,7
|Франция
|7,5
|7,4
|7,4
|7,3
|Хорватия
|5,6
|5,5
|5,4
|5,3
|Италия
|7,2
|7,3
|7,1
|6,9
|Кипр
|5,9
|5,5
|4,9
|4,4
|Латвия
|6,9
|6,9
|6,9
|6,8
|Литва
|7,4
|7,5
|7,5
|7,5
|Люксембург
|5,6
|5,6
|5,6
|5,6
|Венгрия
|4,3
|4,4
|4,3
|4,4
|Мальта
|3,0
|3,0
|3,0
|3,1
|Нидерланды
|3,6
|3,7
|3,6
|3,7
|Австрия
|5,0
|4,7
|4,9
|4,7
|Польша
|2,9
|2,9
|2,9
|3,0
|Португалия
|6,5
|6,6
|6,4
|6,3
|Румыния
|5,4
|5,2
|5,2
|5,3
|Словения
|3,3
|3,3
|3,3
|3,3
|Словакия
|5,6
|5,6
|5,6
|5,6
|Финляндия
|7,7
|7,8
|8,0
|8,0
|Швеция
|8,2
|8,3
|8,3
|8,4
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