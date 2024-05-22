Уровень безработицы в Чехии по сравнению с другими странами ЕС

Уровень безработицы в странах ЕС Уровень безработицы в странах ЕС в процентах (с учетом сезонных колебаний) Страна Январь Февраль Март Апрель Еврозона 6,5 6,5 6,5 6,4 ЕС 6,1 6,1 6,0 6,0 Бельгия 5,6 5,7 5,7 5,8 Болгария 4,6 4,6 4,6 4,5 Чешская Республика 2,9 2,7 2,9 2,7 Дания 6,0 5,8 5,7 5,8 Германия 3,2 3,2 3,2 3,2 Эстония 7,6 7,8 7,8 7,8 Ирландия 4,5 4,2 4,1 4,4 Греция 11,3 11,6 10,8 10,8 Испания 11,9 11,8 11,7 11,7 Франция 7,5 7,4 7,4 7,3 Хорватия 5,6 5,5 5,4 5,3 Италия 7,2 7,3 7,1 6,9 Кипр 5,9 5,5 4,9 4,4 Латвия 6,9 6,9 6,9 6,8 Литва 7,4 7,5 7,5 7,5 Люксембург 5,6 5,6 5,6 5,6 Венгрия 4,3 4,4 4,3 4,4 Мальта 3,0 3,0 3,0 3,1 Нидерланды 3,6 3,7 3,6 3,7 Австрия 5,0 4,7 4,9 4,7 Польша 2,9 2,9 2,9 3,0 Португалия 6,5 6,6 6,4 6,3 Румыния 5,4 5,2 5,2 5,3 Словения 3,3 3,3 3,3 3,3 Словакия 5,6 5,6 5,6 5,6 Финляндия 7,7 7,8 8,0 8,0 Швеция 8,2 8,3 8,3 8,4

Самым низким он оказался в Чехии, где снизился до 2,7% с 2,9 % в марте, о чем говорится в отчете Евростата. Он использует другую методологию, чем Чешское бюро труда, которое заявило, что в апреле безработица в Чехии была выше.Второй самый низкий уровень безработицы в ЕС в апреле показала Польша — 3%. В Испании, напротив, был зафиксирован самый высокий уровень безработицы — 11,7%. За Испанией следует Греция с уровнем безработицы 10,8%.Уровень безработицы среди возрастной группы до 25 лет в ЕС в апреле снизился до 14,4% с 14,7% в предыдущем месяце. Однако в Чехии он вырос до 7,5% с 7,3%, согласно данным Евростата.Евростат основывает свои расчеты на широко распространенном стандартном определении безработицы, принятом Международной организацией труда (МОТ). Согласно этому определению, к безработным причисляются те, кто активно искал работу в течение последних четырех недель и может приступить к ней в ближайшие две недели.В случае с Чехией Евростат использует данные Чешского статистического управления (ČSÚ), которые отличаются от данных Чешского бюро труда, согласно которым уровень безработицы в Чехии в апреле снизился до 3,7% с 3,9% в марте. ČSÚ основывает уровень безработицы на данных выборочного обследования рабочей силы, а бюро по трудоустройству — на количестве зарегистрированных соискателей.