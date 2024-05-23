ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Вместо того чтобы учиться, молодые украинцы в Чехии становятся дешевой рабочей силой
4 июня 2024
13:30
350
Спасаясь от российской агрессии, молодые люди в Чехии попадают не в среднюю школу, а на производство в качестве самой дешевой рабочей силы. Из примерно 20 000 украинских беженцев старшего школьного возраста в среднюю школу ходит только 25%. Эксперты отмечают, что остальные попадают в агентства по трудоустройству, лишая государство денег, которые оно могло бы получить от работы более образованных людей в будущем.
«Это самое слабое место в успешной в других отношениях интеграции, — говорит Мартин Розумек, директор Организации помощи беженцам. — Украинцы, которые не учатся в средней школе в Чехии, часто идут на временные работы или нанимаются в качестве самой дешевой рабочей силы. В некоторых регионах, например в Пльзеньском крае, они становятся легкой добычей для агентств по трудоустройству. Мы знаем о многих подобных случаях».
Он также упомянул, что некоторые беженцы пытаются пройти онлайн-курсы в школе у себя на родине. Но тогда возникает вопрос, смогут ли они найти работу на чешском рынке труда с таким образованием на украинском языке.
«Мы пытаемся убедить их попытаться интегрироваться в чешскую систему, пойти, например, на стажировку или в школу за пределами столицы. В конце концов, в Пршибраме легче поступить в школу, чем в Праге», — говорит Розумек.
Министерство внутренних дел зарегистрировало 20 330 украинских мужчин и женщин в возрасте от 15 до 18 лет, которым предоставлена временная защита. Согласно статистике Министерства образования, 5 346 беженцев из Украины учатся в средней школе. «Примерно четверть украинских беженцев соответствующего возраста учатся в средней школе», — подтвердил Ян Хайнрих из неправительственной организации META, которая, в частности, занимается поддержкой украинцев в сфере образования.
Язык — препятствие
Организация подсчитала, что государство теряет до 2,8 млн чешских крон на каждого неквалифицированного работника в среднем трудоспособном возрасте. Если украинцы не получат среднее и высшее образование и останутся в Чехии, чешское государство понесет значительные потери.
Основным препятствием для поступления, конечно же, является язык. Хотя абитуриент может быть освобожден от экзамена на знание чешского языка, ему все равно придется проходить собеседование. «Не существует четкого обязательного правила, как должно выглядеть собеседование. К сожалению, многие школы проводят его таким образом, что иностранцев не возьмут, если они не владеют чешским в совершенстве», — объясняет Хайнрих.
«Часто они проверяют не только базовое понимание и добавляют к собеседованию другие части, например диктант или распознавание слов», — добавил эксперт META. Поэтому он выступает за то, чтобы точно определить, как должно проводиться собеседование и что оно должно содержать.
Он упоминает и другие проблемы. «Поскольку экзамен по чешскому языку не сдается, оценка абитуриента зависит от математики. Если человек не талантлив в математике, ему не повезло», — добавил Хайнрих.
Средства к существованию вместо образования
Хайнрих положительно относится к языковой подготовке, которая полагается новым украинцам, но не все школы ее предоставляют. Он также видит проблему в том, что новоприбывшие, часто неполные семьи, нуждаются в любом заработке, поэтому молодым людям приходится выбирать пропитание вместо образования.
Даже статистика вступительных экзаменов в старшие классы в этом году говорит о том, что украинским беженцам в этом возрасте приходится нелегко, достаточно посмотреть на количество людей, подавших заявление на отказ от экзамена по чешскому языку. Не все из них беженцы из Украины, в то же время не все беженцы подали заявление на отказ от экзамена по чешскому языку, и все же статистика является предупреждением.
«Мы зарегистрировали 3 004 случая, когда от экзамена по чешскому языку отказались. Из них было принято 1 910 заявителей», — говорит директор Cermat Мирослав Крейчи. Таким образом, если общий процент успешных кандидатов в первом туре составил 94%, то среди кандидатов без чешского — только 63%.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
4 ИЮНЯ 2024
363
Средний возраст жизни чехов увеличивается второй год после значительного снижения в 2020 и 2021 годах, вызванного ковидом. В прошлом году средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась с 76,15...
10:00
4 ИЮНЯ 2024
492
После 27 месяцев непрерывного снижения средней реальной заработной платы тенденция наконец-то изменилась. В первом квартале этого года реальная среднемесячная заработная плата в Чехии выросла на...
19:30
3 ИЮНЯ 2024
517
В апреле уровень безработицы в Евросоюзе остался на уровне 6%.
11:30
3 ИЮНЯ 2024
418
Мотопробег по крутому склону Chibuk Hillbusters vol. 7прямо в Млада-Болеславе! Гонка будет проводиться в категориях OPEN, WOMEN, CHILDREN.
11:00
2 ИЮНЯ 2024
825
В городе Мальмё на юге Швеции можно посетить два паба с чешским названием Pivo. Они были основаны шведскими энтузиастами, которые много раз бывали в Чехии и были очарованы чешской пивной культурой....
12:30
31 МАЯ 2024
1555
Самыми популярными именами среди родителей новорожденных в прошлом году, как и годом ранее, стали Якуб и Элишка. Якуб возглавляет список с 2011 года, а Элишка — с 2012 года. Следующие места заняли...
10:00
31 МАЯ 2024
2159
Чехия опустилась с 13-го на 15-е место в ЕС во втором ежегодном Индексе процветания и финансового здоровья. Лучше всего дела обстоят в сфере здравоохранения и обороны, а больше всего страна отстает...
14:00
30 МАЯ 2024
809
В ЦЕЛОМ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНИКОВ В ЧЕХИИ СНИЖАЕТСЯ, НО ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ОПЛАТОЙ АРЕНДЫ
Бюро гражданских консультаций сталкиваются с большим наплывом людей, которые не в состоянии оплатить аренду, коммунальные услуги и сервис. Особенно это касается крупных городов, таких как Прага или...
08:00
30 МАЯ 2024
1147
ИССЛЕДОВАНИЕ: ЗАРАБОТОК ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА В ЧЕХИИ НА 17 600 КРОН ВЫШЕ, ЧЕМ У ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Среднемесячный брутто-заработок выпускника вуза с магистерской степенью и дипломом инженера на 17 600 крон выше, чем у выпускника средней школы с аттестатом зрелости. Если работник получил высшее...
13:00
29 МАЯ 2024
1246
Британская почта переходит в руки чешского миллиардера Даниэля Кржетинского. Сегодня утром он сделал обязывающее предложение о покупке акций IDS — компании, владеющей почтой. Руководство IDS...
10:30
29 МАЯ 2024
2448
Бутылка вина до скидки стоила не 209 крон, как утверждал магазин, а всего 99 крон. Сотни подобных фальшивых скидок были выявлены проверками Чешской торговой инспекции в торговых сетях. В первом...
09:40
27 МАЯ 2024
1236
ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА ЧЕК ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. ДОСТАТОЧНО ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ СВИДЕТЕЛЯ
При возврате товара в магазин в Чехии по закону не обязательно предъявлять чек или товар в оригинальной упаковке. Покупатель может доказать факт покупки различными способами, включая выписку из...
14:30
26 МАЯ 2024
1543
Почти 40% людей тратят на дорогу не более 1 000 крон в месяц. Менее чем у четверти ежемесячные транспортные расходы отнимают до 2 000 крон из месячного бюджета. Для 16% затраты составляют от 2 000...
12:30
25 МАЯ 2024
3082
Украинцы, проживающие в Чехии, оказались в непростой ситуации из-за решения родного государства. Если им от 18 до 60 лет, теперь они должны предоставить свои данные украинскому военкомату, чтобы...
12:00
23 МАЯ 2024
1573
По просьбе граждан Украины заграничные филиалы государственного предприятия «Документ» возобновили прием заявлений на получение документов в порядке живой очереди с 22 мая 2024 года.