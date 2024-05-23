Вместо того чтобы учиться, молодые украинцы в Чехии становятся дешевой рабочей силой

«Это самое слабое место в успешной в других отношениях интеграции, — говорит Мартин Розумек, директор Организации помощи беженцам. — Украинцы, которые не учатся в средней школе в Чехии, часто идут на временные работы или нанимаются в качестве самой дешевой рабочей силы. В некоторых регионах, например в Пльзеньском крае, они становятся легкой добычей для агентств по трудоустройству. Мы знаем о многих подобных случаях».





Он также упомянул, что некоторые беженцы пытаются пройти онлайн-курсы в школе у себя на родине. Но тогда возникает вопрос, смогут ли они найти работу на чешском рынке труда с таким образованием на украинском языке.





«Мы пытаемся убедить их попытаться интегрироваться в чешскую систему, пойти, например, на стажировку или в школу за пределами столицы. В конце концов, в Пршибраме легче поступить в школу, чем в Праге», — говорит Розумек.



Министерство внутренних дел зарегистрировало 20 330 украинских мужчин и женщин в возрасте от 15 до 18 лет, которым предоставлена временная защита. Согласно статистике Министерства образования, 5 346 беженцев из Украины учатся в средней школе. «Примерно четверть украинских беженцев соответствующего возраста учатся в средней школе», — подтвердил Ян Хайнрих из неправительственной организации META, которая, в частности, занимается поддержкой украинцев в сфере образования.





Язык — препятствие





Организация подсчитала, что государство теряет до 2,8 млн чешских крон на каждого неквалифицированного работника в среднем трудоспособном возрасте. Если украинцы не получат среднее и высшее образование и останутся в Чехии, чешское государство понесет значительные потери.





Основным препятствием для поступления, конечно же, является язык. Хотя абитуриент может быть освобожден от экзамена на знание чешского языка, ему все равно придется проходить собеседование. «Не существует четкого обязательного правила, как должно выглядеть собеседование. К сожалению, многие школы проводят его таким образом, что иностранцев не возьмут, если они не владеют чешским в совершенстве», — объясняет Хайнрих.





«Часто они проверяют не только базовое понимание и добавляют к собеседованию другие части, например диктант или распознавание слов», — добавил эксперт META. Поэтому он выступает за то, чтобы точно определить, как должно проводиться собеседование и что оно должно содержать.





Он упоминает и другие проблемы. «Поскольку экзамен по чешскому языку не сдается, оценка абитуриента зависит от математики. Если человек не талантлив в математике, ему не повезло», — добавил Хайнрих.





Средства к существованию вместо образования





Хайнрих положительно относится к языковой подготовке, которая полагается новым украинцам, но не все школы ее предоставляют. Он также видит проблему в том, что новоприбывшие, часто неполные семьи, нуждаются в любом заработке, поэтому молодым людям приходится выбирать пропитание вместо образования.





Даже статистика вступительных экзаменов в старшие классы в этом году говорит о том, что украинским беженцам в этом возрасте приходится нелегко, достаточно посмотреть на количество людей, подавших заявление на отказ от экзамена по чешскому языку. Не все из них беженцы из Украины, в то же время не все беженцы подали заявление на отказ от экзамена по чешскому языку, и все же статистика является предупреждением.





«Мы зарегистрировали 3 004 случая, когда от экзамена по чешскому языку отказались. Из них было принято 1 910 заявителей», — говорит директор Cermat Мирослав Крейчи. Таким образом, если общий процент успешных кандидатов в первом туре составил 94%, то среди кандидатов без чешского — только 63%.